Les AirPods d’Apple sont des aides auditives, selon l’entreprise

Lors de son événement de présentation de produits mardi, Apple a dévoilé un nouveau rôle pour son dernier modèle AirPods Pro : un appareil médical. La société a déclaré que les écouteurs sans fil serviront également d’aides auditives de qualité clinique en vente libre pour ceux qui en ont besoin.

« Nous ajoutons cette capacité révolutionnaire pour aider plus d’un milliard de personnes vivant avec une perte auditive légère à modérée », a déclaré Sumbul Ahmad Desai, vice-président de la santé d’Apple.

Apple a déclaré que sa fonction d’aide auditive amplifierait les fréquences « pour que les sons soient plus clairs et plus vibrants à vos oreilles ». L’entreprise a également déclaré que la fonction utiliserait « l’apprentissage automatique pour effectuer des ajustements en temps réel au cours de votre journée ».

Les prothèses auditives sur ordonnance peuvent coûter des milliers de dollars. À 329 $ CA, les AirPods Pro 2 d’Apple peuvent être nettement moins chers et plus accessibles pour ceux qui ont souffert de perte auditive, mais ils ne conviendront pas à tout le monde. Voici ce que vous devez savoir :

L’annonce d’Apple fait suite aux changements de la FDA

Près de 30 millions d’adultes américains souffrent d’un certain degré de perte auditive, mais seulement environ un cinquième de ces personnes demandent de l’aide pour ce problème, selon la Food and Drug Administration américaine.

Selon la FDA, l’utilisation d’appareils auditifs peut réduire le déclin cognitif et le risque de dépression chez les personnes souffrant d’une perte auditive non traitée. Cependant, les experts ont déclaré que le coût élevé des visites chez le médecin et des appareils auditifs dissuadait certains patients de se faire soigner.

L’annonce d’Apple intervient deux ans après que la FDA a donné le feu vert à la vente d’appareils auditifs sans ordonnance. Depuis, les adultes souffrant d’une perte auditive légère à modérée peuvent acheter des appareils auditifs directement dans les magasins ou sur Internet, sans l’aide d’un médecin.

Pour accéder à la nouvelle fonctionnalité d’aide auditive, les utilisateurs d’AirPods Pro 2 devront passer un test qui analysera leur perte auditive en émettant une série de tonalités.

« Après avoir effectué un test auditif, vos AirPods Pro se transforment en une aide auditive personnalisée, amplifiant les sons spécifiques dont vous avez besoin en temps réel, comme des parties du discours ou des éléments de votre environnement », a déclaré Desai.

Mais les prothèses auditives en vente libre ne sont pas toujours la solution à la perte auditive. La FDA exige toujours que les personnes de moins de 18 ans achètent des prothèses auditives sur ordonnance. Les prothèses auditives en vente libre, comme celles proposées par Apple, ne constituent pas non plus un traitement pour une perte auditive « grave ou profonde », selon la FDA. Les personnes souffrant d’une perte auditive importante doivent toujours consulter un professionnel de la santé.

Apple a déclaré qu’elle s’attendait à recevoir l’autorisation de la FDA « très bientôt », ce qui signifie que les AirPods Pro 2 deviendraient un appareil médical réglementé. Cet automne, les fonctionnalités d’assistance auditive seront disponibles via une mise à jour logicielle dans plus de 100 pays, dont les États-Unis, l’Allemagne et le Japon, a déclaré la société.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple s’intéresse au domaine de la santé. Selon l’American Heart Association, la montre connectée d’Apple peut détecter les rythmes cardiaques irréguliers associés à la fibrillation auriculaire, qui peuvent entraîner des caillots sanguins, des accidents vasculaires cérébraux et une insuffisance cardiaque.

Mardi, Apple a annoncé que sa dernière Apple Watch 10 peut également alerter les utilisateurs de l’apnée du sommeil, une condition dans laquelle la respiration s’arrête et redémarre à plusieurs reprises pendant le sommeil.

De grands espoirs pour la nouvelle fonctionnalité d’aide auditive d’Apple

Barbara Kelley, directrice exécutive de l’Hearing Loss Association of America, a déclaré qu’elle avait espéré une annonce comme celle d’Apple après que la FDA a ouvert le marché aux offres en vente libre il y a deux ans.

« C’est ce que nous voulions sur le marché : voir une innovation technologique pour vraiment inciter les gens à prêter attention à leur santé auditive », a déclaré Kelley.

Kelley a déclaré qu’elle espérait que le nouveau produit d’Apple encouragerait davantage de personnes à s’attaquer à la perte auditive.

« La perte auditive liée à l’âge est encore stigmatisée », a déclaré Kelley. « Mais mon Dieu, je vois des enfants d’école primaire avec ces AirPods dans les oreilles. Si cela peut aussi servir d’aide auditive, je pense que c’est vraiment passionnant. »

L’annonce d’Apple a également été saluée par certains utilisateurs d’appareils auditifs sur les réseaux sociaux. Mais beaucoup ont souligné un avantage évident des appareils auditifs traditionnels par rapport aux AirPods : l’autonomie de la batterie des appareils auditifs se mesure en jours et non en heures.

« En tant que personne malentendante, c’est ce qui m’a le plus enthousiasmé lors de l’événement d’aujourd’hui », a écrit un utilisateur de Reddit mardi. « J’espère qu’ils pourront améliorer l’autonomie de la batterie, au-delà de 3 à 6 heures. Ce serait bien d’avoir 8 heures. »