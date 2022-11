Les AirPods Pro 2 d’Apple sont une valeur sûre pour les vacances

Cette histoire fait partie 84 jours de vacancesune collection qui vous aide à trouver le cadeau parfait pour tout le monde.

Les écouteurs sans fil sont un accessoire technologique indispensable. Alors qu’il y a beaucoup de alternatives abordablesles écouteurs haut de gamme antibruit d’Apple, Sony, Bose et Sennheiser ont souvent des avantages de conception et de performance à la hauteur de leur prix. Les AirPods Pro 2 d’Apple offrent une combinaison gagnante d’une qualité sonore impressionnante, d’une suppression du bruit de premier ordre et d’appels vocaux. Bien qu’ils ne correspondent pas à Android, les AirPods Pro 2 offrent plusieurs fonctionnalités bonus aux personnes utilisant des appareils Apple. Ils ont également un design léger et compact qui devrait s’adapter à la plupart des oreilles confortablement et en toute sécurité.

Pourquoi c’est un super cadeau : Beaucoup de gens veulent les AirPods Pro 2. Ils ont lu la critique de CNET – ou une autre critique – et savent qu’ils sont bien meilleurs que les AirPods Pro d’origine, qui étaient déjà excellents. Mais tout le monde ne veut pas débourser le prix total des AirPods Pro 2. (Ils ne sont pas bon marché.) Cela étant dit, à peu près tout le monde serait heureux d’en recevoir une paire en cadeau. Je sais que je le ferais.

Ce que vous paierez : Le prix catalogue est de 249 $, mais vous pouvez trouver les AirPods Pro 2 sur Amazon pour 239 $ et nous pourrions voir des remises plus importantes plus près du Black Friday.

Lire la suite: Meilleurs écouteurs sans fil pour 2022