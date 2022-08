Les aînés expriment leur frustration face aux enregistrements de vaccins COVID-19 de la pharmacie numérique et aux rendez-vous insaisissables – Shaw Local

Il a fallu trois nuits à Barbara Moroz, 72 ans, pour se connecter au portail en ligne de la pharmacie de Sycamore Hy-Vee à minuit pour tenter d’obtenir un rendez-vous convoité pour le vaccin COVID-19 avant que les créneaux ne semblent se remplir à 00h05.

Et elle a été l’une des plus chanceuses, a-t-elle dit, réitérant les frustrations que beaucoup ressentent alors que le déploiement des vaccins continue de tourner autour des portails d’enregistrement numérique tandis que certaines des populations les plus vulnérables du virus, les 65 ans et plus, ont du mal à décrocher un vaccin. Après avoir essayé pendant trois jours de suite, elle a finalement pris rendez-vous le 3 février à 15 h 15. Elle doit recevoir sa deuxième dose début mars.

“C’est l’expérience la plus horrible, cela prend une éternité”, a déclaré Moroz, de Sycamore.

Elle essaie d’aider son ami âgé, qui n’a pas d’ordinateur, à faire de même depuis une semaine maintenant, sans succès. Elle a aussi essayé la pharmacie Walgreens.

“Quand nous avons découvert que notre Hy-Vee allait l’avoir, j’ai essayé pendant la journée de m’inscrire, et chaque fois que j’y suis allé, il a dit” aucun disponible “”, a déclaré Moroz. “Alors quelqu’un a dit:” Vous devez continuer à minuit et taper très rapidement les informations, car si vous n’êtes pas assez rapide, vous allez être expulsé et ils n’auront plus de vaccin. ‘”

Les pharmacies de l’Illinois, notamment Hy-Vee, Walmart, Jewel-Osco et Meijer, proposent des rendez-vous limités pour le vaccin COVID-19. De nombreuses personnes âgées expriment des frustrations face au processus d’enregistrement uniquement numérique, tandis que les pharmacies disent qu’elles travaillent avec ce qu’elles ont dans un contexte de pénurie extrême de disponibilité des vaccins. (Capture d’écran de Kelsey Rettke)

Agonie de rendez-vous

Dans un processus qui semble de nos jours s’apparenter à la découverte de ce ticket doré insaisissable de Wonka uniquement avec des implications plus abruptes et plus changeantes, les personnes âgées et les personnes éligibles au vaccin sont invitées à s’inscrire via des portails en ligne à divers endroits du comté. Que ce soit par l’intermédiaire des pharmacies locales, de leur fournisseur hospitalier ou du service de santé, beaucoup disent que les rendez-vous pour les vaccins sont presque impossibles à obtenir de nos jours.

“Toute cette situation me frustre et me bouleverse encore plus”, a déclaré Cheryl Chilson, 61 ans, de Sycamore, qui a déclaré avoir un cancer de stade 4. Elle a dit que son mari, 68 ans, un travailleur essentiel dans l’industrie de la restauration et diabétique, répond également à “tant de points et de critères” pour obtenir un vaccin dans la phase actuelle, et ils ont eu un succès limité.

“Je ne suis allé nulle part depuis février de l’année dernière, sauf pour aller et revenir de rendez-vous médicaux”, a déclaré Chilson. “Presque quotidiennement, des informations provenant de l’État et du comté sont confuses et mal communiquées à chacune des branches et à ses citoyens.”

Les portails d’inscription en ligne sont devenus la norme alors que le pays continue de dévoiler ses efforts de vaccination de masse, bien qu’ils diffèrent d’un État à l’autre et, dans certains cas, d’un comté à l’autre en fonction de la personne à qui vous demandez. Les personnes interrogées pour cette histoire ou qui ont commenté la couverture posée par le Daily Chronicle mais ne voulaient pas être incluses, ont exprimé des frustrations quant au manque de rendez-vous ou au besoin continu d’être branché numériquement au cas où un rendez-vous deviendrait disponible.

Un technicien en pharmacie local qui a déclaré qu’il travaillait dans un Walgreens (une autre pharmacie locale du comté de DeKalb qui propose un approvisionnement limité en doses de vaccin) mais souhaitait rester anonyme par crainte de représailles sur le lieu de travail, a déclaré qu’il voulait que les gens sachent qu’il était «épuisé» et que le personnel dans les pharmacies font de leur mieux.

« Les gens ne me croient pas, dit-il. « Les patients doivent savoir qu’il s’agit d’un processus. C’est tout nouveau pour tout le monde et il n’y a pas assez de formation pour pouvoir administrer à chaque personne du comté de DeKalb. Nous essayons toujours de passer par les cliniques des maisons de retraite que nous avons ouvertes début janvier, et les vaccins arrivent de l’État. Nous ne savons pas combien nous en aurons chaque jour.

Il a dit que tant de choses dépendent d’une configuration de distribution de vaccins dans tout l’État qui ne garantit pas des quantités d’expédition hebdomadaires régulières, laissant les pharmacies et autres endroits incapables de planifier plus à l’avance.

“Je ne travaille pas à l’endroit où les vaccins sont administrés quotidiennement, mais je pense qu’ils en font au moins 60 par jour, peut-être moins”, a-t-il déclaré. «Et tout dépend de l’état et de la quantité d’autorisations de déploiement s’il y a une chance qu’ils puissent en obtenir plus, ils ouvrent plus de créneaux sur le site Web. Mais il doit être vérifié presque quotidiennement.

Il a dit qu’il savait que les gens étaient frustrés, mais qu’il devrait essayer de lire les FAQ ou d’écouter les répondeurs informatifs lorsqu’ils appellent les pharmacies.

Lorsqu’elle a pu s’inscrire à son rendez-vous, Moroz a déclaré que le processus lui-même n’était pas difficile du tout.

“Le pharmacien qui m’a fait la piqûre était très professionnel, je ne l’ai pas ressenti du tout”, a déclaré Moroz. « Mais les gens de Hy-Vee étaient merveilleux, très patients, très gentils. Je dois leur donner parce que je peux imaginer combien de personnes viennent là-bas chaque jour.

Moroz a déclaré qu’elle s’inquiétait pour les personnes âgées qui n’ont pas d’ordinateur ou qui ne sont pas aussi férus de technologie qu’elle, qui doivent fournir des informations, scanner ou télécharger une pièce d’identité avec photo pour prouver leur âge (“Je ne sais pas comment faire aucun de ces trucs », a déclaré Moroz.)

Lorsque le portail a indiqué qu’elle aurait besoin d’apporter une preuve numérisée ou imprimée de ses informations d’inscription avec elle à son rendez-vous, Moroz a dit qu’elle avait demandé à son gendre de venir l’aider à réparer son imprimante, seulement pour découvrir quand elle est arrivée chez Hy-Vee, ils avaient déjà ces informations dans leurs dossiers.

Ces étapes, bien que simples pour certains, a-t-elle dit, peuvent ajouter une autre couche de frustration à un processus déjà écrasant, car beaucoup tentent de travailler au-delà des barrières, désespérées de revenir à un niveau sûr de «normal».

“C’est très décourageant”, a déclaré Moroz. « Je sais me servir de l’ordinateur mais je ne pourrais pas le faire sur mon téléphone car c’est trop peu. Et si vous avez un vieux téléphone, vous devez appuyer sur des boutons durs. Mon ami a un vieux Samsung. L’écran est si sombre que je ne peux rien lire.

Le service au volant de la pharmacie au Hy-Vee sur l’avenue DeKalb à Sycamore. (Mark Busch – [email protected]/Mark Busch – [email protected])

Pharmacies travaillant avec un approvisionnement limité

Comme tous les fournisseurs de vaccins COVID-19 ces jours-ci, Hy-Vee Pharmacy travaille avec un approvisionnement extrêmement limité, a déclaré Christine Gayman, directrice des relations publiques chez Hy-Vee Corporate, basée à Des Moines, Iowa.

La distribution de vaccins, a-t-elle dit, n’est donc pas aussi facile qu’il y paraît.

Elle a déclaré que la société ne partageait pas publiquement le nombre de doses de vaccins qu’elle avait reçues jusqu’à présent dans huit États et dans les 16 pharmacies proposant des nominations dans l’Illinois, car “c’est une allocation tellement limitée”. Hy-Vee reçoit des expéditions hebdomadaires de vaccins directement du département de la santé publique de l’Illinois, distinctes des expéditions envoyées aux services de santé des comtés.

“Hy-Vee et toutes les pharmacies travaillant dans le même but demandent aux gens d’être patients”, a déclaré Gayman mercredi. « Nous savons que c’est difficile parce que les gens attendent depuis longtemps et ils sont impatients de l’obtenir. Il s’agit d’une allocation limitée à tous les niveaux en ce moment, et nous travaillons dur pour nous assurer que nous vaccinons autant de personnes que possible. »

Les portails d’inscription varient selon la pharmacie et l’emplacement. Selon le Département de la santé publique de l’Illinoisun vaccin limité est offert à 16 emplacements Hy-Vee à travers l’État, 92 emplacements Jewel-Osco, 17 emplacements Kroger, six emplacements Mariano et 170 emplacements Walgreens.

Les pharmacies Hy-Vee ont commencé à administrer le vaccin il y a environ trois semaines, a déclaré Gayman, de sorte que la première série de personnes est sur le point de recevoir leur deuxième dose. Les pharmacies vaccinent entre 50 et 100 personnes par jour selon les emplacements et les heures de Hy-Vee, a-t-elle déclaré.

Une nouvelle fonctionnalité sur le portail d’enregistrement Hy-Vee à partir de mardi inclut la possibilité de s’inscrire à une date et une heure spécifiques pour la première dose et la deuxième dose, a-t-elle déclaré. Ceux qui ont déjà reçu leur première dose seront informés directement par leur pharmacie Hy-Vee quand venir pour leur deuxième.

Le système d’inscription en ligne de Hy-Vee planifie des rendez-vous jusqu’à cinq jours avant, donc si quelqu’un tente de prendre rendez-vous à tout moment en ligne et voit “aucun rendez-vous disponible”, cela ne signifie pas qu’il n’y aura plus de rendez-vous disponibles s’il revient plus tard, le sixième jour ou au-delà, par exemple.

Elle a dit qu’elle n’avait pas entendu parler des rendez-vous qui n’étaient ouverts qu’à minuit et remplissaient avant 00h05.

“Je ne sais pas d’où vient le truc de minuit, parce que ce n’est pas quelque chose que nous ayons jamais eu du côté des opérations”, a déclaré Gayman, faisant référence au moment où de nouveaux rendez-vous deviennent disponibles pendant la journée.

Début décembre, Hy-Vee a annoncé qu’elle embauchait 1 000 techniciens en pharmacie supplémentaires dans les huit États dans lesquels elle opère pour aider à rationaliser le déploiement des vaccins, et ils embauchent toujours, a déclaré Gayman. Les candidatures sont disponibles sur www.hy-vee.com/careers.

Gayman a dit qu’elle se sentait pour les personnes âgées ou d’autres qui ont des difficultés à naviguer dans le système d’inscription en ligne, mais Hy-Vee demande aux gens de ne pas appeler leurs lignes de pharmacie avec des questions parce que le personnel de la pharmacie n’a pas réellement accès au portail en ligne sur le back-end , et ne peut pas prendre de rendez-vous par téléphone.

Hy-Vee a une ligne de service à la clientèle au 1-800-772-4098 Gayman encourage les gens à utiliser, et bien que l’équipe de service à la clientèle ne puisse pas non plus prendre de rendez-vous par téléphone, elle peut être en mesure d’aider à diriger ceux qui appellent sur la façon de naviguer dans le système en ligne ou accéder à d’autres ressources pour les aider.

Si vous avez besoin d’aide pour vous inscrire

Les services de soins aux personnes âgées du comté de DeKalb sont l’une de ces aides, a déclaré Roxanne Nuttall, superviseure de la coordination des soins qui travaille pour l’organisation depuis 11 ans.

“Nous venons de commencer à collaborer la semaine dernière avec le département de la santé pour essayer d’obtenir [seniors] le vaccin parce que nous savons que beaucoup d’entre eux n’ont pas accès à Internet ou aux ordinateurs portables », a déclaré Nuttall. “Et puis aussi une fois qu’ils reçoivent le vaccin [appointment], la question du transport. Nous contactons d’abord tous nos participants pour voir qui veut un vaccin.

Elder Care Services fournit des ressources à environ 600 résidents du comté de DeKalb âgés de 60 ans et plus qui ont souvent besoin de soins de santé à domicile ou d’autres ressources pour assurer leur qualité de vie dans le comté. Si quelqu’un ne sait pas comment s’inscrire ou accéder à l’un des différents portails en ligne du comté, qu’il s’agisse du service de santé, de Northwestern Medicine ou de diverses pharmacies, vous n’avez pas besoin d’être client des services de soins aux personnes âgées pour demander leur aide.

Nuttall a dit d’appeler le 815-758-6550 pour entrer en contact avec quelqu’un qui peut aider.

En cas de doute, a déclaré Gayman, contactez les voisins ou les membres de la famille qui pourraient être en mesure de vous aider à vous inscrire en ligne.

Maintenant qu’elle a reçu la première dose convoitée, Moroz a déclaré qu’elle se sentait mieux mais “toujours très inquiète”.

« J’ai une MPOC, j’ai du diabète, je suis vieille », a-t-elle déclaré. “J’ai beaucoup de problèmes de santé. Je vais donc faire les courses, mais d’accord, je ne vais nulle part sans mon masque. Je ne parle pas aux gens dans le magasin, je reste dans ma bulle.

Elle a réitéré une phrase qui fait écho dans toute la région : Soyez patient.

“Ayez de la patience”, a déclaré Moroz. « Je suis assez patiente mais mon amie a de l’anxiété et elle prend des médicaments pour ça. Elle est une épave complète. Et je ne pense pas que les personnes âgées qui ont des problèmes de santé devraient avoir à se lever à minuit pour essayer de prendre rendez-vous, et si vous ne tapez pas dans les cinq minutes, vous êtes expulsé.

