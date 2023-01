Les ajustements élevés du coût de la vie de la sécurité sociale peuvent affecter vos impôts

En savoir plus sur les finances personnelles : Ce que le plafond de la dette américaine pourrait signifier pour la sécurité sociale et l’assurance-maladie Près de 62 ? Ce qu’il faut savoir sur l’ajustement au coût de la vie de 8,7 % de la sécurité sociale Pourquoi demander des prestations de sécurité sociale avec un long Covid est délicat

Selon Mary Johnson, analyste des politiques de sécurité sociale et d’assurance-maladie à la Senior Citizens League, l’ajustement de 5,9 % au coût de la vie de l’année dernière équivalait à une augmentation de salaire de 6 % en 2022. Pourtant, cette augmentation des prestations n’a pas suffi à faire face à la hausse des coûts, selon une étude récente du groupe de personnes âgées non partisan.

Le revenu combiné comprend votre revenu brut ajusté, les intérêts non imposables et la moitié de vos prestations de sécurité sociale. Les revenus, y compris les intérêts, les dividendes, les gains en capital et les distributions des 401 (k) ou des IRA, sont tous ajoutés à cette équation, a déclaré Vosberg.

Jusqu’à 50 % des prestations sont imposées pour les déclarants individuels ayant entre 25 000 $ et 34 000 $ de revenu combiné et ceux qui sont mariés et qui déposent conjointement avec entre 32 000 $ et 44 000 $ de revenu combiné.

Jusqu’à 85 % des prestations peuvent être imposables pour les personnes ayant un revenu combiné supérieur à 34 000 $ ou les couples mariés ayant un revenu supérieur à 44 000 $.

Étant donné que ces seuils ne sont pas ajustés en fonction de l’inflation, davantage de bénéficiaires peuvent être assujettis à l’impôt sur leurs prestations.

À mesure que les taux d’intérêt augmentent, vous pouvez également gagner des paiements d’intérêts plus élevés sur votre argent, ce qui pourrait également augmenter votre revenu combiné, a déclaré Vosberg.

Une mise en garde pour 2023 est que l’IRS a mis en place des tranches d’imposition fédérales plus élevées pour s’ajuster à l’inflation.