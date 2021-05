Les airs réconfortants des officiers de l’ITBP dédiés aux guerriers Covid-19 méritent des éloges

Alors que le pays est aux prises avec la deuxième vague dévastatrice de la pandémie, le personnel de la police des frontières indo-tibétaine (ITBP) est intervenu pour remonter le moral des guerriers COVID-19 d’une manière distinctive et réconfortante. La vidéo, mettant en vedette le gendarme Rahul Khosla, jouant un air émouvant pour les guerriers de première ligne du COVID-19, gagne les cœurs sur les médias sociaux. Dans la vidéo, qui a été partagée sur le compte Twitter officiel de l’ITBP le 18 mai, l’officier de l’ITBP est vu en train de gratter l’air mélodieux sur une mandoline.

Tout en partageant la vidéo, le département a écrit que l’ITBP présentait l’air de Corona Warriors on Mandolin.

हर करम अपना करेंगे… कोरोना योद्धाओं को कांस्टेबल राहुल खोसला, आईटीबीपी का सलाम, मंडोलिन की धुन Le gendarme Rahul Khosla, ITBP, présente l’air de Corona Warriors on Mandolin pic.twitter.com/fkx65gse8g – ITBP (@ITBP_official) 18 mai 2021

La vidéo a attiré les internautes quelques minutes après sa mise en ligne. Alors que certains ont loué les compétences de l’officier, certains ont été impressionnés par le geste encourageant. L’un des utilisateurs a écrit que la mélodie de mandoline maintiendrait sûrement l’esprit des guerriers Corona, un autre vient d’écrire: «Chair de poule». Ici, jetez un œil à quelques-unes des réactions –

Superbe 👏 quel talent … cela gardera sûrement le moral des guerriers Corona. JAI HIND 🙏💪— PRINCE TULSIAN (@princetulsian) 19 mai 2021

Dil Diya Hai Jaan Bhi Denge… Aye Watan Tere Liye 👍Belle 🎵 😍#JaiHind– Renu Verma1010🏡🕊 (@RenuVermaMeerut) 18 mai 2021

Félicitations à Rahul ji pour sa formidable performance. Que Dieu vous bénisse ainsi que nous tous dans ce pays. – Raj K Tickoo (@raj_tickoo) 18 mai 2021

Très bonne musique monsieur je l’aime ❤— idem (@ same2500) 18 mai 2021

Chair de poule… Salut à vous Monsieur .. – Ritesh (@ Ritesh18131573) 18 mai 2021

Depuis qu’elle a été partagée, la vidéo a reçu 5,1k vues.

Ce n’est pas la première fois que des officiers de l’ITBP rendent un hommage musical aux guerriers COVID. Il y a quelques jours, le département a partagé une vidéo d’un autre officier de l’ITBP chantant une chanson de motivation, pour féliciter les guerriers COVID, les motiver et leur remonter le moral. Jouant de l’air à la guitare, le gendarme Lovely Singh a chanté, la chanson de Kar har maidaan fateh qui est devenue virale sur les réseaux sociaux et a suscité des éloges.

कर हर मैदान फतह… कोरोना योद्धाओं को कांस्टेबल लवली सिंह, आईटीबीपी का सलाम Le gendarme Lovely Singh, ITBP chante pour Corona Warriors pic.twitter.com/MI8dHt64vn – ITBP (@ITBP_official) 16 mai 2021

Alors que le COVID-19 resserrait son emprise sur le pays, pour alléger une partie du fardeau des responsables de la santé, les agents de l’ITBP ont participé à ce combat. Les agents de l’ITBP travaillent jour et nuit au centre de soins Sardar Patel COVID de Delhi et au centre Radha Saomi Beas pour aider les patients positifs au COVID. Selon le département, environ 900 patients sont sortis du centre jusqu’à présent. Les conseillers en stress ITBP du Sardar Patel Covid Care Center organisent des exercices de yoga et de respiration ainsi que des séances de méditation. Les agents de l’ITBP assurent non seulement un environnement sain, mais surveillent également la qualité des aliments donnés aux patients.

