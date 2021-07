Les AirTags d’Apple peuvent-ils retrouver les animaux perdus ?

L’AirTag utilise à la fois Bluetooth et une technologie de positionnement plus précise appelée ultralarge bande (UWB) pour localiser l’emplacement du tracker. Comme une version améliorée de Bluetooth, UWB vous indiquera la direction de votre AirTag avec une précision semblable à celle d’une boussole si vous utilisez un iPhone à proximité de l’AirTag manquant. Si vous êtes plus loin, le réseau d’applications Find My d’Apple et le Bluetooth d’autres utilisateurs d’iPhone peuvent vous aider à le trouver à la place.

L’AirTag est plus limité que les trackers GPS pour animaux de compagnie dédiés. Actuellement, l’application Find My ne vous avertira pas immédiatement si vous êtes séparé d’un AirTag, bien que cette fonctionnalité soit en cours d’ajout dans iOS 15 . Les traceurs GPS pour animaux le font si votre animal quitte une zone désignée.

Techniquement, non. Bien qu’il soit assez petit pour être fixé au collier d’un chien en utilisant celui d’Apple porte-clés ou alors boucles (mon collègue Brian X. Chen a fait fonctionner le hack), Apple a souligné que l’AirTag est destiné à localiser des objets, pas des personnes ou des animaux domestiques . Pourtant, l’entreprise a un brevet sur sa technologie UWB et cite des étiquettes amovibles attachées au collier d’un animal de compagnie ou à un T-shirt d’enfant comme scénarios d’utilisation possibles dans le classement.

Cette différence – la quasi-omniprésence des appareils Apple où que vous soyez, aidant à suivre votre AirTag – est ce qui rend le tracker d’Apple beaucoup plus utile qu’un tracker Bluetooth tel que le Tile Mate, qui fonctionne au sein d’un groupe d’utilisateurs beaucoup plus restreint.

Les AirTags ne peuvent pas non plus être attachés seuls au collier d’un animal de compagnie, vous devez donc acheter un Apple Boucle AirTag (qui coûte autant que l’AirTag lui-même) ou un moins cher tiers titulaire.

Autres traceurs GPS pour animaux de compagnie que Wirecutter aime

Nous avons testé plus d’une douzaine de trackers pour animaux de compagnie au fil des ans, et l’un d’entre eux est toujours en tête du peloton : le Whistle Go Explore. Il coûte quatre fois plus cher que l’AirTag, mais il vous dira immédiatement si votre animal s’échappe de la maison, est plus précis que tout autre traceur GPS que nous avons testé et fonctionne avec les téléphones Apple et Android.

Mais comme la plupart des traqueurs d’animaux que nous avons testés, sa précision GPS peut être capricieuse lorsque le service cellulaire est irrégulier et que vous payez un abonnement annuel de 100 $ pour continuer à l’utiliser. La batterie rechargeable ne dure également qu’environ trois jours en « mode animal perdu » par rapport à la durée de vie estimée de la batterie d’AirTag en mois dans ce mode.

Si vous êtes un utilisateur Apple soucieux des prix, l’AirTag est plus précis qu’un tracker Bluetooth traditionnel, mais il ne sera pas aussi réactif qu’un tracker GPS pour animaux de compagnie.

L’AirTag est bien mieux que rien, mais si vous êtes prêt à dépenser un peu plus, je recommanderais le Whistle Go Explore car il reste le moyen le plus fiable, le plus précis et le plus rapide de vous alerter si votre animal disparaît.

Quel que soit l’appareil que vous choisissez, assurez-vous que vos animaux de compagnie sont micropucés et que leurs étiquettes d’identification sont exactes. Plus vous avez de moyens de retrouver votre animal de compagnie perdu, mieux c’est.