Les AirPods Pro d’Apple pourraient bientôt bouleverser l’industrie des prothèses auditives

Si vous n’avez pas entendu la grande nouvelle lors de l’événement « It’s Glowtime » d’Apple lundi, eh bien, la société a prévu de vous aider. Mises à niveau imminentes de l’Apple AirPods Pro de deuxième génération Les écouteurs sans fil équiperont bientôt les écouteurs omniprésents de fonctions d’aide auditive, perturbant encore davantage un marché déjà en proie à une disruption.

Sur le plan fonctionnel, Apple adopte la même approche que de nombreux fabricants d’appareils auditifs bon marché en vente libre en proposant un produit qui fait à la fois office d’écouteurs Bluetooth et d’appareil auditif. Le problème est qu’il ne s’agit pas d’introduire un nouveau produit, mais plutôt d’ajouter une technologie d’appareil auditif à un casque existant, ce qui constitue une approche novatrice dans cette catégorie.

Photographie : Apple

Les détails opérationnels de cette nouvelle fonctionnalité correspondent à ceux de la plupart des aides auditives en vente libre grand public. Les utilisateurs peuvent effectuer un test auditif à la demande sur leur iPhone : les écouteurs émettent des impulsions de fréquences différentes à des volumes variables dans chaque oreille. Les utilisateurs seront invités à appuyer sur l’écran s’ils entendent le son. Après quelques minutes, l’application génère un audiogramme qui représente graphiquement vos déficits auditifs, et cet audiogramme peut ensuite être utilisé pour programmer les AirPods Pro comme aides auditives.

Apple vante les « ajustements dynamiques personnalisés » [let] Les utilisateurs voient les sons qui les entourent amplifiés en temps réel », mais les détails sur la précision de ces ajustements sont rares. Une véritable aide auditive ajustera les niveaux sur six bandes de fréquences ou plus, mais certaines se limitent à simplement amplifier les basses ou les aigus. Je m’attends à ce que l’implémentation d’Apple soit la première, mais cela reste à voir. Apple vous permettra également de télécharger un audiogramme existant si vous en avez fait générer un par un audiologiste professionnel, ce qui ajoute encore plus de flexibilité.

L’une des fonctionnalités les plus impressionnantes est quelque chose que personne d’autre n’a fourni : ces paramètres d’audition s’appliquent également à l’expérience de streaming. Ainsi, si vous avez du mal à entendre les aigus, ces paramètres s’appliqueront également aux appels téléphoniques, à la musique, aux films et aux jeux, le tout automatiquement. La plupart (sinon la totalité) des autres aides auditives en vente libre désactivent complètement leurs fonctions auditives lorsque vous diffusez des médias, ce qui pourrait donc représenter une amélioration réelle et révolutionnaire pour les personnes malentendantes.

Apple présente toutes ces fonctionnalités comme une « première en son genre dans le domaine des aides auditives basées sur un logiciel », ce qui est peut-être déroutant puisque toutes les aides auditives modernes fonctionnent avec un logiciel d’une certaine sorte. Nous avons contacté Apple pour obtenir des éclaircissements sur ce à quoi cette affirmation fait spécifiquement référence, mais la société n’a pas répondu au moment de la mise sous presse.