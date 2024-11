Les Alaskiens décideront d’abroger ou de conserver les primaires ouvertes et le vote préférentiel.

2 novembre — Lors des élections générales du 5 novembre, il est demandé aux électeurs de l’Alaska s’ils souhaitent abroger ou conserver le vote préférentiel et les primaires ouvertes.

En 2020, les électeurs de l’Alaska ont approuvé de justesse une initiative de vote mettant en œuvre le nouveau système électoral.

Les partisans ont concentré leur campagne sur le maintien des primaires ouvertes, arguant qu’elles enlèvent le pouvoir aux partis politiques et aboutissent à l’élection d’un plus grand nombre de candidats consensuels. Les opposants ont fait valoir que le vote préférentiel est alambiqué et compliqué.

Le Parti républicain de l’Alaska a approuvé l’effort d’abrogation. Le Parti démocrate de l’Alaska – ainsi que la Fédération des autochtones de l’Alaska, les sociétés autochtones de l’Alaska et d’autres groupes – ont soutenu le maintien du système.

À une semaine des élections, les partisans du maintien du système électoral avaient collecté près de 14 millions de dollars, en grande partie grâce à des dons extérieurs. Le principal groupe soutenant l’effort d’abrogation avait collecté un peu plus de 100 000 $.

Ce que fait la mesure de vote 2

Un vote oui sur la mesure de vote 2 abrogerait le système de vote préférentiel de l’Alaska et ouvrirait les primaires pour les élections étatiques et fédérales. Un vote non le maintiendrait.

Une disposition mise en œuvre par l’initiative de vote de 2020 exigeait une plus grande divulgation des dons « d’argent noir » – elle ne serait pas modifiée par la mesure de vote de cette année.

Ces dernières années, des initiatives de vote préférentiel sont apparues sur les bulletins de vote dans les États et les villes du pays. Les électeurs du Nevada, de l’Idaho, de l’Oregon et du Colorado décideront lors des élections de novembre s’ils souhaitent mettre en œuvre le vote préférentiel.

Dix États à tendance républicaine ont adopté des mesures visant à interdire cette méthode de comptage des votes.

« Je pense que nous allons gagner, mais je pense que ce sera serré », a déclaré Juli Lucky, directrice de campagne de No on 2, le groupe œuvrant pour le maintien du système électoral.

L’Alaska est devenu le deuxième État à adopter le vote préférentiel il y a quatre ans. Si les efforts d’abrogation réussissent, l’Alaska deviendra le premier État à l’abandonner.

Primaires ouvertes

Pendant la majeure partie de l’histoire de l’État, l’Alaska a eu une seule primaire pour tous les candidats. De 2004 à 2020, seuls les républicains inscrits et les électeurs non déclarés pouvaient voter pour les candidats républicains aux primaires. Un deuxième scrutin primaire pour les démocrates et les partis mineurs était ouvert à tous les électeurs inscrits.

Si les efforts d’abrogation réussissent, l’Alaska reviendrait aux primaires organisées par le parti. Les partis politiques pourraient organiser des élections primaires à huis clos, réservées uniquement à leurs membres.

Certains conservateurs ont soutenu la mise en œuvre d’une primaire républicaine fermée. Mais d’éminents membres du Parti républicain ont déclaré qu’il serait désastreux d’exclure les électeurs non déclarés, qui représentent près de 60 % de l’électorat.

Les primaires étaient autrefois cruciales dans les circonscriptions législatives à forte tendance partisane. Par exemple, au Mat-Su, le vainqueur de la primaire républicaine pourrait être pratiquement assuré de remporter les élections générales. C’était la même histoire pour le vainqueur de la primaire démocrate au centre-ville d’Anchorage.

Les critiques des primaires partisanes affirment qu’elles aboutissent à des candidats qui font appel à la base d’un parti et sont souvent plus extrémistes.

Dans le cadre du système primaire ouvert actuel de l’Alaska, les quatre premiers électeurs, quelle que soit leur affiliation politique, se qualifient pour les élections générales.

« Des primaires non partisanes et ouvertes garantissent que chaque électeur d’Alaska a la possibilité de choisir parmi tous les candidats en lice », a déclaré Lucky.

Sous l’ancien système, sept législateurs républicains ont perdu leur candidature à la réélection lors des primaires républicaines de 2020 – dont la majorité étaient des républicains modérés qui ont perdu contre des opposants plus conservateurs.

La sénatrice républicaine d’Anchorage, Cathy Giessel, a perdu lors de cette primaire du GOP, mais elle a été réélue il y a deux ans selon le nouveau système électoral. Elle est partisane des primaires ouvertes et a déclaré qu’elles constituaient « un facteur important » dans sa victoire.

Lors des élections de 2022, trois candidats républicains modérés aux législatives ont remporté des sièges républicains sûrs contre des opposants plus conservateurs. Giessel était l’un d’entre eux, avec les sénateurs Jesse Bjorkman et Kelly Merrick.

Les observateurs politiques affirment que les trois candidats républicains auraient probablement perdu lors d’une primaire républicaine et que le Sénat aurait été plus conservateur au cours des deux dernières années.

Giessel fait partie de la majorité qualifiée de 17 membres du Sénat, aux côtés de Bjorkman et Merrick. Elle a déclaré que neuf démocrates et huit républicains travaillaient bien ensemble.

« Maintenant, nous pouvons travailler ensemble au sein d’un caucus et aborder les choses que les Alaskiens souhaitent accomplir », a-t-elle déclaré.

Scott Kendall, ancien chef de cabinet de l’ancien gouverneur Bill Walker, est l’auteur de l’initiative de 2020 qui a mis en œuvre le nouveau système électoral. Il a déclaré qu’au cours des deux dernières années, la fonctionnalité et la productivité de l’Assemblée législative de l’Alaska ont été améliorées.

« Les amis, donnons à cela une chance de fonctionner, parce que ça marche », a-t-il déclaré.

Cette année, une poignée de candidats républicains ont abandonné après les primaires afin d’éviter de diviser les voix du GOP. Mais les partisans de l’effort d’abrogation ont généralement été moins critiques à l’égard des primaires ouvertes que du vote préférentiel.

Les critiques ont cependant suggéré que la sénatrice républicaine modérée américaine Lisa Murkowski ne pourrait pas gagner une primaire républicaine et que le système avait été conçu pour lui bénéficier. Murkowski, qui a été réélue en 2022 lors d’une primaire ouverte, a déclaré qu’elle voterait non sur la question de l’abrogation.

Vote préférentiel

Dans le cadre du vote préférentiel, les Alaskiens peuvent choisir les candidats par ordre de préférence.

Si aucun candidat n’obtient plus de la moitié des voix de premier choix, le candidat arrivé en dernière position est éliminé et ses voix sont redistribuées aux autres candidats sur la base des votes de deuxième choix de leurs partisans. Ce processus est répété jusqu’à ce qu’un candidat obtienne une majorité claire.

Kendall a déclaré que le vote préférentiel avait été combiné avec des primaires ouvertes pour éviter « l’effet spoiler » – où deux candidats ayant des opinions similaires partageaient le vote.

Si les efforts d’abrogation réussissent, l’Alaska reviendrait à un système majoritaire : le candidat ayant obtenu le plus de voix gagnerait, même s’il obtient moins de 50 % du total des voix.

« Je pense que le vote préférentiel élimine essentiellement le principe d’une personne, une voix et compromet l’élection », a déclaré l’ancien lieutenant-gouverneur républicain Craig Campbell en soutien à l’effort d’abrogation.

Campbell a fait valoir que les partisans de l’initiative de vote de 2020 avaient concentré leur campagne sur la fin de « l’argent noir » et que les électeurs de l’Alaska avaient été trompés en mettant en œuvre le vote préférentiel.

Les opposants à ce système électoral ont souligné la victoire électorale de la représentante démocrate américaine Mary Peltola en 2022. Peltola a battu deux républicains : l’ancienne gouverneure Sarah Palin et l’homme d’affaires Nick Begich III.

Un tiers des électeurs de Begich n’ont pas classé Palin au deuxième rang, ce qui signifie qu’elle n’est pas venue par derrière et n’a pas battu Peltola.

Les opposants au vote préférentiel ont déclaré qu’avec environ le double du nombre de républicains enregistrés par rapport aux démocrates en Alaska, un républicain aurait probablement gagné sous l’ancien système électoral.

Le représentant républicain sortant de Wasilla, Jesse Sumner, n’est pas d’accord et affirme qu’il s’agit d’un « cas exceptionnel ». Lors d’un débat en septembre, il s’est prononcé en faveur du maintien du vote préférentiel et des primaires ouvertes.

Il a déclaré que Palin aurait probablement remporté la primaire du GOP et perdu aux élections générales en raison de sa forte cote défavorable dans tout l’Alaska.

« À partir du moment où Sarah Palin est entrée dans la course, cette course a été perdue, et elle aurait été perdue aussi avec l’ancien système », a-t-il déclaré.

Une autre critique du vote préférentiel est qu’il est complexe et prend trop de temps pour obtenir des résultats. La Division électorale de l’Alaska a décidé d’achever le processus de compilation une fois que tous les bulletins de vote par correspondance seront arrivés, ce qui peut avoir lieu 15 jours après l’élection.

Le sénateur républicain de Wasilla, Mike Shower, s’est fermement opposé au vote préférentiel. Il a déclaré avoir parlé à des Alaskiens frustrés par cette méthode de vote et par un scrutin plus compliqué. L’ancien système électoral pourrait être modifié, mais il était meilleur, a-t-il déclaré.

« Revenez à une méthode simple et facile à comprendre – une personne, un vote – comptez-les tous, obtenez les résultats dans la journée et c’est terminé », a-t-il déclaré.

Lucky a déclaré que les résultats de 2022 montraient que les Alaskiens comprenaient le vote par choix préférentiel. Il y a eu un faible taux d’erreur sur les bulletins de vote, comparable aux élections précédentes sous l’ancien système, a-t-elle déclaré.