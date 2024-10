Les AirPod sont en vente pour les Prime Big Deal Days

Si vous possédez un iPhone, un Mac ou un iPad, les meilleurs écouteurs que vous puissiez obtenir sont les AirPod. Heureusement, vous pouvez obtenir une paire avec une petite réduction au cours des prochains jours grâce aux ventes Prime Big Deal d’Amazon.

Personnellement, je pense que les meilleurs écouteurs Apple sont les AirPods Pro. Ils sonnent bien et disposent de nombreuses fonctionnalités logicielles intéressantes qui les rendent parfaits pour naviguer dans la ville ou bloquer les sons dans un avion bruyant. De plus, Apple a annoncé de nouvelles fonctionnalités intéressantes pour les aides auditives qui seront disponibles pour les écouteurs chaque fois que Santé Canada les approuvera (espérons-le plus tard cette année).

Les AirPods Pro avec boîtier de chargement USB-C coûtent 259 $en baisse par rapport à leur prix régulier de 329 $ au Canada. Vous pouvez lire notre revue complète à leur sujet ici.

Le prochain ensemble d’AirPods en vente sont les modèles de troisième génération avec un port d’éclairage sur le boîtier de chargement. Ces écouteurs sonnent bien et prennent en charge Spatial Audio, mais ils n’incluent aucune forme d’ANC ou de chargement sans fil. Ils sont tombés à 179 $ et coûte généralement 229 $. Si vous souhaitez la version avec chargement sans fil, vous devez obtenir les options avec le « boîtier de chargement MagSafe », qu’Amazon ne vend actuellement pas.

Ceci étant dit, Walmart les écouteurs avec l’étui de chargement sans fil sont répertoriés pour 179 $je recommanderais donc à la plupart des gens de les récupérer là-bas. Nous avons examiné cette version en 2021 et avons été impressionnés.

Les derniers AirPods d’Apple (sans embouts en silicone) ne sont plus en vente depuis leur sortie. Les versions ANC (249 $) sont vraiment sympas, mais si vous envisagez d’acheter la version bas de gamme à 179 $, je vous recommande de conclure l’offre avec le boîtier MagSafe de Walmart car le chargement sans fil est assez pratique. Si vous souhaitiez conclure l’accord Amazon avec le boîtier Lightning, je dépenserais quelques dollars de plus pour les nouveaux sans ANC, car les micros et la qualité sonore sont un peu meilleurs.

N’oubliez pas que les offres Amazon Prime Day incitent toujours tous les autres détaillants à agir, alors assurez-vous de magasiner avant d’acheter votre paire.