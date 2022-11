Les Albanais ne sont pas responsables de la crise des migrants, a déclaré le Premier ministre Edi Rama au gouvernement britannique | Politique Nouvelles

Le Premier ministre du pays a dit au Royaume-Uni de cesser de blâmer les Albanais pour la crise des migrants.

Edi Rama a déclaré que le gouvernement britannique devait cesser d’utiliser les immigrants albanais pour “excuser les échecs politiques”.

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a pointé du doigt les Albanais à plusieurs reprises au cours de la semaine dernière, alors que le nombre de personnes venant du pays du sud de l’Europe dans de petits bateaux à travers la Manche a grimpé en flèche.

Le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a déclaré que les Albanais “abusent” de la loi sur l’esclavage moderne pour retarder les tentatives d’expulsion.

Mais M. Rama en a eu assez et a tweeté mercredi : “Cibler les Albanais (comme certains l’ont honteusement fait lorsqu’ils se sont battus pour le Brexit) comme cause de la criminalité britannique et des problèmes frontaliers rend la rhétorique facile mais ignore les faits concrets.

“Répéter les mêmes choses et s’attendre à des résultats différents est insensé (demandez à Einstein !).

“70% des 140 000 Albanais qui ont déménagé au Royaume-Uni vivaient en Italie et en Grèce.

“1 200 d’entre eux sont des hommes d’affaires. Les Albanais au Royaume-Uni travaillent dur et paient des impôts. Le Royaume-Uni devrait combattre les gangs criminels de toutes nationalités et cesser de discriminer les Albanais pour excuser les échecs politiques.”

Il a ajouté que l’Albanie est un pays de l’OTAN et négocie actuellement son adhésion à l’UE, tout en étant un “pays d’origine sûr”.

M. Rama a déclaré que lorsque l’Allemagne avait un problème similaire “elle a resserré ses propres systèmes – le Royaume-Uni peut et doit faire de même, et non répondre par une rhétorique du crime qui finit par punir des innocents”.

Il a déclaré que l’Albanie n’est “pas un pays riche et a été pendant très longtemps victime d’empires, nous n’avons jamais eu le nôtre”.

Le Premier ministre a ajouté: “Nous avons le devoir de lutter contre la criminalité chez nous et nous le faisons résolument, en coopérant également étroitement avec les autres.

“Prêt à travailler plus étroitement avec le Royaume-Uni, mais les faits sont cruciaux. Le respect mutuel aussi.”