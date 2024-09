Les AirPods Pro 2 ajoutent une fonction d’aide auditive de « qualité clinique »

Capture d’écran

Apple a annoncé de nouvelles fonctionnalités liées à la santé auditive, sous la forme d’une mise à jour logicielle pour AirPods Pro 2.

Cela inclut un mode de protection auditive activé par défaut, offrant une suppression passive du bruit dans les environnements bruyants. Apple lance également un mode d’aide auditive de « qualité clinique », dans le cadre d’une mise à jour logicielle prévue plus tard cette année.

Tout d’abord, les utilisateurs peuvent effectuer un test auditif validé cliniquement. Le test auditif utilise vos AirPods et votre iPhone et peut être effectué par un utilisateur en moins de cinq fois. Le résultat de votre test auditif peut être consulté en toute sécurité dans l’application Santé.

Si une perte auditive est détectée, le mode aide auditive est alors disponible. Les AirPods vous permettront d’entendre plus facilement les sons du monde qui vous entoure. Un profil auditif personnalisé est automatiquement appliqué lorsque vous écoutez de l’audio, comme de la musique ou des podcasts.

La fonctionnalité d’aide auditive est actuellement en cours d’examen par la FDA et d’autres organismes de réglementation. Apple a déclaré que la fonctionnalité sera disponible dans plus de 100 pays. La fonctionnalité sera activée via une mise à jour logicielle gratuite qui sera disponible plus tard cette année sur les AirPods Pro 2.