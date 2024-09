Les AirPods Pro 2 d’Apple pourraient changer à jamais la façon dont les gens accèdent aux aides auditives

Entre des clichés flashy d’une nouvelle Apple Watch élégante et une gamme colorée d’iPhones, Apple a fait une annonce majeure pour un produit vieux de deux ans : les AirPods Pro 2. Les écouteurs seront bientôt dotés d’une fonction d’aide auditive à laquelle tout le monde pourra accéder, une avancée qui offrira une alternative moins chère aux aides auditives traditionnelles et une solution tout-en-un qui pourrait changer la façon dont les gens obtiennent de l’aide pour la perte auditive.

La Food and Drug Administration a autorisé la vente libre d’appareils auditifs en 2022, donnant ainsi accès à des alternatives moins chères qui ne nécessitent pas de consulter un médecin. Si Apple reçoit l’approbation de la FDA, la nouvelle fonctionnalité d’appareil auditif en vente libre « de qualité clinique » d’Apple sera déployée sous forme de mise à jour logicielle gratuite cet automne. Certaines personnes souffrant de perte auditive ont j’ai déjà utilisé les AirPods Pro comme moyen d’amplifier le son, mais cette mise à jour aura le sceau d’approbation de la FDA et s’accompagnera de quelques autres avantages.

Au lieu de consulter un médecin pour se faire installer des appareils auditifs, les utilisateurs pourront passer le test auditif de cinq minutes d’Apple à domicile. Les utilisateurs pourront également créer un profil auditif personnalisé qui permettra aux AirPods Pro 2 d’augmenter le volume des sons, tels que la parole ou les bruits dans l’environnement du porteur, en fonction de leurs besoins auditifs spécifiques. Les écouteurs ajusteront également automatiquement le son sur l’iPhone, l’iPad ou le Mac d’une personne, qu’elle soit en communication téléphonique, qu’elle écoute de la musique ou qu’elle joue à un jeu. Apple donnera aux utilisateurs accès aux résultats de leur test auditif dans l’application Santé, où ils pourront repasser le test à tout moment pour surveiller leur audition.

Étant donné que les AirPods sont à peu près partout à ce stadece déploiement signifie que de nombreuses personnes qui possèdent déjà les écouteurs Pro de deuxième génération auront un accès instantané à la solution d’aide auditive d’Apple. Désormais, si quelqu’un soupçonne qu’il a un problème d’audition, au lieu de simplement augmenter le volume de la télévision, il peut théoriquement obtenir l’aide dont il a besoin en insérant les AirPods Pro qu’il possède déjà et en activant certaines fonctionnalités. C’est quelque chose avec lequel les fournisseurs d’aides auditives en vente libre existants ne peuvent tout simplement pas rivaliser.

Auparavant, les AirPods Pro de deuxième génération étaient considérés comme des produits d’amplification sonore personnels (PSAP), qui ne remplacent pas les prothèses auditives à part entière. Ils n’avaient pas l’autorisation de la FDA ni de tests auditifs officiels, mais incluaient des fonctionnalités d’accessibilité comme Live Listen et Conversation Boost, qui peuvent augmenter le volume et améliorer le son de la voix de quelqu’un pendant une conversation.

« C’est un raz-de-marée dans le domaine des soins auditifs qui vient de déferler sur nos côtes. »

Désormais, les écouteurs offriront une solution tout-en-un qui non seulement (espérons-le) aidera les gens à mieux entendre, mais qui disposera également d’une fonction de protection auditive pour filtrer les bruits forts. « Plus vous vivez longtemps avec une perte auditive, plus vous réalisez que vous souhaitez protéger l’audition que vous avez », a déclaré Nancy M. Williams, fondatrice et présidente de Perspicacité auditiveune société de conseil en soins auditifs, explique Le Verge« Il est presque aussi important de prêter attention à la protection que de fournir une assistance aux personnes malentendantes. »

Les AirPods Pro 2 présentent également de nombreux autres avantages, notamment un mode transparence qui laisse passer le son ambiant de l’environnement ainsi qu’une fonction de détection de conversation qui détecte automatiquement quand quelqu’un parle pour améliorer sa voix tout en réduisant le volume des médias. Jusqu’à présent, aucun autre appareil auditif en vente libre n’offre une solution complète comme celle-ci. « C’est un raz-de-marée dans le domaine des soins auditifs qui vient de frapper le rivage », déclare Williams.

De plus, de nombreuses personnes ont des AirPods collés à leurs oreilles toute la journée, ce qui fait que les personnes malentendantes pourraient se sentir plus à l’aise en les portant que d’autres options. D’autres marques, comme Sony, Jabra, Sennheiseret même HPont lancé des aides auditives en vente libre, mais aucune n’est aussi répandue que les AirPods Pro 2. « Nous pensons qu’un segment important de personnes qui ne sont pas traitées et qui souffrent d’une perte auditive se retiennent à cause de la stigmatisation », explique Williams. « Personne ne sait dans quelle mesure vos AirPods Pro 2 fournissent une assistance auditive. C’est une quantité invisible d’aide qui est appliquée, et c’est, je pense, une chose très puissante pour les personnes qui souffrent de stigmatisation. »

En plus de réduire la stigmatisation, les AirPods Pro 2 devraient également briser les barrières entourant le prix. « La différence de prix à elle seule va complètement bouleverser le marché », a déclaré Anshel Sag, analyste chez Moor Insights & Strategy. publié sur ThreadsÀ 249 $, les AirPods Pro 2 d’Apple sont bien moins chers que la plupart des autres aides auditives en vente libre, comme les 1 099 $ de Sony Aides auditives auto-adaptatives CRE-E10 ou Jabra Enhance Select 50Rqui commencent à 995 $. Le gros inconvénient est que les utilisateurs auront toujours besoin d’un iPhone avec iOS 18 et plus récent pour que cette nouvelle fonctionnalité fonctionne. Selon le modèle d’iPhone qu’un utilisateur possède déjà ou souhaite obtenir, le coût total de la configuration de l’aide auditive d’Apple peut dépasser les autres options en vente libre. Malgré cela, chacune de ces options reste moins chère que votre aide auditive sur ordonnance classique, ce qui coûte en moyenne 2 300 $.

L’un des inconvénients majeurs des AirPods Pro 2 est qu’ils ne bénéficieront pas de la même autonomie de batterie que les autres modèles plus chers vendus en vente libre ou sur ordonnance. Les AirPods Pro 2 offrent jusqu’à six heures d’écoute sur une seule charge, contrairement aux CRE-E10 de Sony, qui offrent jusqu’à 26 heures d’utilisation continue. « C’est un problème pour les personnes qui souffrent d’une perte auditive légère à modérée », explique Williams. « Plus la perte auditive d’une personne est grave, et plus elle souhaite bénéficier d’une amélioration de l’audition tout au long de la journée, plus l’autonomie de la batterie devient un inconvénient majeur. »