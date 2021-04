Les aides au gouverneur de New York, Andrew Cuomo, ont empêché les responsables de la santé de l’État de publier le bilan précis des décès dus au coronavirus dans les maisons de soins infirmiers tout en l’aidant à écrire un livre sur le leadership en cas de pandémie, selon un nouveau rapport.

Les aides de Cuomo « à plusieurs reprises » a annulé le ministère de la Santé pendant au moins cinq mois, a déclaré mercredi le New York Times, le qualifiant de « effort soutenu » à « Obscurcir le nombre de morts dus à la pandémie » et citant « Entretiens et documents récemment découverts » comme preuve.

En juillet 2020, Cuomo savait que 9739 résidents de maisons de soins infirmiers étaient décédés à New York – soit environ 35% de tous les décès COVID de New York. Il a supprimé cette information, affirmant à la place qu’il s’agissait de 21%. Il a continué à le supprimer pendant des mois, lors d’une tournée de livres. Superbe nouvelle enquête NYT: https://t.co/cRtFl4O3ga – Steve Krakauer (@SteveKrak) 28 avril 2021

Un article scientifique montrant le véritable nombre de morts n’a jamais été publié. Deux projets de lettres envoyés au bureau de Cuomo pour approbation n’ont jamais non plus été envoyés aux législateurs de l’État. Pendant ce temps, Cuomo préparait et écrivait son livre, «American Crisis: Leadership Lessons from the Covid-19 Pandemic» avec l’aide de collaborateurs.

Le rapport officiel sur les décès dans les maisons de soins infirmiers et les établissements de soins de longue durée a été publié début juillet 2020 et affirmait que seuls 6000 décès y avaient été enregistrés, citant le personnel comme la source la plus probable d’infections et insistant sur le fait que les admissions des hôpitaux – sous le propre décret de Cuomo – «N’étaient pas un facteur d’infections ou de décès dans les maisons de soins infirmiers.» Le rapport était « Réécrit plusieurs fois par des conseillers seniors » à Cuomo, a écrit le Times.

Une version différente de l’étude, rédigée par plusieurs responsables de la santé et destinée à des publications scientifiques, est également parvenue à cette conclusion – mais a noté des problèmes avec la méthodologie et a estimé le nombre de décès de Covid-19 à 9739 jusqu’à la fin du mois de mai.

Bien que cela signifie qu’environ 35% des décès de Covid-19 à New York étaient des patients en maison de retraite, le rapport original permettait à Cuomo de prétendre que ce chiffre n’était que de 21%, ce qui donnait à New York une belle apparence par rapport au reste des États-Unis. Contrairement à New York, cependant, d’autres États ont compté les résidents des maisons de soins infirmiers décédés dans les hôpitaux. L’excuse officielle du bureau de Cuomo était qu’ils ne voulaient pas « Double compte » les morts.





Le rapport du Times montre que les collaborateurs de Cuomo s’efforcent de supprimer apparemment les informations qui ne correspondaient pas à leur récit, alors même qu’ils ont aidé le gouverneur à présenter et à écrire son livre sur le leadership pendant la pandémie. Cependant, un avocat représentant le bureau de Cuomo – la chambre exécutive – dit que le personnel avait « rien à faire » avec le livre.

«L’ensemble de la brouhaha ici est exagéré au point où des suggestions cyniques sont proposées pour la vérité pure et simple que la chambre voulait uniquement divulguer des informations exactes qu’elle croyait totalement inattaquables». Elkan Abramowitz a déclaré au Times. Ils étaient « jamais satisfait » que les chiffres qu’ils obtenaient du ministère de la Santé étaient exacts, a-t-il ajouté.

Plus tôt ce mois-ci, la procureure générale de New York, Leticia James, a lancé une enquête pour savoir si Cuomo avait violé les lois qui empêchent les fonctionnaires d’utiliser les ressources publiques à des fins personnelles. Les porte-parole de Cuomo ont reconnu que les membres du personnel ont aidé avec le livre, mais ont insisté sur le fait que le travail était fait sur une base volontaire sur leur temps personnel.





L’histoire du Times cite des courriels de Melissa DeRosa, assistante de Cuomo, la même personne qui a admis en février que le bureau du gouverneur avait refusé des données aux législateurs de New York afin d’éviter de donner des munitions à l’administration Trump. La législature de New York est dominée par les collègues démocrates de Cuomo.

Le Times a noté que la demande du ministère de la Justice qui a poussé DeRosa et ses collègues à « Geler » ne concernait que quelques douzaines des plus de 600 maisons de retraite de New York qui étaient publiques.

Le journal citait également un projet de lettre signé par le Dr Howard Zucker, le commissaire à la santé de l’État, qui mentionnait le chiffre de 9 835 décès dans les maisons de soins infirmiers au 30 octobre. Il a été transmis au bureau de Cuomo pour examen, mais n’a jamais été envoyé aux législateurs.

En mars 2021, 15 430 décès de personnes dans des établissements de soins de longue durée ont été signalés par Covid-19, dont 5 866 décédés hors établissement.

Cuomo a également été accusé de comportement inapproprié par plusieurs femmes. Il insiste sur le fait qu’il n’a rien fait de mal et a refusé les appels répétés à démissionner. Il préside actuellement les appels hebdomadaires sur les coronavirus avec les gouverneurs d’autres États, auxquels le président Joe Biden n’a jamais rejoint et le vice-président Kamala Harris n’a assisté qu’une seule fois.





