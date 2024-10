Les ajouts au catalogue de jeux PlayStation Plus pour octobre 2024 révélés par Sony

Sony a dévoilé la gamme complète des ajouts au catalogue de jeux PlayStation Plus pour octobre 2024, qui comprend Dead Island 2, Two Point Campus et bien plus encore.

Annoncé le Blog PlayStationun total de 14 jeux rejoignent la bibliothèque, 10 sur le niveau PlayStation Plus Extra et quatre sur le niveau PlayStation Plus Premium via le catalogue de jeux classiques et les offres PSVR2. Ils sont disponibles le 15 octobre.

Embrassant la saison effrayante avant Halloween, The Dark Pictures Anthology : The Devil in Me et Ghostbusters : Spirits Unleashed arrivent également aux côtés du titre d’horreur en tête d’affiche Dead Island 2.

Ajouts au catalogue de jeux PlayStation Plus pour octobre 2024

Dead Island 2 – 10 façons dégoûtantes de déchirer les zombies

Dead Island 2 est la suite tant attendue du jeu de destruction de zombies finalement arrivé en 2023. Les joueurs se déchaînent dans une version post-apocalyptique de Los Angeles dans un jeu de rôle d’action à la première personne où tuer des zombies de la manière la plus créative possible est encouragé. « Dead Island 2 est un festival gore hilarant et une aventure de massacre de zombies compétente, mais manque de créativité en dehors de son grand sens de l’humour », a déclaré IGN dans notre revue 7/10.

Two Point Campus est un jeu de simulation universitaire avec une attitude, dans lequel les joueurs peuvent construire leur campus parfait et embaucher leur équipe de rêve pour le gérer. « L’humour farfelu peut être aléatoire, mais en tant que simulation de gestion, Two Point Campus obtient son diplôme avec les honneurs », a déclaré IGN dans notre revue 8/10.

Dark Pictures Anthology: Le diable en moi Captures d’écran

The Devil In Me est arrivé comme dernier jeu de la saison 1 de The Dark Pictures Anthology de Until Dawn et du développeur de The Quarry, Supermassive Games. Alors que le studio semble toujours chercher un retour à la forme qui était jusqu’à l’aube (et même son remake a mal tourné), The Devil in Me n’a pas vraiment pu remplir ses chaussures. Il n’a obtenu qu’une note de 5/10 dans l’évaluation d’IGN.

Gris se veut autant une œuvre d’art qu’un jeu vidéo, se décrivant comme un « interactif serein et évocateur » dans lequel les joueurs « explorent un monde méticuleusement conçu animé par un art délicat, une animation détaillée et une partition originale élégante ». Dans notre revue 6/10, IGN a déclaré : « Le bel extérieur de Gris cache un jeu de plateforme simple, parfois déroutant. »

Return to Monkey Island est la suite très attendue de la série bien-aimée Monkey Island. Il a obtenu une impressionnante note de 9/10 dans la revue IGN. « Return to Monkey Island devrait être rempli d’énigmes intelligemment conçues, de dialogues amusants et de personnages mémorables », avons-nous déclaré. « Mais alors que le créateur de la série, Ron Gilbert, revient au poste de réalisateur de la série pour la première fois depuis 1991, cela offre aussi, contre toute attente, beaucoup de cœur. C’est le délice d’un joueur d’aventure. »

Ghostbusters : Spirits Unleashed Captures d’écran du gameplay

Jeu multijoueur avec autant de substance que l’un de ses adversaires fantomatiques, Ghostbusters : Spirits Unleashed est arrivé en 2022 comme un autre dans la formule quatre contre un. Ghostbusters : Spirits Unleashed est un jeu multijoueur asymétrique qui est plutôt agréable, mais qui a cruellement besoin de plus de contenu », a déclaré IGN dans notre évaluation 6/10.

Firefighting Simulator : The Squad permet aux joueurs de rejoindre l’équipe de pompiers d’une grande ville américaine et de découvrir plus de 40 lieux de déploiement divers dans un environnement inspiré de la côte ouest nord-américaine. « Équipez-vous d’équipements de lutte contre les incendies authentiques, tels que des casques, des bottes de pompier et un modèle d’appareil respiratoire provenant de fabricants nord-américains bien connus d’équipement de lutte contre les incendies », peut-on lire dans le synopsis.

Le jeu de course hors route Overpass 2 permet aux joueurs de participer à des courses et d’essayer de réaliser le meilleur temps sur des pistes extrêmes au volant de VTT et UTV puissants et sous licence officielle. Overpass 2 propose 37 véhicules répartis en trois catégories différentes, cinq environnements, 31 circuits et plusieurs modes de course.

Sur ton vélo. Tour de France 2023 est la version jeu vidéo du Tour de France 2023. Les joueurs peuvent pédaler aux côtés des meilleurs cyclistes, tester leur endurance et montrer leur panache pour triompher sur les Champs-Elysées.

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands est le jeu d’action en monde ouvert sorti par Ubisoft en 2017. Il a également déjà figuré dans le catalogue de jeux PlayStation Plus. « Ghost Recon: Wildlands a des problèmes de répétition, mais ses pitreries en coopération en font un jeu de tir militaire divertissant », a déclaré IGN dans notre revue 7/10.

Le charmeur de réalité virtuelle The Last Clockwinder est un jeu de réflexion fantaisiste sur l’automatisation, dans lequel les joueurs doivent réparer la Tour de l’Horloge : un ancien refuge pour les plantes et les graines de la galaxie construit dans le tronc d’un arbre colossal. Les gants spéciaux Clockwinder permettent aux joueurs de transformer chaque tâche simple en un automate mécanique en boucle.

Le jeu phare du catalogue de jeux PlayStation Plus Classic est le titre bien-aimé de 1999, Dino Crisis. Avec une tentative moderne apparemment arrêtée à cause de Monster Hunter, l’original est le meilleur pari des joueurs pour un tir en 2024. « Dino Crisis ramène les angles de caméra stylistiques, les structures labyrinthiques à plusieurs niveaux et les gallons de sang et de gore. avec tout le choc et le suspense apportés par Resident Evil 2 », a déclaré IGN dans notre revue 9/10 de 1999.

Le même mois où le remake de Silent Hill 2 est sorti, les joueurs peuvent plonger dans une horreur japonaise plus classique grâce au lancement également de Siren dans le catalogue de jeux classiques PlayStation Plus. « Une sirène retentit et une mer d’eau rouge entoure mystérieusement le village de montagne Hanuda », peut-on lire dans le synopsis. Initialement sorti sur PlayStation 2, Siren est désormais amélioré avec un rendu ascendant, un rembobinage, une sauvegarde rapide et des filtres vidéo personnalisés.

Enfin, R-Type Dimensions EX est une collection de classiques du jeu de pièces qui permet aux joueurs de se battre à travers les 14 niveaux infestés de Bydo dans des graphismes 2D rétro ou des graphismes 3D brillants – et d’échanger d’avant en arrière en appuyant simplement sur un bouton à la volée.

