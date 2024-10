Les Alaskiens ont besoin de 1,46 $ d’affranchissement pour les bulletins de vote par correspondance et autres pourboires alors que le vote anticipé commence lundi

21 octobre — Les Alaskiens votant par correspondance auront besoin de 1,46 $ d’affranchissement sur les bulletins de vote par correspondance pour les renvoyer par la poste à la Division des élections.

Les électeurs devront utiliser deux timbres permanents, qui coûtent 73 cents chacun. Mais le service postal des États-Unis livrera toujours les bulletins de vote même si les frais de port ne sont pas payés ou si les enveloppes de vote ne sont pas suffisamment affranchies.

L’enveloppe de vote envoyée aux Alaskiens votant par correspondance indique qu’un affranchissement de première classe est requis, mais pas combien. La Division des élections a déclaré que le montant des frais de port n’est pas spécifié sur les enveloppes de vote car elles sont imprimées en masse et utilisées lors de plusieurs élections.

Au moins 19 États paient les frais de port pour les bulletins de vote par correspondance. Mais l’Alaska n’en fait pas partie. La législature devrait approuver ce financement, ont déclaré les responsables électoraux de l’État.

Pour les électeurs étrangers et militaires, c’est une autre histoire. Les frais de port sont déjà payés par le gouvernement fédéral.

Conseils pour le vote par correspondance

Les bulletins de vote par correspondance sont automatiquement envoyés aux électeurs d’Anchorage et de Juneau pour les élections municipales, mais cela ne se produit pas pour les élections nationales.

Les Alaskiens qui souhaitent voter par correspondance peuvent demander en ligne un vote par correspondance, pour quelque raison que ce soit. La date limite pour postuler à un vote par correspondance est le 26 octobre.

Les Alaskiens peuvent également demander qu’un bulletin de vote par correspondance soit envoyé par courrier électronique ou par fax. Les instructions pour voter de cette façon sont publiées sur le site Web de la Division des élections.

En raison des inquiétudes concernant les retards potentiels du courrier, la division recommande de retourner les bulletins de vote par correspondance dès que possible.

Le vote par correspondance est depuis longtemps populaire en Alaska. Environ 41 000 Alaskiens ont voté par correspondance pour les élections générales de 2022. Mais il y a quelques exigences importantes à retenir pour garantir que ces bulletins de vote soient comptés :

—Les électeurs de l’Alaska doivent faire oblitérer leurs bulletins de vote par correspondance au plus tard le jour du scrutin, le 5 novembre, pour être comptés.

— La division recommande aux électeurs de rendre leurs bulletins de vote plus tôt et de les faire tamponner à la main dans un bureau de poste. Les bulletins de vote par correspondance doivent être reçus par la division dans les 10 jours suivant l’élection s’ils sont postés en Alaska.

—Les électeurs doivent signer leur enveloppe de vote et utiliser un identifiant tel qu’un permis de conduire ou une date de naissance. Un témoin âgé de plus de 18 ans doit regarder l’électeur signer l’enveloppe du bulletin de vote puis la signer lui-même.

—En 2022, l’USPS a adopté une règle interdisant aux postiers de signer des bulletins de vote par correspondance en tant que témoins pendant leur service. Cette interdiction est toujours en vigueur.

La Division des élections ne dispose d’aucune méthode pour vérifier les signatures des témoins par rapport à une base de données, mais les bulletins de vote par correspondance ne seront pas comptés s’il manque une signature ou une pièce d’identité de l’électeur.

Environ 7 500 bulletins de vote ont été rejetés lors de la première élection entièrement par correspondance en Alaska en 2022, avec un nombre disproportionné provenant de l’Alaska rural. Les deux tiers de ces bulletins rejetés étaient dus à des erreurs commises sur les enveloppes de vote.

Les Alaskiens peuvent suivre leur bulletin de vote par correspondance en ligne à l’aide de BallotTrax pour voir quand il est reçu par la division. Mais les électeurs de l’Alaska ne peuvent pas corriger les erreurs sur les bulletins de vote par correspondance une fois qu’ils sont envoyés, ce qu’on appelle le « traitement des bulletins de vote ».

Selon la Conférence nationale des législatures des États, les deux tiers des États exigent que les électeurs aient la possibilité de corriger leur bulletin de vote. La législature de l’Alaska a débattu ces dernières années de mesures visant à permettre la falsification des bulletins de vote et à éliminer l’exigence de signature des témoins, mais aucune n’a été approuvée.

Pendant la pandémie de COVID-19, la Division des élections s’est associée à la municipalité d’Anchorage pour utiliser ses urnes pour l’élection générale de 2020. Mais ces boîtes de dépôt ne seront pas utilisées cette année.

Les Alaskiens peuvent déposer leurs bulletins de vote par correspondance en personne dans cinq bureaux régionaux de la Division des élections à Anchorage, Juneau, Fairbanks, Nome et Wasilla.

Les bulletins de vote peuvent également être déposés dans des dizaines de lieux de vote en personne par correspondance à travers l’Alaska, ouverts du 21 octobre au jour du scrutin.

Le vote anticipé commence le 21 octobre

Le vote anticipé et le vote en personne par correspondance commencent lundi et seront disponibles jusqu’au jour du scrutin.

Les bureaux de vote seront ouverts dans les communautés de tout l’État. Les heures d’ouverture et les emplacements sont disponibles sur le site Web de la division.

Les bureaux de vote ouvriront le jour du scrutin, le 5 novembre, à 7 heures et fermeront à 20 heures.

Pour voter en personne, les électeurs devront apporter une pièce d’identité : une carte d’enregistrement des électeurs, un permis de conduire ou tout autre document indiquant leur nom et leur adresse.

Le vote pour les personnes ayant des besoins spéciaux est disponible pour les Alaskiens qui ne peuvent pas se rendre en personne dans les lieux de vote en raison de leur âge, d’un handicap ou d’une maladie. Ces électeurs peuvent demander à quelqu’un de récupérer leur bulletin de vote et de le leur remettre. Les instructions pour voter pour les personnes ayant des besoins spéciaux sont disponibles en ligne.

Conseils pour le vote par choix classé

Les Alaskiens utiliseront à nouveau le vote préférentiel lors des élections générales de 2024. Ce sera la première fois que cette méthode de vote sera utilisée pour une élection présidentielle en Alaska.

Dans le cadre du système primaire ouvert de l’Alaska, les quatre premiers électeurs, quelle que soit leur affiliation politique, se qualifient pour les élections générales.

Le système des quatre primaires de l’Alaska ne s’applique pas aux candidats à la présidence. En conséquence, les Alaskiens pourront classer jusqu’à huit candidats à la présidentielle.

Pour les courses restantes sur le bulletin de vote, les électeurs peuvent classer jusqu’à quatre candidats s’ils le souhaitent.

Si aucun candidat n’obtient plus de la moitié des voix de premier choix, le candidat arrivé en dernière position est éliminé et ses voix sont redistribuées aux autres candidats sur la base des votes de deuxième choix de leurs partisans. Ce processus est répété jusqu’à ce qu’un candidat obtienne une majorité claire.

Qu’y a-t-il sur le bulletin de vote ?

La Division des élections envoie chaque année électorale une brochure officielle à tous les Alaskiens, fournissant des informations biographiques sur les candidats et des détails sur la façon de voter.

Il y aura huit tickets présidentiels en tête du scrutin pour les élections générales de l’Alaska.

Robert F. Kennedy Jr. apparaîtra en tant qu’indépendant. Il a abandonné ses études en août et a soutenu l’ancien président Donald Trump. Mais sa campagne n’a pas réussi à faire retirer son nom du scrutin en Alaska.

Le seul siège de l’Alaska à la Chambre des représentants des États-Unis sera en jeu avec quatre candidats. Les Républicains ayant une très faible majorité à la Chambre des représentants des États-Unis, la course a attiré des dons extérieurs record.

Les 40 sièges de la Chambre des représentants de l’Alaska seront en lice. Dix des 20 sièges du Sénat de l’État seront également en lice, ce qui signifie qu’environ la moitié des électeurs de l’Alaska ne voteront pas pour un candidat au Sénat de l’État cette année.

Les électeurs de l’Alaska verront deux initiatives sur le bulletin de vote. L’une d’entre elles abrogerait le système de vote préférentiel et de primaire ouverte de l’État, qui lui-même a été approuvé de justesse par les électeurs grâce à une initiative en 2020.

La mesure du deuxième scrutin porterait le salaire minimum de l’État à 15 dollars de l’heure sur trois ans et garantirait pour la première fois des congés de maladie aux travailleurs de l’Alaska. L’initiative interdirait également aux employeurs d’exiger de leurs employés qu’ils assistent à des réunions politiques, ce qui peut parfois être utilisé pour les dissuader de se syndiquer.

Dix-neuf juges d’État sont en lice pour des votes de rétention en 2024. Le Conseil judiciaire de l’Alaska fournit des informations sur ces juges et des évaluations de performances basées sur un sondage auprès d’avocats, d’employés des tribunaux et d’agents chargés de l’application des lois.

Le scrutin des élections générales de 2024 en Alaska sera recto-verso. Du premier côté se trouvent les listes présidentielles et les élections législatives des États. Du deuxième côté, il y aura les mesures électorales et les juges d’État.

La Division des élections a déclaré que le bulletin de vote de 17 pouces avait été conçu en tenant compte de « plusieurs considérations ».

« Il faut notamment veiller à ce que les ovales d’un côté du bulletin de vote ne soient pas alignés avec les ovales de l’arrière du bulletin de vote », a déclaré Michaela Thompson, directrice des opérations de la Division des élections. « Il est conçu de cette façon au cas où l’encre du stylo coulerait à travers le papier, afin de ne pas avoir d’impact sur les courses/ovales de l’autre côté du bulletin de vote. »

Résultats et pas de tabulation en direct

Certains résultats non officiels seront publiés le soir de l’élection, mais ils pourraient ne pas donner d’indication claire sur qui a remporté chaque course.

Les premiers choix des électeurs seront compilés et annoncés dans la nuit du 5 novembre. Mais la division a décidé de mener le processus de tabulation par classement une fois qu’elle aura reçu tous les bulletins de vote par correspondance, qui pourront être comptés s’ils arrivent de l’étranger 15 jours après le scrutin. élection.

Il y a deux ans, la Division des élections a organisé une diffusion en direct pour montrer le processus de totalisation des courses pour lesquelles aucun candidat ne disposait d’une majorité claire. Les résultats de 12 courses ont été dévoilés en direct en ligne.

Dans la diffusion en direct de 32 minutes, l’ancienne directrice des élections Gail Fenumiai a expliqué comment les choix des électeurs étaient redistribués à chaque tour de totalisation et quel candidat avait remporté leurs courses respectives.

Fenumiai a déclaré en 2022 que le processus de diffusion en direct était utilisé pour être « aussi transparent que possible ».

Cette année, la Division des élections a déclaré qu’il n’y aurait pas de diffusion en direct du processus de totalisation. Au lieu de cela, les résultats du vote préférentiel seront publiés sur le site Web de la division le 20 novembre.

« La diffusion en direct a eu lieu en 2022 parce que c’était la première année de (vote par choix classé) pour aider à la compréhension initiale du processus », a déclaré Thompson.

Les résultats des élections ne sont pas officiels jusqu’à ce qu’ils soient certifiés par la Commission d’examen de l’État. La date cible pour certifier les résultats est le 30 novembre.