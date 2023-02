Les aînés volent la vedette et mènent Sandwich devant Hinckley-Big Rock – Shaw Local

SANDWICH – Allison Olson n’a pas peur d’entrer dans le feu de l’action sur le parquet.

Elle n’a pas non plus besoin de marquer pour être efficace.

“Nous savons tous que je ne suis pas la meilleure tireuse”, a-t-elle déclaré. «Mais cela rend les choses beaucoup plus amusantes lorsque vous plongez pour les balles et que vous êtes agressif. C’est un meilleur jeu, et cela le rend beaucoup plus amusant.

Olson était l’un des sept joueurs seniors de Sandwich qui ont été reconnus dans le cadre de la soirée senior jeudi alors que les Indiens ont clôturé la saison régulière avec une victoire 41-31 hors conférence contre Hinckley-Big Rock.

“C’était une vraie victoire d’équipe, et je pense que tout le monde a contribué avec les sept seniors marquant”, a déclaré l’entraîneur de Sandwich, Jim Schmidt. “Cela a été une année émouvante pour nous, et c’était bien de venir ici et de célébrer et de frapper quelques 3s. Je pense que nous étions 4 sur 6 [on 3-pointers] dans le premier quart-temps, ce qui était super à voir, parce que nous savions que Hinckley allait venir et emballer, donc nous devions abattre quelques 3, et nous l’avons fait et avons pris une avance.

La senior Melody Goldstein a lancé les Indiens avec un 3 points pour les premiers points du match, tandis que sa compatriote senior Claire Allen, qui vient de revenir en janvier après avoir raté deux mois, a renversé une paire alors que Sandwich menait 14-6 après un quart.

Hinckley-Big Rock (19-12) a riposté à moins de 16-15 au milieu du deuxième quart, mais Sandwich (12-20) a répondu avec une course de 7-0.

Senior Kaylin Herrin, qui, comme Olson, a un penchant pour la ténacité physique et se rapproche du bois dur, a fait comme l’inspecteur Gadget pour répondre aux Royals. Elle a super étendu son bras pour tirer une passe et tirer un coup tout en se faisant encrasser. Cela fait 19-15. Le senior Alexis Sexton s’est ensuite joint au plaisir avec un lay-up sur l’un des 25 revirements de Hinckley-Big Rock. La senior Lily Getz a terminé la course avec un revers pour entrer dans la colonne des pointeurs pour une avance de 23-15 avec 3:25 à faire au troisième quart.

“Chaque balle est à vous”, a déclaré Herrin. « Comme le dit mon père, il faut s’attaquer à chaque balle, à chaque rebond. C’est comme ça qu’on aime jouer. »

D’un point de vue différent, Herrin et les Indians ont donné aux Royals une excellente expérience d’apprentissage avant les séries éliminatoires 1A.

“Nous savons que plus nous avancerons dans les séries éliminatoires, plus les matchs seront physiques”, a déclaré l’entraîneur des Royals Doug Brewington. « Les deux derniers matchs contre Genoa-Kingston et Sandwich, deux plus grandes écoles qui sont plus grandes et plus physiques, nous allons l’utiliser pour nous préparer pour les séries éliminatoires. Nous avons égalé une partie de leur physique, mais ils ont fait tomber plus de tirs et les ont retournés moins que nous.

Anna Herrmann a du chemin à faire jusqu’à ce qu’elle soit l’une des filles reconnues lors d’une soirée senior, mais la recrue des Royals continue de faire plus que s’intégrer à ce niveau.

Elle a mené tous les joueurs avec 15 points. Senior Kylee Hellebrand a ajouté sept points.

Herrin a mené Sandwich avec 10 points.

“Je sais que cette saison, nous n’avons que 12-20 ans, mais j’ai adoré jouer avec ce groupe de filles”, a-t-elle déclaré. “Ce soir, c’était incroyable.”

Allen a ajouté huit points, tandis que la senior Brianna Sexton en a récolté sept.

“[Allen’s] le premier entraînement a eu lieu le 2 janvier et son premier match a eu lieu le 7 janvier à Morris », a déclaré Schmidt. “Et il lui a fallu beaucoup de temps pour se remettre en forme, et elle se remet enfin. Et nous avons appris à jouer sans elle, et maintenant nous réapprenons à jouer avec elle.

Ce qui est certainement de bon augure pour une équipe dont le record ne veut plus rien dire maintenant que c’est l’heure du tournoi.