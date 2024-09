Les AirPods d’Apple pourraient bien avoir mis fin aux aides auditives

Apple a le marché des aides auditives en vente libre dans sa ligne de mire, et les dirigeants du secteur de l’audiologie sont probablement sur leurs gardes après l’annonce faite lundi par le géant de la technologie.

Les AirPods Pro 2, lancés pour la première fois en 2022 et actualisés en 2023, seront bientôt dotés d’une « fonction d’aide auditive de qualité clinique en vente libre » via une mise à jour logicielle prévue pour l’automne, Apple a déclaré.

Il s’agit de la dernière initiative d’Apple dans le domaine de la santé, dans un domaine qui a connu des bouleversements ces dernières années.

En 2022, la Food and Drug Administration (FDA) a établi une catégorie d’appareils auditifs qui ne nécessitent pas d’examen médical et peuvent être vendus en vente libre chez les principaux détaillants et pharmacies.

Le Wall Street Journal rapporté en 2021 Apple étudiait les AirPods comme aides auditives, l’audiologiste de Johns Hopkins, le Dr Nicholas Reed, affirmant qu’ils pourraient être une alternative moins chère et également briser les stigmates autour de leur utilisation.

Apple note que 1,5 milliard de personnes vivent avec une perte auditive, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) – bien qu’il reste à voir combien d’entre elles utilisent déjà des AirPods ou seront suffisamment férus de technologie pour les adopter.

Les AirPods Pro 2 se vendent au détail à 249 $, tandis que les aides auditives en vente libre peuvent coûter entre 99 $ et 3 000 $, selon le Conseil national sur le vieillissement (NCOA).

Les nouvelles fonctionnalités d’Apple axées sur l’audition pour les AirPods Pro 2 sont multiples. Les AirPods Pro 2 seront dotés d’un outil de protection auditive pour se défendre contre les sons forts, ainsi que d’un test auditif de cinq minutes que les utilisateurs pourront lancer sur leur iPhone ou iPad pour déterminer leur état auditif.

La fonction d’aide auditive sur les AirPods Pro 2 peut amplifier les voix, les médias et les appels téléphoniques, selon Apple.

Apple a déclaré lundi qu’elle attendait toujours l’approbation réglementaire des autorités sanitaires mondiales. La technologie arrivera cet automne dans plus de 100 pays, dont les États-Unis, l’Allemagne et le Japon.

Bien que la fonction d’aide auditive soit conçue pour les personnes souffrant d’une perte auditive légère à modérée, elle peut ne pas convenir aux personnes souffrant de pathologies plus graves, a déclaré Apple.

Contrairement aux appareils en vente libre, les appareils auditifs destinés aux pertes plus graves nécessitent un examen, une prescription et un ajustement personnalisé par un audiologiste, ce qui peut ajouter des milliers de dollars au prix final.