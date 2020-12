La conversation

Oui, il y a une guerre entre la science et la religion

Alors que l’Occident devient de plus en plus laïque et que les découvertes de la biologie évolutionniste et de la cosmologie rétrécissent les frontières de la foi, les affirmations selon lesquelles la science et la religion sont compatibles se font de plus en plus fortes. Si vous êtes un croyant qui ne veut pas paraître anti-science, que pouvez-vous faire? Vous devez faire valoir que votre foi – ou n’importe quelle religion – est parfaitement compatible avec la science, et ainsi on voit réclamation après réclamation de croyants, de scientifiques religieux, d’organisations scientifiques prestigieuses et même d’athées affirmant non seulement que la science et la religion sont compatibles, mais aussi qu’elles peuvent réellement s’entraider. Cette affirmation est appelée «accommodement». Mais je soutiens que c’est malavisé: que la science et la religion ne sont pas seulement en conflit – même en «guerre» – mais représentent également des manières incompatibles de voir le monde. Méthodes opposées pour discerner la vérité Mon argument fonctionne comme ceci. J’interpréterai la «science» comme l’ensemble des outils que nous utilisons pour trouver la vérité sur l’univers, étant entendu que ces vérités sont provisoires plutôt qu’absolues. Ces outils incluent l’observation de la nature, la formulation et le test d’hypothèses, le fait de faire de votre mieux pour prouver que votre hypothèse est fausse pour tester votre confiance en elle, faire des expériences et surtout reproduire vos résultats et ceux des autres pour augmenter la confiance dans votre inférence. Je définirai la religion comme le fait le philosophe Daniel Dennett: «Les systèmes sociaux dont les participants déclarent croire en un ou plusieurs agents surnaturels dont l’approbation doit être recherchée.» Bien sûr, de nombreuses religions ne correspondent pas à cette définition, mais celles dont la compatibilité avec la science est le plus souvent vantée – les croyances abrahamiques du judaïsme, du christianisme et de l’islam – remplissent le rôle. Ensuite, sachez que la religion et la science reposent toutes deux sur des «déclarations de vérité». »Sur l’univers – des affirmations sur la réalité. L’édifice de la religion diffère de la science en traitant en plus de la moralité, du but et du sens, mais même ces domaines reposent sur une base d’affirmations empiriques. Vous pouvez difficilement vous appeler chrétien si vous ne croyez pas en la résurrection du Christ, musulman si vous ne croyez pas que l’ange Gabriel a dicté le Coran à Muhammad, ou un mormon si vous ne croyez pas que l’ange Moroni a montré à Joseph Smith les plaques d’or qui sont devenues le Livre de Mormon. Après tout, pourquoi accepter les enseignements d’une foi faisant autorité si vous rejetez ses affirmations de vérité? En effet, même la Bible note ceci: «Mais s’il n’y a pas de résurrection des morts, alors Christ n’est pas ressuscité: et si Christ n’est pas ressuscité, alors il est notre prédication est vaine, et votre foi est aussi vaine. »De nombreux théologiens soulignent les fondements empiriques de la religion, en accord avec le physicien et prêtre anglican John Polkinghorne:>« La question de la vérité est aussi centrale [religion’s] préoccupation comme il est dans la science. La croyance religieuse peut guider une personne dans la vie ou la renforcer à l’approche de la mort, mais à moins qu’elle ne soit réellement vraie, elle ne peut faire ni l’une ni l’autre de ces choses et ne constituerait donc rien de plus qu’un exercice illusoire de fantaisie réconfortante. »Le conflit entre la science et la foi repose donc sur les méthodes qu’ils utilisent pour décider de ce qui est vrai, et de quelles vérités en résultent: ce sont des conflits de méthodologie et de résultat. l’autorité – en d’autres termes, par la foi, définie dans Hébreux 11 comme «la substance des choses espérées, la preuve de choses non vues». En science, la foi sans preuves est un vice, tandis qu’en religion c’est une vertu. Rappelez-vous ce que Jésus a dit à «Thomas doutant», qui a insisté pour enfoncer ses doigts dans les blessures du Sauveur ressuscité: «Thomas, parce que tu m’as vu, tu as cru: heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru.» Et Pourtant, sans preuves à l’appui, les Américains croient à un certain nombre d’affirmations religieuses: 74 pour cent d’entre nous croient en Dieu, 68 pour cent en la divinité de Jésus, 68 pour cent au ciel, 57 pour cent à la naissance virginale et 58 pour cent au diable et en enfer . Pourquoi pensent-ils que c’est vrai? Mais différentes religions font des revendications différentes – et souvent contradictoires – et il n’y a aucun moyen de juger quelles sont les bonnes. Il existe plus de 4 000 religions sur cette planète et leurs «vérités» sont très différentes. (Les musulmans et les juifs, par exemple, rejettent absolument la croyance chrétienne selon laquelle Jésus était le fils de Dieu.) En effet, de nouvelles sectes surgissent souvent lorsque certains croyants rejettent ce que d’autres considèrent comme vrai. Les luthériens se sont divisés sur la vérité de l’évolution, tandis que les unitariens ont rejeté la croyance des autres protestants que Jésus faisait partie de Dieu. Et si la science a réussi après succès à comprendre l’univers, la «méthode» d’utilisation de la foi n’a conduit à aucune preuve du divin. . Combien de dieux y a-t-il? Quelles sont leurs natures et leurs croyances morales? Y a-t-il une vie après la mort? Pourquoi y a-t-il un mal moral et physique? Il n’y a pas de réponse unique à aucune de ces questions. Tout est mystère, car tout repose sur la foi. La «guerre» entre science et religion est donc un conflit pour savoir si vous avez de bonnes raisons de croire ce que vous faites: si vous voyez la foi comme un vice ou une vertu. Compartimenter les royaumes est irrationnel, alors comment les fidèles réconcilient-ils science et religion? Souvent, ils soulignent l’existence de scientifiques religieux, comme le directeur du NIH Francis Collins, ou les nombreuses personnes religieuses qui acceptent la science. Mais je dirais que c’est du cloisonnement, pas de la compatibilité, car comment pouvez-vous rejeter le divin dans votre laboratoire tout en acceptant que le vin que vous sirotez le dimanche est le sang de Jésus? D’autres soutiennent que dans le passé, la religion a promu la science et inspiré des questions sur l’univers. Mais dans le passé, chaque Occidental était religieux, et on peut se demander si, à long terme, le progrès de la science a été favorisé par la religion. Certes, la biologie évolutionniste, mon propre domaine, a été fortement freinée par le créationnisme, qui découle uniquement de la religion. Ce qui n’est pas contestable, c’est qu’aujourd’hui la science est pratiquée comme une discipline athée – et en grande partie par les athées. Il existe une énorme disparité de religiosité entre les scientifiques américains et les Américains dans leur ensemble: 64% de nos scientifiques d’élite sont athées ou agnostiques, contre seulement 6% de la population générale – plus d’une différence décuplée. Que cela reflète l’attirance différentielle des non-croyants pour la science ou la science érodant la croyance – je soupçonne que les deux facteurs agissent – les chiffres sont des preuves prima facie d’un conflit science-religion. » La religion et la science, a-t-il soutenu, ne sont pas en conflit parce que: «La science essaie de documenter le caractère factuel du monde naturel et de développer des théories qui coordonnent et expliquent ces faits. La religion, en revanche, opère dans le domaine tout aussi important, mais tout à fait différent, des buts, des significations et des valeurs humaines – des sujets que le domaine factuel de la science pourrait éclairer, mais ne pourra jamais résoudre. »Cela échoue des deux côtés. Premièrement, la religion fait certainement des affirmations sur «le caractère factuel de l’univers». En fait, les plus grands opposants à une magistère sans chevauchement sont les croyants et les théologiens, dont beaucoup rejettent l’idée que les religions abrahamiques sont «vides de toute prétention à des faits historiques ou scientifiques». La religion n’est pas non plus le seul bailliage des «buts, valeurs », qui, bien entendu, diffèrent selon les confessions. Il y a une longue et distinguée histoire de philosophie et d’éthique – allant de Platon, Hume et Kant à Peter Singer, Derek Parfit et John Rawls de nos jours – qui repose sur la raison plutôt que sur la foi comme source de moralité. Toute philosophie éthique sérieuse est une philosophie éthique laïque. En fin de compte, il est irrationnel de décider de ce qui est vrai dans votre vie quotidienne en utilisant des preuves empiriques, mais ensuite de vous fier à des vœux pieux et à d’anciennes superstitions pour juger les «vérités» qui sous-tendent votre foi. Cela conduit à un esprit (peu importe sa renommée scientifique) en guerre avec lui-même, produisant la dissonance cognitive qui suscite l’accommodement. Si vous décidez d’avoir de bonnes raisons d’avoir des croyances, vous devez alors choisir entre la foi et la raison. Et à mesure que les faits deviennent de plus en plus importants pour le bien-être de notre espèce et de notre planète, les gens devraient voir la foi pour ce qu’elle est: pas une vertu mais un défaut.Cet article est republié à partir de The Conversation, un site d’information à but non lucratif dédié au partage des idées des universitaires. experts. 