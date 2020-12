Apple a annoncé le dernier ajout à la gamme de produits audio sans fil AirPods, à savoir les écouteurs sans fil AirPods Max. Ceux-ci deviennent les premiers écouteurs du parapluie AirPods, rejoignant les écouteurs sans fil AirPods de dernière génération et les écouteurs sans fil AirPods Pro. Les AirPods Max sont au prix de Rs 59,900 et peuvent être précommandés maintenant sur la boutique en ligne Apple India avec des livraisons à partir du 15 décembre. Les AirPods Max peuvent être offerts en cinq options de couleur: gris sidéral, argent, vert, bleu ciel et rose, le tout en finition bicolore.

Les AirPods Max d’Apple offrent un son haute fidélité, un égaliseur adaptatif, une suppression active du bruit, un mode de transparence et un son spatial. «La conception acoustique personnalisée, combinée à de puissantes puces H1 et à un logiciel avancé, permet aux AirPods Max d’utiliser l’audio de calcul pour offrir sans fil l’expérience d’écoute personnelle ultime», déclare Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial d’Apple. Les AirPods Max s’inspirent de l’Apple Watch et disposent d’un contrôle numérique intégré pour des changements de volume plus fins, ainsi que de la possibilité de lire et de mettre en pause la musique, de sauter des pistes et de gérer les appels téléphoniques.

Dans chaque oreille se trouvent des pilotes audio de 40 mm qui ont été conçus par Apple. La société insiste sur le fait que «le moteur unique à double aimant annulaire en néodyme permet aux AirPods Max de maintenir une distorsion harmonique totale inférieure à 1% sur toute la plage audible, même au volume maximum.» Ces écouteurs utilisent également les prouesses de la puce H1 qui possède 10 cœurs audio et peut effectuer jusqu’à 9 milliards de calculs de calcul par seconde tout en gérant l’égalisation adaptative, la suppression du bruit, le mode de transparence et les options audio spatiales.

L’audio spatial a été introduit sur les AirPods Pro plus tôt cette année avec la mise à jour iOS 14 pour les iPhones, permettant aux utilisateurs de profiter de 5.1 canaux, 7.1 canaux et Dolby Audio – il suit également le mouvement de la tête de l’utilisateur pour remapper la livraison des canaux audio afin que l’expérience reste constant. Les AirPods Max seront également compatibles avec le partage audio entre deux ensembles d’AirPod couplés à un iPhone, iPad, iPod Touch et Apple TV 4K. Les utilisateurs bénéficieront également d’une commutation transparente entre les appareils informatiques iPhone, iPad et Mac pour la lecture de musique et les appels. Apple affirme que les AirPods Max ont une autonomie de 20 heures avec la suppression du bruit et les options audio spatiales activées tout au long. Un étui mince au fini souple fera partie des accessoires standard.