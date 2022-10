Les aides auditives sont désormais disponibles en vente libre. Voici qui devrait en acheter un

Si vous avez hésité à vous procurer un appareil auditif, le moment est peut-être venu de franchir le pas.

Dès lundi, les aides auditives pour adultes malentendants légers à modérés seront disponibles en vente libre, grâce à un nouvelle règle de la Food and Drug Administration des États-Unis. Bien qu’il existe encore des incertitudes dans l’industrie de la santé auditive quant à la manière dont cela se déroulera, beaucoup attendent des options en vente libre car elles suppriment l’obstacle de la prescription, ce qui nécessite une visite chez le médecin ou un audiologiste et plus d’argent. (Le prix moyen d’une paire d’aides auditives OTC est de estimé être autour de 600 $ à 1 200 $ pour une paire, ce qui pourrait vous faire économiser jusqu’à quelques milliers de dollarsselon l’appareil que vous choisissez et d’autres facteurs.)

Cela signifie que vous pouvez désormais acheter une aide auditive chez Meilleur achatWalgreens, Walmart et d’autres magasins et pharmacies à travers les États-Unis, ce qui vous permet de mettre la main sur une aide auditive presque aussi simple que de jeter une paire de lunettes de lecture de pharmacie dans votre panier. Et bien qu’il y ait plus de nuances et d’implication des utilisateurs dans la recherche et l’ajustement de la bonne aide auditive, les partisans de la nouvelle règle de la FDA espèrent que l’accessibilité accrue aidera les personnes qui ont eu des problèmes d’audition à obtenir les outils dont elles ont besoin. Selon l’American Academy of Audiology, les gens ont généralement attendre sept à 10 ans après avoir ressenti les premiers symptômes de perte auditive avant de demander de l’aide. L’ouïe, l’une de nos formes de communication les plus fondamentales, peut causer des problèmes de santé physique et mentale lorsqu’elle diminue sans traitement, y compris solitude, vigilance réduite, déclin cognitif et plus.

Mais avec ce nouveau tableau de produits viennent quelques questions : Qui Besoins un appareil auditif, et qui devrait en acheter un en vente libre plutôt qu’en obtenir une ordonnance ? Comment savoir si vous souffrez d’une perte auditive “légère à modérée” ?

Nous avons parlé à quelques experts pour déterminer si vous devriez envisager d’acheter une aide auditive en vente libre.

Pourquoi acheter en vente libre ?



Sony



Le Dr Frank Lin est directeur du Cochlear Center for Hearing and Public Health de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Il a déclaré qu’environ 90% des personnes malentendantes pourraient être desservies par une aide auditive en vente libre.

“Une façon désinvolte de répondre à votre question est que si vous pensez avoir une perte auditive, vous serez probablement servi par les aides auditives OTC en termes de capacités techniques”, a déclaré Lin. Il a ajouté que si vous êtes quelqu’un qui a une perte auditive sévère et qui aura besoin d’une aide auditive plus intensive, ce “ne sera pas subtil”. En plus des personnes ayant une perte auditive sévère, les aides en vente libre pour les enfants et les adolescents de moins de 18 ans nécessitent toujours une ordonnance.

Lin dit qu’il y a un tel manque d’éducation des consommateurs sur la santé auditive en ce moment, que c’est présenté comme si compliqué que vous devez aller parler à votre médecin avant de comprendre quoi que ce soit.

“Ce que je trouve offensant en tant que consommateur, mais en tant que clinicien, je peux comprendre pourquoi les gens disent cela”, a ajouté Lin. “Mais ça n’a pas de sens.”

Barbara Kelley, directrice exécutive de la Hearing Loss Association of America, dit qu’il est important de se rappeler que le fait que les aides auditives seront désormais plus faciles à obtenir ne signifie pas que vous ne devriez pas ou ne pouvez pas passer un test auditif officiel, il signifie simplement que vous n’avez pas à en attendre un.

“Bien sûr, cela n’empêche pas quelqu’un de subir un dépistage auditif ou une évaluation audiologique, mais vous n’êtes pas obligé de le faire”, a déclaré Kelley.

Si vous présentez des signes de perte auditive « légère ou modérée »

PeakStock/Getty Images



Une façon subtile, mais rapide, de savoir si vous pourriez avoir besoin d’une aide auditive en vente libre est si vous commencez tout juste à remarquer des changements dans votre capacité à entendre, Tricia Ashby-Scabis, directrice principale des pratiques d’audiologie à l’American Speech-Language -Hearing Association, a déclaré à CNET en août. Vous pensez peut-être que les gens marmonnent plus souvent ou que les personnes dont la voix est plus aiguë, comme les femmes et les enfants, sont plus difficiles à entendre.

Pour aider les gens à décider s’ils ont une perte auditive légère ou modérée, l’American Academy of Audiology présente trois critères:

Vous pouvez toujours entendre facilement dans des environnements silencieux ou en tête-à-tête.

Vous pouvez penser à quelques situations où vous voudriez porter une aide auditive, mais peut-être ne pensez-vous pas en avoir besoin dans “la plupart des paramètres de communication”.

Augmenter légèrement le volume du téléviseur ou de votre téléphone vous aide à mieux entendre. (Les gens autour de vous pourraient le trouver un peu bruyant, mais ce n’est pas si fort qu’il dérange les autres autour de vous.)

Bien sûr, la façon la plus précise de savoir si vous avez une perte auditive, et à quel degré, est d’aller voir un audiologiste ou un médecin pour un test auditif officiel. L’American Academy of Audiology recommande de passer un test de dépistage avant d’essayer un appareil OTC, et l’American Speech-Language-Hearing Association affirme que la “meilleure façon” de savoir si vous êtes un bon candidat pour une aide auditive est d’être examiné par un audiologiste, car il est facile de sous-estimer votre niveau de perte auditive.

Dans le but de vous proposer des tests de niveau audiologiste, des entreprises comme Soundly se développent dans le domaine de la télésanté. Soundlyun site de comparaison d’appareils auditifs fondé par Blake Cadwell après sa propre expérience en essayant de trouver un appareil auditif, vient d’annoncer son partenariat avec Tuned, fusionnant le réseau d’audiologistes de Tuned avec les utilisateurs de Soundly. (Soundly offre également un rapide, dépistage auditif gratuit sur son site Internet.)

Dans une autre initiative visant à quantifier la perte auditive, Lin et son équipe ont créé Numéro d’audience de Johns Hopkins, qui s’associe à l’application Mimi ou SonicCloud pour un test auditif, qui saisit votre score dans l’application Santé d’Apple et vous indique sur le site Web Hearing Number si vous avez une perte auditive légère ou modérée. (Ceci n’est disponible que pour les utilisateurs d’iPhone pour le moment.) Cette métrique pour mesurer les miroirs de capacité auditive autres paramètres de santé nous nous sommes familiarisés avec, comme mesurer notre glucose sanguin et compter nos pas. L’objectif, dit Lin, est de “pousser une métrique orientée vers le consommateur”.

Si vous aimez gérer vous-même vos soins

Demi-obscurité/Getty Images



Les entreprises d’électronique grand public comme Bose et Sony ont annoncé des partenariats avec des entreprises de santé auditive afin de naviguer sur ce nouveau marché. Bien qu’il existe des différences entre les appareils en vente libre, ils sont tous “auto-ajustables” et vous obligent à configurer vous-même votre aide auditive après l’avoir achetée. Dans le cas de l’aide auditive de Sony, ainsi que de Lexie Hearing et de Bose, vous serez guidé par une application jumelée pour des choses comme les mesures de l’oreille (pour vous assurer que l’appareil s’adapte et que vous n’avez pas besoin d’une autre pièce) ou vous-même -réglage.

Catherine Palmer, ancienne présidente de l’American Academy of Audiology et directrice du programme d’audiologie de l’Université de Pittsburgh, a déclaré dans un e-mail qu’un bon candidat pour une aide auditive en vente libre “serait quelqu’un qui est capable et qui aime les soins autogérés , ce qui signifie qu’ils devront prendre le temps de comprendre l’ajustement de l’appareil.”

Bien que les applications guidées offrent probablement une certaine aide, ce type de soins pratiques peut ne pas être agréable ou même tolérable pour tout le monde. Si vous souhaitez minimiser votre implication dans ce processus, vous pouvez toujours choisir de vous équiper d’un audiologiste, même si vous êtes par ailleurs un bon candidat pour les aides auditives en vente libre. Il peut vous aider à choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins.

vous signe ne devrait pas acheter une aide auditive OTC

Selon l’ASHA, les personnes qui souffrent de perte auditive mais qui présentent également des symptômes physiques ou des douleurs devraient réfléchir à deux fois avant d’acheter un appareil sans consulter un médecin au préalable. Symptômes à surveiller – et vous signe ne devrait pas obtenir un appareil OTC en ce moment — sont :

Vous avez ce que l’ASHA appelle un “déformation de l’oreille“, comme l’oreille de Stahl, une oreille décollée ou une oreille contractée

Vous avez du liquide, du pus ou du sang qui sort de votre oreille

Vous avez une perte auditive ou un bourdonnement (acouphène) dans une seule oreille ou qui est sensiblement différent dans une oreille

Il y a de la douleur ou de l’inconfort dans votre oreille

Vous avez une perte auditive soudaine ou fluctuante

Vous avez des vertiges ou des étourdissements sévères

Outre les symptômes physiques, les personnes ayant des besoins d’écoute «complexes» doivent être évaluées car elles pourraient avoir besoin de soins plus individualisés, explique Palmer. Cela inclut les personnes qui ont du mal à entendre lorsqu’il y a d’autres facteurs environnementaux ou mentaux en jeu, y compris avoir de la difficulté à entendre lorsque vous êtes anxieux ou lorsque vous êtes dans un environnement occupé ou bruyant. Cela pourrait éventuellement indiquer un autre problème de santé ou cognitif autre que la perte auditive qui devrait être traité.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.