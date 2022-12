Les aînés et la dépression des Fêtes – Shaw Local

Bien que les festivités des fêtes soient un moment spécial pour la plupart, elles peuvent être difficiles pour les personnes âgées. La dépression est fréquente pendant la période des fêtes, en particulier chez les personnes seules ou incapables de voyager. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les personnes âgées peuvent se sentir déprimées à cette période de l’année.

Pour beaucoup, les fêtes rappellent des êtres chers décédés ou des moments heureux du passé. Les personnes âgées peuvent également se sentir déconnectées de leur famille et de leurs amis, qui peuvent être trop occupés pour leur rendre visite ou incapables de voyager. De plus, le temps plus froid peut rendre plus difficile de sortir et de socialiser. Par conséquent, il est essentiel d’essayer de rester connecté et actif pendant les vacances.

Si votre proche souffre de dépression pendant les vacances, voici quelques conseils pour l’aider.

Assurez-vous de les contacter souvent et proposez-leur de vous aider pour les préparatifs des fêtes.

Essayez de les inclure dans autant d’activités festives que possible, même s’ils ne veulent pas participer.

Soyez patient et compréhensif s’ils ont parfois besoin de prendre du recul par rapport aux festivités.

Faites-leur savoir que vous vous souciez d’eux et que vous êtes là pour eux.

Utilisez ces conseils pour améliorer la saison des fêtes de votre proche s’il lutte contre la dépression. Avec un peu de compréhension et d’attention, vous pouvez contribuer à apporter un peu de joie dans leur vie.

Bien que la période des fêtes puisse être difficile pour les personnes âgées aux prises avec la dépression, il existe des moyens de gérer ces sentiments et de profiter des festivités. Les amis et les membres de la famille peuvent jouer un rôle essentiel pour aider leurs proches à traverser cette période en leur apportant soutien et compréhension. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez éprouvez des difficultés pendant les vacances, veuillez demander l’aide d’un professionnel de la santé.

Melody Living – Lake in the Hills s’engage à faire en sorte que nos aînés puissent s’épanouir dans une atmosphère axée sur le bien-être, les relations et l’hospitalité ; nous promettons une vie en harmonie. Venez ou appelez-nous au 847-657-7070 pour planifier une visite privée.

Mélodie Vivante

525, chemin Harvest Gate

Lac dans les collines, IL 60156

847-957-7070

www.melodylivinglith.com