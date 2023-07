Les AirPods peuvent avoir la capacité de vérifier votre audition et votre température

Apple pourrait bientôt ajouter une nouvelle fonctionnalité à ses AirPods qui permettra aux utilisateurs d’effectuer des examens sur eux-mêmes pour détecter d’éventuels problèmes d’audition et de vérifier leur température corporelle, selon Bloomberg Mark Gurman a signalé Dimanche.

La fonction de test auditif jouera différentes tonalités et sons à travers les AirPods pour déterminer à quel point une personne entend bien, a rapporté Gurman. La fonctionnalité serait similaire à l’application Apple Watch ECG, qui vérifie les problèmes cardiaques, a-t-il noté, rendant peut-être inutiles les autres applications d’aides auditives.

Apple propose déjà deux fonctionnalités, Live Listen et Conversation Boost, qui peuvent essentiellement transformer les AirPod en aides auditives à la demande. Mais, comme l’a noté Bloomberg, ces fonctionnalités ne sont pas approuvées par la Food and Drug Administration des États-Unis.

Apple travaille également sur une fonctionnalité qui mesurera votre température à travers votre conduit auditif, écrit Gurman. La lecture du conduit auditif est considérée comme plus précise que les températures prises à partir de votre poignet, que les modèles Apple Watch Series 8 et Ultra collectent pendant que les utilisateurs dorment.

Apple a rapporté avoir utilisé des AirPods pour prendre la température des porteurs pendant plusieurs années. Le Wall Street Journal a rapporté en 2021 qu’Apple travaillait pour apporter un thermomètre et un outil de tension artérielle à une future Apple Watch et également sur la façon d’utiliser l’iPhone pour détecter la dépression et le déclin cognitif.

Mais vous devrez peut-être attendre un certain temps pour les contrôles de température et d’audition. Les nouvelles fonctionnalités de santé peuvent ne pas arriver sur les AirPod avant plusieurs mois, voire plusieurs années, rapporte Gurman.

La société prévoit également de proposer des modèles AirPod moins chers et de passer aux ports de charge USB-C, a écrit Gurman.

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.