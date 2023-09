Les aigles l’emportent | Actualités, Sports, Emplois

MAYVILLE — L’équipe de football masculine de North Collins menait 2-0 à la mi-temps lors d’une victoire 3-2 de la division centrale de la Chautauqua-Cattaraugus Athletic Association contre Chautauqua Lake jeudi à l’école centrale de Chautauqua Lake.

North Collins a construit une avance de 2-0 dans une première mi-temps dominante avec Derek Ebersole menant l’offensive, y compris un deuxième but stellaire où il s’est précipité à travers la défense de Chautauqua Lake avant de tirer un tir bas devant le gardien.

Chautauqua Lake (2-8-0, 1-5-0) a riposté en seconde période avec deux buts de Nate Henry assistés de Kameron Press et Aden Gollhardt, respectivement. Brendan Klossner a réalisé 11 arrêts devant le filet pour les Thunderbirds.

Daniel Downes a réalisé quatre arrêts devant le filet pour North Collins (5-3-1, 3-2-1).

CARCOUPS MAPLE GROVE EDGES

WESTFIELD — Ty Kraft a marqué sur Jonah Foley à la 50e minute pour donner à Maple Grove une victoire 2-1 de la division centrale contre Westfield/Brocton.

Foley a ouvert le score à la 35e minute pour les Red Dragons (8-2-0, 6-0-0) avant qu’Aiden Gatto ne marque sur Carson Swanson à la 45e minute pour les Wolverines (7-3-0, 3-2-0). 0).

Nathan Cresanti a effectué cinq arrêts pour Maple Grove et Nolan Anderson a effectué quatre arrêts pour Westfield/Brocton.

OURS BLANK SILVER CREEK

SILVER CREEK — Garrett Brink a marqué deux buts en première mi-temps pour Frewsburg lors d’un blanchissage 2-0 contre Silver Creek dans la division centrale.

Brink a marqué grâce à Gavin Smith à la 14e minute et à Brendan Devereaux à la 21e minute pour les Bears (6-4-1, 3-2-1).

Maddox Sheesley a effectué quatre arrêts dans le filet pour la feuille blanche.

Les Black Knights sont tombés à 2-8-0 au total et à 0-5-0 en championnat.

LES RED RAIDERS MARQUENT TARD

JAMESTOWN — Noah Rivera a choisi le bon moment pour marquer son deuxième but pour Jamestown lorsqu’il a accueilli Fredonia dans la division Est à Strider Field.

Alors que le score était à égalité à 2-2 à la 78e minute, Rivera a complété une passe d’Hubert Mulenda qui a donné l’avantage à Jamestown 3-2 pour la victoire finale.

Les Red Raiders (6-5, 4-2) ont marqué deux buts précoces, Andres Pacheco bénéficiant d’une passe de Mulenda à la 6e minute, puis Rivera a marqué sans aide à la 15e minute. Noah Vrist a remporté la victoire devant le filet des Red Raiders après avoir réalisé neuf arrêts.

Le but de Rivera a empêché la prolongation alors que le gardien de Fredonia (3-6, 1-4), Andrew Cowan, a effectué 12 arrêts devant le filet.

LES JEUNES DIRIGE LES CHEVAUX DE TROIE

Connor Young a réussi un tour du chapeau et a ajouté une passe décisive pour envoyer Southwestern devant Dunkerque 5-0 lors du match de la division Ouest au Karl Hoeppner Field.

Young a marqué de Seth Vaughn à la 11e minute et de Cole Johnson à la 16e minute avant d’ajouter son dernier but à la 52e minute. Johnson a marqué depuis Young à la 11e minute et a marqué un deuxième but à la 57e minute pour les Trojans (8-1-0, 5-0-0).

Les Marauders sont tombés à 4-6-0 au total et à 0-5-0 en championnat.

ROULEAU DES CARDINAUX LOUPS GUERRES

CATTARAUGUS — Diego Stradi a inscrit trois buts et deux passes décisives pour mener Randolph à une victoire 11-1 dans la division Est contre Salamanca/Cattaraugus-Little Valley.

Cooper Freeman a inscrit deux buts et deux passes décisives ; Zak Kachermeyer a inscrit un but et une passe décisive ; Drew Hind, Caden Inkley, Jamie Nottingham, Ryder Smith et Jacob Pierce ont chacun ajouté un but ; et Jacob Zink, Cody Slade et Ayden Shields ont chacun obtenu une passe décisive pour les Cardinals (10-0-0, 6-0-0).

Les Warwolves sont tombés à 1-9-0 au total et à 1-5-0 en championnat.



Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception