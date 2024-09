Les AirPods, des aides auditives ? Tout ce qu’il faut savoir sur la mise à jour majeure d’Apple

En plus de l’iPhone 16 et de l’Apple Watch Series 10, Apple a annoncé lundi, lors de son événement annuel, que ses AirPods Pro 2 mettront bientôt l’accent sur la santé auditive en tant que « première expérience de santé auditive tout-en-un au monde ». En plus d’ajouter une protection auditive active et une fonction de test auditif validée cliniquement, les AirPods Pro 2 serviront également d’aide auditive en vente libre.

L’aide auditive AirPods Pro 2 sera le premier appareil du genre, basé sur un logiciel, qui vise à rendre l’assistance auditive plus accessible et plus facile à adopter, le tout à un prix abordable, a déclaré Apple.

Voici tout ce que nous savons sur cette mise à niveau majeure de la santé à venir sur les AirPods Pro 2.

Tout d’abord, vous passerez le test auditif

Pour les utilisateurs souffrant d’une perte auditive légère à modérée, les AirPods Pro 2 ajouteront une fonction d’aide auditive en vente libre. Mais vous devez d’abord passer le test auditif d’Apple, un test auditif de qualité clinique basé sur l’audiométrie tonale pure qui prend environ 5 minutes à réaliser avec les AirPods Pro 2 et un iPhone ou un iPad compatible.

Les gens ont déjà pu télécharger des tests auditifs sur l’application Santé pour aider à pirater leurs AirPods et à les transformer en amplificateurs auditifs, mais l’inclusion par Apple de son propre test validé pourrait augmenter la probabilité que les gens utilisent les fonctionnalités de santé auditive.

Une fois le test terminé, les utilisateurs recevront un résumé des résultats de leur test auditif, qui fournira un audiogramme (un graphique montrant les résultats du test auditif) et un numéro correspondant à la perte auditive dans chaque oreille, ainsi qu’une classification et des recommandations. Ces données seront stockées en toute sécurité dans l’application Santé, où elles pourront également être partagées avec votre prestataire de soins de santé.

Si vous disposez déjà d’un audiogramme auprès d’un professionnel de la santé auditive, Apple a déclaré que vous pouvez utiliser cet audiogramme pour programmer la fonction d’aide auditive.

Pomme

Ensuite, configurez vos AirPods Pro 2 comme des aides auditives

Vous pouvez utiliser les résultats du test auditif pour transformer les AirPods Pro 2 en aide auditive. Selon Apple« Une fois configurée, la fonctionnalité permet des ajustements dynamiques personnalisés afin que les utilisateurs puissent amplifier les sons qui les entourent en temps réel. »

Les résultats du test auditif seront également appliqués automatiquement aux appels téléphoniques, à la musique, aux films et aux jeux sur tous les appareils de l’utilisateur sans qu’il ait besoin de modifier lui-même les paramètres. C’est ce qu’on appelle la fonction Media Assist.

Quand la fonctionnalité d’aide auditive d’Apple sera-t-elle disponible ?

Le test auditif et l’ajout d’air auditif aux AirPods Pro 2 devraient être commercialisés à l’automne 2024, a déclaré Apple. Il est important de noter que la fonction d’aide auditive attend toujours l’autorisation de mise sur le marché de la FDA et d’autres autorités sanitaires mondiales. Une fois la date annoncée, nous mettrons à jour cet article.

Sur quels appareils l’aide auditive Apple fonctionnera-t-elle ?

L’aide auditive et le test auditif seront disponibles sur les AirPods Pro 2 via une mise à jour du firmware. Ceux-ci devront être associés à un iPhone ou iPad compatible avec iOS 18 ou iPadOS 18 et versions ultérieures.

Apple précise également que certaines fonctionnalités pourraient ne pas être disponibles dans toutes les régions ou dans toutes les langues. Toutefois, plus de 100 pays et régions, dont les États-Unis, l’Allemagne et le Japon, y auront accès.

À qui s’adresse l’aide auditive Apple ?

Ces deux fonctionnalités sont destinées aux personnes âgées de 18 ans et plus. L’aide auditive est spécifiquement conçue pour les personnes souffrant d’une perte auditive légère à modérée.

Les prothèses auditives sont connues pour être chères, en partie parce qu’elles ne sont pas couvertes par l’assurance de nombreuses personnes. Lorsque les prothèses auditives sont devenues disponibles en vente libre et sans ordonnance fin 2022, de nombreuses personnes ont salué cette mesure, car elle pourrait contribuer à éliminer certains des obstacles à l’obtention d’une prothèse auditive, tels que le coût élevé et la stigmatisation perçue liée au port de ces prothèses. Cependant, l’adoption des prothèses auditives reste dérisoire par rapport au nombre de personnes qui en ont besoin.

Le fait que les gens puissent utiliser leurs AirPods comme une aide auditive, au lieu d’acheter un appareil entièrement nouveau, peut contribuer à éliminer les obstacles à la communication quotidienne pour les On estime à 1,5 milliard le nombre de personnes souffrant de perte auditive dans le mondedont la majorité présente des symptômes plus légers.

Qu’est-ce que la protection auditive Apple ?

Dans d’autres nouvelles sur la santé auditive, Apple ajoute une protection auditive aux AirPods Pro 2 par défaut dans tous les modes d’écoute. Cette fonctionnalité permettra aux embouts d’oreille de fournir une réduction passive du bruit, tandis que la puce H2 réduit activement les bruits plus forts et plus sporadiques à 48 000 fois par seconde.

Grâce au tout nouvel algorithme multibande à plage dynamique élevée, les sons lors d’événements en direct comme les concerts resteront naturels et clairs sur les AirPods Pro 2.

La protection auditive sera également disponible à l’automne 2024 aux États-Unis et au Canada avec les AirPods Pro 2 et un iPhone, iPad ou Mac compatible avec le dernier système d’exploitation.

Plus d’informations sur l’événement Apple

La santé auditive est l’un des domaines d’intérêt d’Apple. Parallèlement à la santé cardiaque et à la santé reproductive, Apple a mené sa propre étude sur la santé auditive pour contribuer au développement de ses produits et informer le public sur les impacts potentiels des technologies bruyantes et de la vie quotidienne.