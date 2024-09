Les AirPods Pro 2 feront bientôt office d’appareils auditifs

Une fois activée, la fonction d’aide auditive amplifiera des sons spécifiques en temps réel, tels que la parole et d’autres bruits environnementaux. Une nouvelle fonction de test auditif validée cliniquement sera également incluse dans cette mise à jour, qui peut aider à détecter la perte auditive. Apple indique que le test nécessite à la fois les AirPods Pro et un iPhone connecté et peut être effectué en moins de cinq minutes.

Le test demandera aux utilisateurs d’écouter des bruits à différentes fréquences, puis d’appuyer sur l’écran de leur iPhone en conséquence. Les résultats peuvent être consultés dans l’application iPhone Health et créeront un profil auditif personnalisé qui sera ensuite automatiquement appliqué lorsque les utilisateurs écoutent des fichiers audio tels que de la musique, des podcasts et des appels.

Les nouvelles fonctionnalités d’aide auditive et de test auditif des AirPods Pro 2 devraient être lancées cet automne dans plus de 100 pays et régions et seront publiées sous la forme d’une mise à jour logicielle gratuite pour iOS 18.