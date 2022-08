Les aînés canadiens d’origine chinoise sont laissés pour compte alors que de nombreux journaux en langue chinoise cessent d’être imprimés

Alors que le monde s’arrêtait il y a deux ans, ils étaient assis sans être lus dans des kiosques à journaux poussiéreux dans des restaurants et des épiceries vides.

Les journaux en langue chinoise, vitaux pour la communauté, sont devenus largement inaccessibles pendant la pandémie, car les gens n’étaient pas autorisés à visiter les lieux où ils étaient distribués.

C’est en partie pourquoi le plus grand quotidien de langue chinoise du Canada, Sing Tao Daily, a cessé d’imprimer à travers le pays. Après 44 ans de circulation au Canada, sa dernière date de parution est samedi.

“Le journal chinois est vraiment, vraiment important pour beaucoup de mes membres, les personnes âgées”, a déclaré Liza Chan, directrice générale de la Calgary Chinese Elderly Citizens’ Association. “C’est un grand succès pour Calgary.”

C’est une tendance dans le paysage médiatique chinois du Canada.

À Calgary, un certain nombre d’autres journaux de langue chinoise ont cessé d’être imprimés en raison des effets de la pandémie, ne laissant qu’un seul journal imprimé localement pour informer la communauté chinoise, en particulier les personnes âgées qui ne reçoivent généralement pas leurs informations en ligne.

La pandémie a changé les modèles de lectorat

Originaire de Hong Kong, Sing Tao Daily a été distribué à Calgary, Toronto et Vancouver. Le quotidien a cessé de circuler à Calgary en 2016, mais ses publications hebdomadaires — Canadian City Post et Sing Tao Cosmopolitan — cessent également leurs éditions physiques samedi.

Alors que certains lecteurs de Sing Tao sont revenus après la levée des restrictions, Wong dit qu’il n’a pas rebondi aux niveaux d’avant la pandémie, qui étaient déjà en baisse.

“Nous remarquons le changement du public dans la consommation de leurs informations et nouvelles quotidiennes”, a déclaré Wong. “Nous pensons que c’est le bon moment pour changer et passer à une nouvelle phase.”

C’est la même situation pour Trend Media, anciennement connu sous le nom de Trend Weekly. C’était un magazine hebdomadaire gratuit avant d’arrêter d’imprimer et de passer complètement à une plate-forme en ligne en août.

“Avec la pandémie, de plus en plus de personnes s’appuient à certains égards sur les informations en ligne en ce moment. Ainsi, de moins en moins de personnes accordent vraiment beaucoup d’attention aux copies imprimées”, a déclaré l’éditeur Danny Chan.

La pandémie a eu un impact sur le lectorat de nombreux journaux de langue chinoise à travers le Canada, car ils sont distribués dans les restaurants et les épiceries. (Ose Irete/CBC)

Chan dit que les coûts élevés de l’impression ont également été un facteur majeur, en particulier avec une réduction du nombre de lecteurs. Il dit que tous les revenus de la publication iraient à l’impression.

“Je pense que l’activité d’impression de journaux est en train de se dégrader en ce moment parce que nous pouvons à peine gagner assez d’argent pour couvrir les coûts d’impression”, a-t-il déclaré.

Il constatait également une diminution du nombre d’annonceurs volontaires, la principale source de revenus de la publication. La plupart des annonceurs ciblent les lecteurs de moins de 50 ans et dépensent désormais leur argent en promotions en ligne, explique Chan.

“La plupart des lecteurs de la publication papier sont des personnes âgées. Ils n’ont pas ce genre de pouvoir d’achat.”

Trend Media et Sing Tao continueront à publier des livres électroniques en ligne.

D’autres journaux locaux de Calgary, comme Oriental Weekly, mentionnent sur leurs sites Web qu’ils ont cessé d’imprimer indéfiniment pendant la pandémie.

Les seniors chinois laissés pour compte

Alors qu’une grande partie du monde s’est déplacée en ligne pendant la pandémie, Wong dit que les personnes âgées sont devenues plus averties sur le plan technologique et peuvent apprendre à trouver les nouvelles en ligne.

Mais Liza Chan dit que ce n’est pas le cas des personnes âgées avec lesquelles elle travaille à la Calgary Chinese Elderly Citizens’ Association.

Liza Chan est la directrice exécutive de la Calgary Chinese Elderly Citizens’ Association. Elle dit que beaucoup de personnes âgées ne sont pas en ligne, elles dépendent donc des journaux chinois. (Soumis par Liza Chan)

“Il y a encore beaucoup de seniors [who are] pas en mesure d’accéder à un ordinateur ou n’ont pas la capacité de le faire », a-t-elle déclaré.

Elle dit que la routine est importante pour les personnes âgées, et la lecture du journal chinois chaque semaine est une grande partie de leurs routines – à savoir, les publications hebdomadaires de Sing Tao et Trend Weekly. Mais maintenant, ce ne sont plus une option.

Quelques autres journaux internationaux sont encore distribués à Calgary, dont Vision Times et Enoch Times, mais il n’y a maintenant qu’un seul journal chinois imprimé localement à Calgary sur lequel les personnes âgées peuvent compter.

C’est limitant pour les personnes âgées, dit Chan, car cette option est plus demandée.

“Lorsque vous avez trois types différents, vous pouvez toujours en obtenir un sur les trois. Mais maintenant, vous n’en aurez peut-être plus”, a-t-elle déclaré.

Dernier journal chinois imprimé localement

Le Canadian Chinese Times a été le premier journal local de langue chinoise créé à Calgary, en 1981. Aujourd’hui, c’est le dernier qui existe.

“C’est triste, en fait”, a déclaré Jake Louie, éditeur du Canadian Chinese Times. “La concurrence ne nous dérange pas du tout, car cela donnera aux lecteurs et à la communauté plus de choix.”

“Maintenant, nous sommes les seuls qui restent. C’est donc une sorte de sentiment de solitude, vous savez, d’une certaine manière.”

Jake Louie est le fondateur et l’éditeur du Canadian Chinese Times, aujourd’hui le seul journal chinois imprimé localement à Calgary. (Soumis par Jake Louie)

L’hebdomadaire, publié le jeudi, s’adresse aux aînés chinois et aux nouveaux immigrants qui veulent en savoir plus sur le mode de vie canadien et se tenir au courant de ce qui se passe à Calgary.

Environ 12 000 exemplaires sont imprimés chaque semaine et distribués dans plus de 60 endroits à travers la ville. En tant que dernier journal chinois debout, Louie dit que la demande a grimpé en flèche.

“Notre journal va comme des petits pains”, a déclaré Louie.

Il dit qu’ils ont déjà envisagé de passer à une plate-forme uniquement en ligne en raison de la flambée des coûts d’impression et d’une diminution des publicités. Mais lorsqu’ils ont demandé aux lecteurs ce qu’ils en pensent, les commentaires ont été presque unanimes.

“‘Non, je ne sais pas comment aller en ligne et je n’ai pas d’ordinateur. Nous avons vraiment besoin de papiers d’impression physiques pour que nous puissions obtenir les informations là-bas.'”

Tony Wong, président du Calgary Chinese Cultural Centre, affirme que les journaux chinois jouent un rôle important dans la vie quotidienne de la communauté.

Lire le journal avec sa famille tous les jeudis et vendredis est devenu un rituel, dit-il. Non seulement cela l’aide à rester informé des événements de la communauté, mais sa femme recherche dans les publicités les meilleures promotions et ventes à partager avec ses sœurs.

Cela n’a pas changé pendant la pandémie. Au lieu de cela, au début, sa femme s’assurait qu’il portait des gants pour ramasser le journal. Elle aspergerait également ses mains et le papier de désinfectant.

“Je prie simplement pour que le Canadian Chinese Times reste imprimé pendant de nombreuses années. Sinon, une grande partie de nos vies sera en danger”, a-t-il déclaré.

Chan dit qu’elle espère que le Canadian Chinese Times envisagera d’imprimer plus d’exemplaires à mesure que la demande augmentera afin qu’aucun Calgarien chinois ne perde le contact avec la communauté.