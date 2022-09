Les Alaskiens empochent plus de 3 000 $ en paiements annuels de richesse pétrolière

ANCHORAGE, Alaska (AP) – Presque tous les Alaskiens ont reçu une manne financière s’élevant à plus de 3 000 dollars mardi, le jour où l’État a commencé à distribuer des paiements du fonds d’investissement de l’Alaska qui a été alimenté par l’argent des richesses pétrolières de l’État.

Les paiements, officiellement appelés le dividende du fonds permanent ou le PFD localement, s’élevaient à 2 622 $ – le montant le plus élevé jamais enregistré. Les législateurs de l’Alaska ont ajouté 662 $ à titre d’avantage unique pour aider les résidents ayant des coûts énergétiques élevés.

Les dépôts directs ont commencé à frapper les comptes bancaires mardi, et les chèques arriveront plus tard pour ceux qui les ont choisis.

Les résidents utilisent l’argent de diverses manières, qu’il s’agisse d’acheter des téléviseurs à grand écran, des véhicules ou d’autres biens, de l’utiliser pour des vacances ou de le mettre dans des économies ou des fonds pour les études. Dans l’Alaska rural, l’argent peut aider à compenser les coûts énormes du carburant et de la nourriture, comme 14 $ pour un pack de 12 sodas, 4 $ pour un bouquet de céleri et 3 $ pour un petit pot de yaourt grec.

“Nous connaissons une inflation record que nous n’avons pas vue depuis que le premier VFI a été payé en 1982”, a déclaré le gouverneur Mike Dunleavy dans une vidéo. “Les Alaskiens ont supporté le poids de cette inflation de la pompe à essence à l’épicerie, et le VFI de cette année apportera un soulagement bien nécessaire alors que nous nous dirigeons vers l’hiver.”

Le moment des vérifications n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment pour ceux qui vivent sur la vaste côte ouest de l’État, qui a été dévastée le week-end dernier par les restes du typhon Merbok. Les dommages aux habitations et aux infrastructures étaient répandus sur 1 000 miles (1 609 kilomètres) de côtes.

Parmi les communautés les plus endommagées se trouve Nome, la plus grande ville de la côte avec environ 3 500 habitants et connue pour être le point d’arrivée de la course de chiens de traîneau la plus célèbre au monde.

Howard Farley, aujourd’hui âgé de 90 ans, a aidé à sécuriser Nome comme ligne d’arrivée de l’Iditarod il y a plus de 50 ans. Sa maison centenaire était à l’abri de la tempête sur les hauteurs de Nome, mais ils ont perdu environ 100 pieds (30,48 mètres) de façade et un bâtiment sur le camping familial à environ 8 kilomètres à l’est de la ville.

“La plage est beaucoup plus proche”, a-t-il déclaré.

Il a dit que les paiements – qui représenteraient plus de 16,00 $ pour une famille de cinq personnes – sont indispensables.

“Même les gens qui n’ont pas subi de dommages, avec l’inflation ici, c’est vraiment, vraiment dur”, a-t-il déclaré.

Farley a déclaré que l’essence coûte 7 dollars le gallon et qu’elle le restera jusqu’à l’arrivée de la prochaine livraison au printemps prochain, car les barges ne peuvent pas livrer une fois que la mer de Béring gèle.

“Le prix ne baissera pas comme à Anchorage et ailleurs, car vous pouvez recevoir des livraisons presque à tout moment”, a-t-il déclaré.

“Ce que cela signifiera pour beaucoup de familles, c’est qu’elles pourront atteindre le seuil de rentabilité avec les prix élevés que nous payons”, a-t-il déclaré.

Le chèque de richesse pétrolière, que certains en Alaska considèrent comme un droit, est généralement dérivé des revenus du compte d’investissement de pécule. Le fonds diversifié a été créé lors de la construction du pipeline trans-Alaska dans les années 1970 et vaut maintenant 73,6 milliards de dollars.

Il existe un processus de demande annuel et des conditions de résidence pour avoir droit à un dividende. Les dividendes ont traditionnellement été payés à l’aide des revenus du fonds permanent de l’Alaska. En 2018, les législateurs ont commencé à utiliser les revenus des fonds pour aider également à payer le gouvernement et ont cherché à limiter le montant pouvant être retiré des revenus à ces deux fins. Le montant affecté au dividende cette année représente la moitié du tirage autorisé.

Les résidents ont reçu le premier chèque, 1 000 $, en 1982. Les montants ont varié au fil des ans et étaient traditionnellement calculés sur une moyenne mobile de cinq ans pour amortir les ralentissements de l’économie.

Le plus petit chèque de tous les temps était de 331 $ en 1983. Le plus gros avant le chèque de cette année était de 2 072 $ en 2015. Si quelqu’un a encaissé tous les chèques depuis 1982, cela équivaudrait à 47 049 $.

Mildred Jonathan, 74 ans, et son mari, Alfred, 79 ans, vivent à environ 161 kilomètres à l’ouest de la frontière canadienne dans le village de Tanacross, à l’intérieur de l’Alaska.

Il n’y aura pas de dépenses frivoles lorsqu’ils recevront leur chèque papier en octobre. Au lieu de cela, le principal achat des Jonathans sera du bois de chauffage.

« Le bois que j’espère obtenir coûte 1 600 $, et c’est une charge de 10 cordes », a-t-elle déclaré. “Je survivrai à l’hiver si j’achète ça.”

La neige tombait déjà sur les montagnes voisines et les températures dans le village d’Athabascan pendant l’hiver sont généralement bien en dessous de zéro. « Il fait froid, froid, froid », dit-elle.

Tout l’argent qui reste au couple ira à un nouveau système d’eau chaude, au revêtement de sol de leur maison et à des cadeaux de Noël pour leurs petits-enfants, qui veulent de nouveaux téléphones.

Mark Thiessen, Associated Press