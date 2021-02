Apple aurait lancé cette année ses trackers d’objets Bluetooth très attendus. Il est maintenant rapporté que le géant basé à Cupertino lancera des AirTags dès le mois prochain. Selon le récent rapport, Apple lancerait des AirTags aux côtés des modèles iPad Pro de cette année. Le rapport intervient après que l’analyste Apple Ming-Chi Kuo ait prédit que les trackers d’articles AirTags sont sur la bonne voie pour un lancement début 2021. Des rapports sur les trackers d’articles AirTags d’Apple arrivent depuis les deux dernières années, et on pense que les trackers d’articles seront gérés via l’application Find My d’Apple.

LIRE AUSSI: Mini-LED iPad Pro, nouveaux modèles de MacBook Pro, AirTags et plus: ce qu’Apple a en magasin pour 2021

La récente mise à jour vient du pronostiqueur connu Jon Prosser, qui, dans un tweet, a déclaré: « Les AirTags sont toujours actifs pour mars .. Je n’ai pas entendu parler de nouveaux retards cette fois. » Dans un tweet de suivi, il a en outre fait allusion au nouvel iPad Pro également prévu pour un lancement en mars 2021. Les AirTags d’Apple seront directement en concurrence avec les trackers d’objets de la société américaine Tile et le Galaxy SmartTag récemment lancé par Samsung, qui a été lancé aux côtés de la série Samsung Galaxy S21 le mois dernier.

Les AirTags sont toujours actifs pour mars. Je n’ai pas entendu parler d’autres retards cette fois. – Jon Prosser (@jon_prosser) 12 février 2021

En ce qui concerne l’iPad Pro, la rumeur dit qu’il s’agit du premier appareil Apple doté d’un écran mini-LED. Un rapport de décembre de l’année dernière avait annoncé que l’iPad Pro 12,9 pouces avec un mini-écran LED serait lancé au premier trimestre 2021. Apple avait lancé l’année dernière la série iPad Pro en juin. Si la prédiction de Prosser est vraie, le lancement de l’iPad Pro est en cours de préparation de près d’un quart.