Les AirPods Max et les AirPods classiques passeront à l’USB-C l’année prochaine

Apple prévoit de passer ses AirPods et AirPods Max à l’USB-C dès le début de l’année prochaine, selon un rapport de Mark Gurman de Bloomberg vendredi.

Avant l’événement spécial très attendu « Wonderlust » du fabricant d’iPhone la semaine prochaine, au cours duquel Apple devrait dévoiler un boîtier de chargement sans fil USB-C mis à jour pour les AirPods Pro, Gurman affirme qu’Apple s’efforce de déplacer rapidement tous ses accessoires basés sur Lightning. à USB-C, y compris sa gamme complète d’AirPods.

Cette décision devrait faire partie d’une transition plus large vers le connecteur Lightening exclusif d’Apple, que l’Union européenne a demandé à Apple d’abandonner pour sa prochaine série d’iPhone 15 dans le cadre de son initiative visant à réduire les déchets électroniques en exigeant que tous les fabricants d’électronique, y compris Apple. , pour utiliser une méthode de chargement standardisée : USB-C.

Apple a annoncé les AirPods Pro de deuxième génération en septembre de l’année dernièredoté d’une suppression active du bruit améliorée par rapport à la version précédente avec de nouvelles fonctionnalités incrémentielles, notamment des mises à niveau du mode Transparence, un contrôle tactile pour la lecture multimédia et les réglages du volume, et bien plus encore.