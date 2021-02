Les AirPods 3 ressemblent beaucoup aux AirPods Pro, offrent Spatial Audio pour 150 $

Les AirPods 3 d’Apple ressembleront aux AirPods Pro mais avec une conception semi-intra-auriculaire, qui se situerait entre les AirPods de 2e génération et les AirPods Pro. Cependant, nous ne savons pas vraiment ce que cela signifie. Ils auraient des embouts en silicone remplaçables, des tiges plus longues que les Pro et les tiges auront le contrôle sensible à la pression comme les Pro.

Comme dans les rumeurs précédentes, celle-ci prétend que les AirPods 3 ressembleront aux AirPods Pro mais n’auront pas de suppression active du bruit. Cependant, ils disposeront de la fonction Spatial Audio des AirPods Pro et AirPods Max.







Rumeur AirPods 3, source de l’image: 52audio.com

Des rapports en provenance de Chine suggèrent qu’Apple coûtera les AirPods 3 à 150 USD à leur arrivée en mars.

Il est clair qu’Apple travaille sur les AirPods de nouvelle génération et toutes les rumeurs semblent s’accorder sur le fait qu’ils arriveront bientôt. J’espère que nous aurons une date exacte à encercler sur nos calendriers dans les semaines à venir.

