Les Albanais risquent d’être expulsés immédiatement du Royaume-Uni en vertu de nouvelles règles strictes en matière d’asile

Rishi Sunak a déclaré que la “grande majorité” des ressortissants albanais arrivant au Royaume-Uni sans visa seront renvoyés immédiatement dans leur pays d’origine en vertu de nouvelles règles strictes introduites par le gouvernement.

Cette décision fait partie d’un ensemble en cinq points visant à réformer le traitement des personnes arrivant par la Manche dans de petits bateaux, notamment en augmentant la charge de la preuve pour les personnes qui prétendent être victimes de l’esclavage moderne.

M. Sunak a également promis une législation l’année prochaine pour introduire un “quota annuel sur le nombre” et pour garantir que toute personne arrivant au Royaume-Uni par des voies illégales sera “détenue et renvoyée rapidement” et ne pourra pas retarder son expulsion par des “allégations fallacieuses”. .

“La seule façon de venir au Royaume-Uni pour demander l’asile sera par des voies sûres et légales”, a-t-il déclaré aux députés. « Et au fur et à mesure que nous maîtriserons la migration illégale, nous créerons davantage de ces routes, nous travaillerons avec le HCR pour identifier ceux qui en ont le plus besoin afin que le Royaume-Uni reste un refuge sûr pour les plus vulnérables et nous introduirons un quota annuel sur nombres fixés par le parlement.

Le plan de M. Sunak visant à atténuer les mesures contre l’esclavage moderne a suscité une réponse froide de Theresa May, qui a présenté une législation pour protéger les victimes en tant que Premier ministre.

Mme May a déclaré aux députés: «L’esclavage moderne est une menace très réelle et actuelle avec trop de personnes amenées dans ce pays en esclavage. Nous ne devons rien faire pour diminuer nos protections de classe mondiale pour les victimes de ce crime terrible et horrible. »

M. Sunak a déclaré que le gouvernement avait identifié des sites pour héberger 10 000 migrants dans des parcs de vacances désaffectés, des logements étudiants et des sites militaires, avec des milliers de places supplémentaires à ajouter dans les mois à venir dans le but de réduire la facture de plusieurs millions de livres pour l’hébergement en hôtel.

Et des mesures seront introduites – y compris un doublement du nombre de travailleurs sociaux – dans le but de traiter les demandes en “jours ou semaines, pas en années”, ce qui, selon M. Sunak, devrait éliminer l’arriéré de dossiers d’ici la fin de l’année prochaine.

Dans une déclaration à la Chambre des communes, M. Sunak a annoncé la création d’un nouveau commandement opérationnel des petits bateaux, réunissant l’armée, la National Crime Agency et le personnel civil pour lutter contre les traversées non autorisées de la Manche.

Il a déclaré que les ministres recruteront plus de 700 nouveaux employés et doubleront le financement accordé à la NCA pour lutter contre la criminalité organisée liée à l’immigration en Europe. Cela devrait libérer les agents de l’immigration et permettre une augmentation de 50% des raids sur le travail illégal, a-t-il déclaré.

M. Sunak a affirmé que le système mondial d’octroi de l’asile à ceux qui fuyaient la guerre et la persécution était “obsolète”, avec 100 millions de personnes déplacées dans le monde et des États hostiles utilisant la migration comme une arme.

Il a déclaré qu’il était “injuste” que certains migrants soient arrivés au Royaume-Uni par des voies non autorisées après avoir traversé d’autres pays sûrs où ils auraient pu demander l’asile et que les gens avaient “le droit d’être en colère” face à la situation.

“Ce n’est ni cruel ni méchant de vouloir briser l’emprise des gangs criminels qui font le commerce de la misère humaine et qui exploitent notre système et nos lois”, a-t-il déclaré.

“Trop c’est trop. Tel qu’il est actuellement construit, le cadre mondial de l’asile est devenu obsolète.

M. Sunak a déclaré que bon nombre de ceux qui arrivent au Royaume-Uni dans de petits bateaux “ne sont pas ceux qui fuient directement les zones de guerre ou risquent d’être persécutés”, mais proviennent de pays “fondamentalement sûrs”.

“Ce n’est pas l’intention des générations précédentes lorsqu’elles ont rédigé nos lois humanitaires”, a déclaré le Premier ministre.

“Ce n’est pas non plus le but des nombreux traités internationaux dont le Royaume-Uni est signataire.

“Et à moins que nous n’agissions maintenant et de manière décisive, cela ne fera qu’empirer.”

Il a choisi l’Albanie, déclarant aux députés qu’un tiers de tous ceux qui arrivent sur de petits bateaux cette année – près de 13 000 personnes – viennent du pays des Balkans. Alors que des pays comme l’Allemagne, la France et la Suède ont rejeté près de 100% des demandes d’asile d’Albanais, le taux au Royaume-Uni n’était que de 45%, a-t-il déclaré.

Avant 2021, seule une poignée de migrants sont venus au Royaume-Uni depuis le pays d’Europe du Sud-Est, leur nombre passant à 800 l’année dernière et à 13 000 en 2022. Environ 85% des arrivées ont demandé l’asile, mais seulement une infime fraction – aussi peu que 1 % – ont vu leur dossier traité.

Dans le cadre d’un nouvel accord avec l’Albanie, des officiers des forces frontalières britanniques seront affectés à l’aéroport de Tirana et les travailleurs sociaux en Grande-Bretagne recevront de nouvelles directives désignant l’Albanie comme un pays sûr.

Les autorités de Tirana ont offert des assurances formelles qu’elles protégeront les “véritables” victimes et celles qui risquent d’être à nouveau victimes de la traite, a déclaré M. Sunak.

Et dans un affaiblissement significatif de la protection des victimes, il a déclaré que des “preuves objectives” seront nécessaires avant que les assistants sociaux classent quiconque comme victime de l’esclavage moderne.

« À la suite de ces changements, la grande majorité des réclamations des Albanais peuvent simplement être déclarées » clairement infondées « , et ces personnes peuvent être rapidement renvoyées », a déclaré le Premier ministre aux Communes.

Une unité dédiée composée de 400 nouveaux spécialistes démarrera dans quelques semaines dans le but de retirer des milliers d’Albanais sur des vols hebdomadaires au cours des prochains mois jusqu’à ce que l’arriéré de demandes du pays soit éliminé, a-t-il déclaré.

Plus suit