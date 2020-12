Pendant des mois, des rumeurs ont circulé sur ce qui a été provisoirement surnommé AirPods Studio, une paire d’écouteurs haut de gamme qui offre l’intelligence des AirPods avec l’expérience audio des boîtes supra-auriculaires.

Bien que les rumeurs suggèrent que les canettes ne devraient pas faire leur apparition avant mars 2021, Apple a levé le couvercle sur les AirPods Max – pas Studio comme suggéré précédemment – plus tôt dans la journée.

Conçu comme la paire ultime d’AirPods, les AirPods Max arborent une conception de bandeau de canopée unique qui, selon Apple, aide à répartir le poids et à dissiper la pression sur la tête pendant de longues sessions d’écoute, et le bandeau en acier inoxydable qui le maintient ensemble devrait être suffisamment flexible pour une variété des formes de tête.

Combinez cela avec des oreillettes qui peuvent pivoter indépendamment, des bras de serre-tête télescopiques qui glissent en place et restent en place et des écouteurs rembourrés en mousse à mémoire de forme et vous obtenez une paire de bouchons d’oreille confortables.

Dans un mouvement qui va apparemment à l’encontre de la notion d’Apple de garder les produits haut de gamme en sourdine dans le département des couleurs, les AirPods Max sont également disponibles en cinq options de couleurs: gris sidéral, argent, bleu ciel, vert et rose.

Mais comme pour les autres produits AirPods, il ne s’agit pas seulement d’être beau. Au cœur de l’AirPods Max se trouve le chipset H1 d’Apple, qui, selon Apple, alimente non seulement l’annulation active du bruit, le mode de transparence et l’audio spatial que nous avons vus sur les AirPods Pro, mais également l’adaptive EQ auparavant exclusif à la gamme HomePod.







Apple affirme que les écouteurs sont suffisamment intelligents pour analyser le signal sonore transmis à l’utilisateur et ajuster les basses et moyennes fréquences en temps réel. Bien que cela ressemble à une affirmation folle, la technologie Adaptive EQ sur le HomePod est sans aucun doute impressionnante, nous sommes donc ravis de voir ce qu’Apple a à offrir à partir de boîtes de conserve avec la même technologie.

L’expérience audio est alimentée par des haut-parleurs de 40 mm conçus par Apple et dotés d’un moteur unique à double aimant annulaire en néodyme qui, selon Apple, peut « maintenir une distorsion harmonique de moins de 1% sur toute la plage audible », ce qui est une façon élégante de dire que les boîtes ne devraient pas pas de distorsion, peu importe le volume.

Et, bien sûr, vous obtiendrez toute l’intelligence des AirPods, y compris la mise en pause automatique de la musique lorsque vous retirez les canettes – ou même en soulevant une seule tasse de votre oreille – ainsi qu’une connectivité facile, la commutation multi-appareils et l’accès à Siri, bien que on ne sait pas pour le moment s’il s’agit d’un système mains libres comme avec d’autres produits AirPods. L’inclusion d’une couronne numérique Apple Watch-esque pour contrôler la lecture de musique et accéder à Siri suggère que ce n’est peut-être pas le cas.

Avec autant d’offre, il n’est pas surprenant que les AirPods Max coûtent 549 £ / 549 $, soit 300 £ / 300 $ de plus que les AirPods Pro à 249 £ / 249 $. Ceux qui recherchent une paire d’écouteurs supra-auriculaires haut de gamme au Royaume-Uni et aux États-Unis peuvent se rendre sur l’Apple Store et obtenir leur précommande dès maintenant, avec une livraison prévue le mardi 15 décembre – juste à temps pour Noël. Assurez-vous simplement que vous avez un iPhone – les AirPods Studio ne sont pas compatibles avec les appareils Android.

