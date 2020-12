Une foule de manifestants a applaudi la destruction d’un immense arbre de Noël dans la capitale albanaise Tirana au milieu de manifestations féroces suite à la mort d’un homme de 25 ans, abattu par la police pour avoir prétendument violé le couvre-feu de Covid.

Des images publiées en ligne ont montré des manifestants mettant le feu à Noël avant de le pousser, tandis que les médias locaux ont rapporté que certaines personnes ont lancé des projectiles alors que des foules se rassemblaient devant le ministère de l’Intérieur et les bureaux du Premier ministre.

Des centaines de jeunes manifestants se sont rassemblés ce soir à Tirana en train de brûler le sapin de Noël au bureau du Premier ministre en Albanie 🇦🇱, après qu’un homme de 25 ans a été abattu par la police pour ne pas avoir respecté le couvre-feu Covid19. pic.twitter.com/STFmD8TdbS – kos_data (@kos_data) 9 décembre 2020

Des centaines d’Albanais ont manifesté au bureau du Premier ministre après le meurtre d’un garçon de 25 ans par un policier #Tirana # protestations2020 pic.twitter.com/mcbQKRFwpF – D. Tahiri (@IamDenis_Tahiri) 9 décembre 2020

Les manifestants ont exigé la démission du ministre de l’Intérieur Sander Lleshaj, qui a déclaré que la police enquêtait sur les circonstances entourant le meurtre de Klodian Rasha par des policiers mardi.

Au départ, la police a déclaré que Rasha n’avait pas réussi à s’arrêter sur ordre et portait une arme, mais ils ont admis plus tard qu’il ne l’était pas. L’officier impliqué dans la fusillade a été arrêté et une enquête est en cours.

Deux policiers, un manifestant et un journaliste auraient été blessés lors des affrontements de protestation, et les forces de l’ordre ont déployé des gaz lacrymogènes mercredi dans le but de disperser les foules rassemblées au mépris des mesures Covid de l’État.

Les restrictions actuelles de Covid-19 en Albanie incluent la limite de 10 personnes rassemblées à la fois, l’utilisation obligatoire de masques faciaux et les couvre-feux.

Au cours des dernières 24 heures, 752 nouveaux cas de Covid-19 ont été signalés par les autorités albanaises, portant le nombre total de cas confirmés pendant la pandémie à 44 436. Le ministère de la Santé a déclaré que 15 autres personnes étaient mortes du virus, portant le nombre de morts à 936.

