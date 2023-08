Les Albertains jugés pour avoir enfreint la Loi sur la santé publique pendant la pandémie verront les accusations abandonnées : Couronne

Les Albertains toujours accusés d’avoir enfreint les lois liées à la pandémie sont tirés d’affaire après qu’une décision de justice a jugé que les ordonnances sanitaires de la province étaient invalides parce qu’elles violaient la Loi sur la santé publique.

Cette décision fait suite à une décision de justice rendue il y a trois semaines selon laquelle les politiciens prenaient la décision finale sur les restrictions sanitaires liées à la pandémie de la province au lieu du médecin-hygiéniste en chef (CMOH), ce qui n’est pas autorisé en vertu de la loi.

Mercredi, le Crown Prosecution Service (ACPS) de l’Alberta a déclaré dans une déclaration écrite qu’il avait conclu « qu’il n’y a plus de probabilité raisonnable de condamnation en ce qui concerne les accusations en vertu de la Loi sur la santé publique impliquant la violation des ordonnances contestées du médecin-hygiéniste en chef. « .

L’ACPS indique que 14 poursuites, dont les cas du pasteur James Coates, du propriétaire du Whistlestop Cafe Christopher Scott et de l’organisateur du rodéo Ty Northcott, sont toujours devant les tribunaux.

3 affaires judiciaires concernées la semaine prochaine

CBC News a reçu des déclarations de deux procureurs qui ont confirmé qu’ils inviteraient les juges à prononcer des sursis ou des acquittements dans trois poursuites liées au COVID-19 la semaine prochaine.

Le pasteur James Coates a été inculpé en février 2021 après avoir organisé des services religieux en violation des mesures de santé publique imposées par le gouvernement, notamment les restrictions sur le nombre de personnes autorisées aux rassemblements et les exigences en matière de distanciation physique et de port du masque.

Dans un courriel adressé à CBC News, la procureure Karen Thorsrud a confirmé qu’elle ne présenterait pas d’autres preuves dans les affaires contre Coates ou son église, Gracelife, et qu’elle « inviterait le tribunal à acquitter les deux accusés de toutes les accusations ».

Christopher Scott était jugé pour plusieurs accusations, accusé d’avoir enfreint la loi sur la santé publique de l’Alberta lorsque son restaurant, le Whistle Stop Cafe, est resté ouvert malgré une ordonnance interdisant les repas en personne en janvier 2021.

Le procureur en chef de la Couronne de Calgary, Peter Mackenzie, a déclaré que lorsque Scott comparaîtra au tribunal la semaine prochaine, il prévoit inviter le juge à prononcer un acquittement.

Mackenzie est également en charge des poursuites contre Northcott Rodeo.

Des centaines de personnes ont assisté au rodéo de Ty Northcott près de Bowden, en Alberta, en mai 2021, au mépris des restrictions de santé publique. (Justin Pennell/CBC)

En mai 2021, Ty Northcott a organisé un « rassemblement de rodéo sans confinement » qui a vu des centaines de spectateurs se rassembler lors de l’événement, qui s’est tenu juste au sud de Red Deer.

Le mois dernier, Northcott et sa société Northcott Rodeo ont été reconnus coupables d’avoir enfreint la loi sur la santé publique. La détermination de la peine n’a pas encore eu lieu et Mackenzie dit qu’il a dit à l’avocat de la défense qu’il reconnaîtrait une violation de la Charte et qu’il inviterait le juge à suspendre le procès.

Hinshaw aurait dû avoir le dernier mot : juge

Le 31 juillet, la juge Barbara Romaine de la Cour du Banc du Roi a rendu sa décision Ingram de 90 pages, statuant que la loi sur la santé publique de l’Alberta a été violée lorsque des politiciens, au lieu du CMOH, ont pris les décisions finales sur les restrictions sanitaires.

La décision porte le nom de l’une des plaignantes, Rebecca Ingram, propriétaire d’une salle de sport dont l’activité a été affectée par des fermetures ordonnées et des règles de distanciation sociale en 2020 et 2021.

L’action en justice a débuté en décembre 2020 lorsqu’un groupe de plaignants – dont deux églises et le propriétaire du gymnase, Ingram – ont intenté une action en justice, arguant que les mesures de santé publique liées à la pandémie étaient contraires à la Déclaration des droits de l’Alberta et violaient illégalement les droits des personnes en vertu de la Charte canadienne. des Droits et Libertés.

Romaine a découvert que l’ancienne médecin-hygiéniste en chef, la Dre Deena Hinshaw, avait fait des recommandations et finalement mis en œuvre les restrictions, mais que c’était le Cabinet qui détenait le pouvoir de décision final.

La Public Health Act de l’Alberta ne permet pas au CMOH de déléguer ses pouvoirs décisionnels aux politiciens.

Romaine a statué que même si le cadre décisionnel approprié avait été en place, les droits constitutionnels des Albertains n’auraient pas été violés.

Alors que le gouvernement de l’Alberta a reconnu que certaines des restrictions portaient atteinte aux droits des Albertains, Romaine a constaté que d’autres ne le faisaient pas. Elle a également jugé que les violations qui ont eu lieu étaient « amplement et manifestement justifiées » au regard de la Charte en raison de la nature de l’urgence de santé publique sans précédent.