Les AirPods Pro 2 sont meilleurs que jamais et ils bénéficient toujours d’une réduction de 80 $ pour le Prime Day d’octobre

Si vous avez recherché sur Google « Quels sont les meilleurs écouteurs ? » vous êtes peut-être tombé sur le Apple AirPods Pro 2 et le Écouteurs Sony WF-1000XM5. La plupart des gens seront ravis des deux, ce qui rend le choix entre les deux particulièrement difficile.

Vous pouvez acheter les AirPods Pro 2 avec le tout nouveau port USB-C pour 168 $ sur Amazon. Ces écouteurs sont les meilleurs pour les utilisateurs Apple, vous ne voulez donc pas manquer cette offre.

Apple a annoncé des modifications matérielles et logicielles majeures pour les AirPods Pro 2, qui ont comblé l’écart créé par Sony avec ses produits audio. Apple a lancé les AirPods Pro 2 améliorés avec un port de chargement USB-C, laissant derrière lui le chargeur Lightning. Sony a lancé pour la première fois les écouteurs XM5 avec un port de chargement USB-C, et les deux paires d’écouteurs sont compatibles avec les chargeurs sans fil certifiés Qi.

Les nouveaux AirPods Pro 2 améliorés offrent également une résistance améliorée à la poussière. Ils bénéficient désormais d’un indice IP54, qui les protège de la poussière. Auparavant, les AirPods Pro 2 avaient un indice IPX4 et le « X » signifiait qu’Apple ne les testait pas formellement pour détecter la pénétration de poussière.

D’un autre côté, les écouteurs Sony XM5 ont un indice IPX4, mais cela ne signifie pas que la poussière sera un énorme problème. Assurez-vous de garder le port de chargement de vos écouteurs propre, et tout devrait être impeccable.

Avec la sortie d’iOS 17, le dernier opus d’Apple du système d’exploitation iPhone, les AirPods Pro 2 ont reçu des mises à jour logicielles majeures, rendant leurs capacités similaires à celles du modèle de Sony.

Voici pourquoi ces nouvelles fonctionnalités iOS 17 sont si importantes. Avant iOS 17, le WF-1000XM5 de Sony offrait plus de fonctionnalités logicielles haut de gamme que les AirPods Pro 2, notamment Speak to Chat et Adaptive Sound Control.

La fonction Speak to Chat de Sony met en pause la musique de l’utilisateur lorsque les écouteurs détectent que l’utilisateur converse avec quelqu’un. Les écouteurs passent automatiquement en mode Ambient Sound, permettant à l’utilisateur de converser sans avoir besoin de retirer ses écouteurs.

Le contrôle adaptatif du son apprend les emplacements fréquents de l’utilisateur et ajuste automatiquement les paramètres du casque tels que le volume et la suppression du bruit en fonction des niveaux de bruit ambiant. Si l’utilisateur a tendance à activer la suppression du bruit lorsqu’il se rend à l’arrêt de bus, le WF-1000XM5 s’ajustera en conséquence.

Les AirPods Pro 2 ne disposaient d’aucune de ces fonctionnalités utiles jusqu’à iOS 17. Les fonctionnalités Conversation Awareness et Adaptive Audio d’Apple fonctionnent de la même manière que les fonctionnalités Speak to Chat et Adaptive Sound Control de Sony.

Ces deux mises à niveau logicielles ont contribué à combler le fossé entre Apple et Sony ; cependant, les AirPods Pro 2 dépasseront bientôt le WF-1000XM5. Le mois dernier, Apple a révélé que ses écouteurs recevraient une mise à jour audio gratuite introduisant un mode aide auditive plus tard cet automne. Cela permet à la paire de servir également d’aide auditive en vente libre, aidant potentiellement près de 30 millions d’Américains actuellement aux prises avec une perte auditive.

Les AirPods Pro 2 coûtent normalement 249 $, tandis que les écouteurs de Sony coûtent 299 $. Les écouteurs WF-1000XM5 de Sony sont arrondis et omettent les tiges qui pendent de l’oreille. L’offre d’Apple arbore la conception traditionnelle du bourgeon attaché à la tige.

Comme tous les appareils Apple, les AirPods Pro 2 fonctionnent mieux avec les autres appareils Apple. Si vous n’avez pas d’appareils Apple, vous manquerez des fonctionnalités clés telles que l’audio spatial personnalisé et la possibilité de passer d’une source audio à la volée.

Avec la mise à jour logicielle, les AirPods Pro 2 seront davantage compatibles avec le Vision Pro, le casque de réalité mixte d’Apple. Les utilisateurs peuvent profiter d’un son sans perte de 20 bits, 48 ​​kHz uniquement lorsqu’ils sont connectés au Vision Pro, car les deux appareils partagent la puce audio H2 améliorée d’Apple.

Cependant, les écouteurs WF-1000XM5 disposent d’une connexion multipoint, vous permettant de connecter vos écouteurs à deux appareils et de basculer de manière transparente l’audio d’un appareil connecté à l’autre. De plus, l’application compagnon Sony Connect propose des paramètres d’égalisation complets, quel que soit le système d’exploitation de votre appareil.