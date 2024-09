Les AirPods Pro 2 bénéficieront de fonctionnalités de protection auditive, de test et d’aide

Pomme dévoilé aujourd’hui une expérience de santé auditive pour les AirPods Pro 2, combinant protection auditive, tests et aide dans un seul appareil.



Une nouvelle fonction de protection auditive active est conçue pour minimiser l’exposition des utilisateurs aux bruits environnementaux forts. Tirant parti de la puce H2, cette capacité réduira activement les sons plus forts et plus perturbateurs à un rythme de 48 000 fois par seconde. Il s’agit d’une amélioration notable par rapport aux fonctionnalités actuelles des AirPods, qui intègrent déjà une technologie de suppression du bruit, mais ne traitent pas de la réduction du bruit ambiant en temps réel dans la même mesure. Cette protection est conçue pour fonctionner dans tous les modes d’écoute, garantissant que les utilisateurs sont protégés dans des environnements tels que des concerts ou des événements sportifs tout en préservant l’intégrité du son qu’ils écoutent. Les embouts en silicone des AirPods Pro contribuent également à la réduction passive du bruit.

Les AirPods Pro 2 bénéficieront également d’une fonction de test auditif validée scientifiquement. Selon Apple, ce test utilise l’audiométrie tonale pure, une approche clinique standard, pour évaluer la capacité auditive. Les utilisateurs pourront effectuer ce test en quelques minutes à l’aide de leurs AirPods Pro 2 avec un iPhone ou un iPad. Les résultats du test sont stockés dans l’application Santé, ce qui permet aux utilisateurs de partager leurs profils auditifs avec des prestataires de soins de santé si nécessaire. Apple affirme que c’est la première fois qu’une grande entreprise de technologie grand public propose une fonction de test auditif aussi accessible directement dans un appareil personnel largement utilisé.

En plus des tests, les AirPods Pro 2 intégreront une fonction d’aide auditive en vente libre, conçue pour aider les personnes souffrant d’une perte auditive légère à modérée. L’appareil utilisera le profil auditif personnalisé généré par le test auditif pour effectuer des ajustements en temps réel afin d’amplifier les sons autour de l’utilisateur, garantissant ainsi qu’il reste connecté à son environnement. Apple précise que cette fonctionnalité ne sera pas seulement utile dans les conversations, mais qu’elle améliorera également automatiquement l’expérience d’écoute du contenu multimédia, notamment de la musique, des films et des appels téléphoniques. Les utilisateurs peuvent affiner leurs paramètres pour répondre à leurs besoins auditifs spécifiques.

Les nouvelles fonctionnalités des AirPods Pro 2 seront disponibles cet automne dans plus de 100 pays, dont les États-Unis, l’Allemagne et le Japon. Les utilisateurs pourront utiliser la fonction d’aide auditive soit via leur profil auditif personnalisé, soit en téléchargeant un audiogramme créé par un professionnel de la santé. Les fonctions de test auditif et d’aide auditive devraient bientôt recevoir une autorisation de mise sur le marché des autorités sanitaires mondiales, garantissant ainsi qu’elles répondent aux exigences réglementaires nécessaires pour les fonctionnalités de qualité médicale.