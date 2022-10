Les aides-soignants, les assistants de laboratoire et les nettoyeurs des établissements de santé de la Colombie-Britannique concluent un nouvel accord de travail – Kelowna Capital News

Les syndicats représentant les aides-soignants, les assistants de laboratoire et le personnel de nettoyage ont conclu une nouvelle convention collective avec les employeurs de la santé en Colombie-Britannique

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a déclaré dans un communiqué que la Facilities Bargaining Association, qui représente environ 60 000 personnes fournissant des services de santé dans toute la province, a ratifié un nouveau contrat.

Il indique que l’association de neuf syndicats est dirigée par le Syndicat des employés d’hôpitaux, qui représente environ 93% des travailleurs de la santé couverts par l’accord.

Les autres travailleurs de l’unité comprennent les commis aux dossiers de santé, le personnel de la diététique, les assistants de l’unité des soins infirmiers et les travailleurs des métiers et de l’entretien.

Le nouveau contrat de trois ans verra les salaires augmenter de 3,24 % la première année, de 5,5 % la deuxième et de 2 % la troisième.

De plus, la première année verra une augmentation de salaire horaire fixe de 25 cents et les deux prochaines années pourraient voir des ajustements au coût de la vie jusqu’à un maximum de 6,75 % et de 3 %, respectivement.

D’autres parties de l’accord comprennent la promotion d’initiatives antiracistes axées sur les Autochtones, la préservation de la flexibilité et la collaboration sur les stratégies de recrutement et de rétention.

«Ces négociations visent à fournir une offre juste et raisonnable aux travailleurs du secteur public qui comprend une protection importante contre l’inflation, tout en garantissant que le gouvernement dispose des ressources nécessaires pour continuer à investir dans la construction d’une province plus forte pour tous», déclare le gouvernement dans un communiqué.

Assemblée législative de la Colombie-BritanniqueSantéTravail