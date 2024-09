Les aires de jeux sont-elles trop sûres ? Pourquoi les anthropologues affirment que les enfants ont besoin de faire les singes

Levez la main si vous êtes déjà tombé des barres de singe et avez souffert de plus que votre fierté.

C’est pratiquement un rite de passage de l’enfance. Vous grimpez, vous vous balancez, vous repoussez les limites, vous ratez, vous pleurez. Peut-être que vous vous êtes dépoussiéré et que vous avez boité jusqu’à l’aire de jeux. Ou peut-être avez-vous dû vous rendre aux urgences pour une réinitialisation osseuse. (Mais si vous avez eu de la chance, le plâtre a été retiré à temps pour que vous puissiez encore profiter d’une baignade de fin d’été).

Les cages à singes, les aires de jeux et les aires de jeux sont synonymes de jeux pour enfants. Elles sont également souvent la cible de campagnes visant à réduire les risques, sont parfois démolies pour des raisons de sécurité et sont souvent redessiné être comme résistant aux blessures que possible.

Pourtant un nouveau rapport Une équipe d’anthropologues du Dartmouth College de Hanover, dans le New Hampshire, soutient que ces structures de jeu emblématiques répondent à un besoin biologique transmis par les singes qui pourrait être essentiel au développement de l’enfant. Les auteurs affirment que les efforts bien intentionnés visant à atténuer les risques peuvent, en fait, nuire aux enfants.

En août, les auteurs ont écrit dans le Revue Evolution, Médecine et Santé Publique Les primates apprennent à grimper dès leur plus jeune âge pour trouver de la nourriture, se protéger des prédateurs et dormir dans les branches des arbres. Il n’est donc pas étonnant que les enfants aient une propension naturelle à grimper et à explorer.

En d’autres termes, il y a une raison pour laquelle on les appelle des barres de singe.

« L’escalade fait partie de nous. Nous grimpons depuis des millions d’années », a déclaré à CBC News Luke Fannin, auteur principal et doctorant au programme d’écologie, évolution, environnement et société au Dartmouth College.

Un singe muriqui du nord se déplace dans un arbre de la réserve privée du patrimoine naturel Feliciano Miguel Abdala au Brésil le 14 juin 2023. Les primates apprennent à grimper dès leur plus jeune âge pour trouver de la nourriture, se protéger des prédateurs et dormir dans les branches des arbres. (Bruna Prado/Associated Press)

Les aires de jeux offrent aux enfants un défi nécessaire pour gagner en confiance, prendre des risques calculés et tester leurs limites, a déclaré Fannin. Et même si les enfants se blessent parfois sur ces aires, nous devons trouver un équilibre délicat entre le risque statistique et la récompense biologique.

« Nous ne disons pas que les terrains de jeux ne devraient pas être réglementés », a déclaré Fannin.

« Mais nous devons rendre les terrains de jeux aussi sûrs que nécessaire, et non pas aussi sûrs que possible. »

Risque versus récompense

Les blessures chez les enfants demeurent un problème majeur de santé publique selon un Rapport 2023 Selon le rapport, qui s’appuie sur des données autodéclarées tirées de l’Enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes de 2019, les blessures non intentionnelles sont la principale cause de décès chez les enfants et les jeunes canadiens.

Les blessures à la tête sont les blessures les plus fréquemment signalées chez les enfants, selon le rapport, mais il note également que les enfants sont plus susceptibles de nécessiter un traitement médical pour des blessures liées au sport et à l’activité physique que pour des blessures liées au jeu.

Les enfants se blessent parfois en utilisant des équipements de jeux — le plus souvent des fractures osseuses — mais ils peuvent généralement se remettre complètement de ces blessures et, dans l’ensemble, le risque est faible, explique Pamela Fuselli, présidente et directrice générale du groupe de défense de la sécurité Parachute Canada, qui n’a pas participé à la recherche anthropologique.

REGARDER | Pourquoi les enfants ont besoin de jeux risqués : La clé pour la santé des enfants réside dans les jeux risqués en plein air, affirment les chercheurs Courir librement, prendre des risques et même se blesser sont essentiels au bon développement de l’enfant, affirme la Société canadienne de pédiatrie. Une nouvelle étude révèle que les comportements à risque en plein air avec des camarades sont essentiels à la santé mentale, physique et sociale des enfants.

C’est une question d’équilibre, a-t-elle déclaré : des surfaces de jeu plus souples et des structures de jeu plus basses ont contribué à réduire les blessures au fil des ans, mais « nous ne voulons pas non plus gâcher le plaisir du jeu pour tous les âges ».

« Il faut relâcher un peu la pression », a déclaré Fuselli.

Melanie Quilty, mère de jumeaux de huit ans à Kingston, en Ontario, estime que les mesures de sécurité sont allées trop loin.

« Nous devons leur apprendre à faire ces choses dangereuses en toute sécurité… leur apprendre à avoir confiance en eux et à faire confiance à leur instinct », a déclaré Quilty, qui travaille dans le secteur de la santé.

L’année dernière, son fils, Conner, est tombé des barres de singe d’un parc et s’est cassé le bras. Il a dû être opéré et a porté un plâtre pendant environ huit semaines. Mais Quilty, 40 ans, dit qu’elle n’était pas inquiète à l’idée qu’il remonte sur les barres une fois son plâtre retiré. Elle était plus inquiète à l’idée qu’il ne veuille pas le faire.

« Je ne veux pas qu’il ait peur toute sa vie », a-t-elle déclaré.

Luke Fannin, doctorant au programme d’écologie, évolution, environnement et société au Dartmouth College, est photographié dans la salle de sport originale, construite en 1923, à Winnetka, dans l’Illinois. (Soumis par Luke Fannin)

Le rôle de la parentalité moderne

En janvier, le La Société canadienne de pédiatrie (SCP) a publié de nouvelles lignes directrices soulignant l’importance du jeu extérieur non structuré pour le développement et la santé physique et mentale des enfants dans un contexte d’augmentation de l’obésité, de l’anxiété et des problèmes de comportement.

Dans ses directives, le CPS a fait valoir que les enfants d’aujourd’hui ont moins d’occasions de s’engager dans des jeux extérieurs risqués, et cela est en partie dû aux mesures de sécurité qui « ont cherché à prévenir toutes les blessures liées au jeu plutôt que de se concentrer sur les blessures graves et mortelles ».

L’anxiété parentale moderne explique notre réticence à laisser nos enfants prendre des risques malgré les avantages en termes de développement, explique Fannin.

Au cours des 100 dernières années, la parentalité moderne est passée d’une approche communautaire à une approche individuelle, a-t-il expliqué. Cela crée une pression sur les parents pour assurer la sécurité de leurs propres enfants, ce qu’il décrit dans l’article comme un « impératif moral moderne ».

REGARDER | Découvrez ce parc de parkour : Le nouveau terrain de jeu de parkour de Calgary est un véritable coup de foudre La communauté derrière le parc de parkour espère que l’installation encouragera les enfants de 12 ans et plus à l’utiliser dans les années à venir et offrira une activité de plein air passionnante.

Les parents d’aujourd’hui sont également constamment inondés d’informations et de comparaisons grâce aux médias sociaux et aux smartphones, a écrit le médecin généraliste américain dans un communiqué. avis de santé publique plus tôt en septembre sur les pressions de la parentalité moderne.

En d’autres termes, si un enfant est blessé dans un accident à l’autre bout du monde, les parents d’aujourd’hui sont plus susceptibles d’en entendre parler. En même temps, les parents d’aujourd’hui peuvent craindre d’être jugés s’ils publient une photo de leur enfant avec un plâtre sur Instagram.

Pourtant, à bien des égards, les enfants n’ont jamais été aussi en sécurité physiquement. Les taux de criminalité sont en baisse depuis les années 1990, lorsque de nombreux parents modernes étaient eux-mêmes enfants (et ont peut-être formé des souvenirs fondamentaux d’enfants disparus sur des cartons de lait et de dangers inconnus).

Aujourd’hui, il existe des lois concernant les sièges auto, les ceintures de sécurité et les casques de vélo. Vous pouvez mettre un AirTag sur votre enfant et savoir où il se trouve à tout moment.

Les terrains de jeux sont-ils trop ennuyeux ?

Dans ses recommandations de janvier, la SCP a cité les données de 2011-2023 du Système canadien hospitalier d’information et de recherche en prévention des traumatismes sur les types de blessures subies lors d’activités populaires pour les enfants. Le taux de blessures dues aux chutes depuis des équipements de jeux était de 4 090 cas pour 100 000, soit un taux légèrement inférieur au taux de blessures liées à la pratique du soccer.

« Certains experts ont attribué les blessures sur les terrains de jeux à des structures de jeu peu intéressantes », a écrit le CPS dans le rapport, expliquant que les structures trop ennuyeuses peuvent amener les enfants à utiliser l’équipement de manière inappropriée et à prendre de plus grands risques.

Melanie Quilty, au centre, avec ses enfants Kayleigh, à gauche, et Conner, à droite, à leur domicile de Kingston, en Ontario. Conner s’est cassé le bras après être tombé d’une cage à singe dans un parc municipal l’année dernière. (Soumis par Melanie Quilty)

Les cages à aires et les cages à singes ont environ 100 ans, brevetées en 1923 et 1924 par l’avocat américain Sebastian « Ted » Hinton. Même Hinton, dans son premier breveta noté le lien avec les primates.

« L’escalade est la méthode naturelle de locomotion que les prédécesseurs évolutionnaires de la race humaine ont été conçus pour pratiquer, et est donc presque idéalement adaptée aux enfants », écrit-il.

Beaucoup de choses ont changé depuis les premières aires de jeux, qui étaient essentiellement une grille de poteaux métalliques. Radio Nationale Publique remarques, les problèmes de sécurité ont « des matériaux adoucis et des bords arrondis ». Magazine Smithsonian Il a expliqué qu’il y avait eu une augmentation des aires de jeux « ultra-sécurisées » dans les années 1990, conçues pour minimiser les risques.

Selon Fuselli, de Parachute Canada, l’accent mis sur la sécurité des terrains de jeux est allé trop loin. Et elle sait que ce sentiment va à l’encontre de la prévention des blessures.

« Mais tout comporte des risques », a-t-elle ajouté. Et si l’on met en balance le faible risque de blessures graves sur les terrains de jeux et les risques que courent les enfants qui ne jouent pas – comme les risques plus élevés d’obésité et le risque de préjudices en ligne – cela a du sens, a-t-elle ajouté.

« Vous savez, un enfant qui descend dans la rue pour jouer au parc – le risque réel se situe davantage dans la rue qu’ailleurs. »