Les AirPods 4 à 129 $ ont des fonctionnalités que les AirPods Max à 549 $ n’ont pas

Un meilleur son, une meilleure ANC, de meilleures fonctionnalités ? Cela semble être un package très tentant en effet. Mais lorsqu’il s’est agi des AirPods Max équipés de H1, Apple a rapidement balayé toutes ces bonnes choses sous le tapis, en nous jetant une poignée de nouvelles couleurs et une connexion USB-C dans l’espoir de nous faire oublier tout ce qui venait de se passer avant.

Photographie : Avec l’aimable autorisation d’Apple

Où étaient exactement les « mises à jour importantes » promises ? On n’a même pas entendu parler d’une baisse de prix pour atténuer le choc.

Ce n’est pas comme si ces fonctionnalités n’étaient même pas vraiment Les utilisateurs d’AirPods Max trouveront également leur compte. Les écouteurs supra-auriculaires sont généralement portés dans les villes et les espaces fréquentés, et particulièrement pour les voyages, grâce à l’isolation phonique améliorée que leur conception apporte. Qui ne voudrait pas pouvoir avoir une conversation rapide avec un barista sans mettre et retirer les AirPods Max (assez lourds, en fait) de sa tête ? Ou pour bloquer le bruit des transports en commun, tout en continuant à entendre les annonces de l’interphone pour ne pas manquer votre arrêt ? Et c’est avant d’aborder les améliorations potentielles des performances que le H2 pourrait apporter, comme c’est le cas ailleurs dans la gamme.

Bien sûr, tout cela avait été prédit par Mark Gurman de Bloomberg en décembre dernier. « Les canettes ne se vendent pas suffisamment bien pour que l’entreprise investisse dans des fonctionnalités matérielles ou logicielles entièrement nouvelles », a-t-il déclaré, donnant une raison potentielle au manque d’amour d’Apple pour le Max.

Alors, les AirPods Max ont-ils été un flop et sont-ils sur le chemin lent et tortueux vers leur retrait de la gamme ? Car si Apple ne les met pas à jour maintenant, alors quand le fera-t-il ? Avec une autonomie de batterie assez maigre de 20 heures, ils sont déjà à la traîne par rapport à la concurrence majeure dans des domaines clés, et cela ne fera qu’empirer avec le temps. Ne même pas être en mesure de rivaliser avec les AirPods les moins chers dans une confrontation technique semble être une position difficile, et franchement embarrassante.

C’est d’autant plus décevant, bien sûr, qu’il s’agit, à toutes fins utiles, d’un bon casque. Notre test les a loués pour tout, de leur qualité de fabrication et leur confort à leur « fidélité à la pointe de l’industrie ». Mais c’était à l’époque. À l’heure actuelle, et à leur prix non négligeable, il est difficile de les recommander à quiconque, sauf aux plus grands fans d’Apple, qui en ont probablement déjà une paire.