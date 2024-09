Les AirPods 4 redessinés d’Apple sont dotés d’une option de suppression active du bruit à 179 $ et seront expédiés le 20 septembre

Lors de tout événement Apple, les nouveaux AirPods ne sont jamais une évidence. Les écouteurs existent depuis presque aussi longtemps que l’Apple Watch, mais la société n’a sorti que trois générations du modèle de base – jusqu’à aujourd’hui. Trois ans après la mise sur le marché de leurs prédécesseurs, les AirPods 4 ont fait leurs débuts lors de l’événement « Glowtime » de lundi.

Les nouveaux AirPods font partie des « mises à jour importantes de toute la gamme », selon la société. Le nouveau modèle présente une bifurcation dans la gamme populaire des écouteurs, avec l’ajout des « AirPods 4 avec suppression active du bruit ». Le modèle milieu de gamme haut de gamme coûte 50 $ de plus. Ils disposent également d’une charge sans fil et d’un haut-parleur intégré pour la fonctionnalité Find My.

Crédits image : Pomme

Apple affirme avoir utilisé des « outils de modélisation avancés » pour analyser « des milliers d’oreilles » afin de créer un nouveau design plus confortable. Les nouveaux AirPods sont alimentés par la puce H2, qui apporte des améliorations à la qualité du son de lecture et d’appel.

Les AirPods 4 intègrent enfin l’USB-C au boîtier du modèle de base sur les deux niveaux, ce qui, selon la société, offrira 30 heures sur une charge.

Crédits image : Pomme

Les AirPods 4 sont disponibles en précommande à partir de lundi. Ils commenceront à être expédiés le 20 septembre. Le modèle de base coûte 129 $, les modèles ANC atteignent 179 $. Les nouveaux modèles sont rejoints par une mise à jour très attendue des AirPods Max, ainsi que de nouvelles fonctionnalités liées à la santé auditive pour les AirPods Pro.