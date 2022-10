Les aides auditives sont désormais disponibles en vente libre chez Walgreens, CVS et Best Buy

Des millions d’Américains malentendants peuvent désormais acheter des aides auditives sans ordonnance ni examen médical auprès de Walgreens , SVC et Meilleur achat selon les entreprises.

Walgreens a commencé lundi vente en ligne d’appareils auditifs en vente libre et dans ses magasins à l’échelle nationale pour 799 $ la paire. CVS est vendre des appareils en vente libre sur son site Web avec des prix allant de 199 $ à 999 $. La chaîne de pharmacies commencera également à les proposer dans certaines pharmacies à partir de novembre.

Meilleur achat est proposant en ligne 20 aides auditives en vente libre différentes avec des prix allant de 200 $ à 3 000 $, selon l’entreprise. Le détaillant d’électronique proposera les appareils dans 300 magasins à travers le pays plus tard ce mois-ci.

Et Hy-Vee, une chaîne de supermarchés, proposera cette semaine quatre aides auditives différentes en ligne et dans 34 sites à travers l’Iowa, le Kansas, le Minnesota, le Missouri, le Nebraska et le Wisconsin. Les prix varient de 499 $ à 999 $. D’ici la fin de l’année, les appareils seront disponibles dans 100 magasins.

La Food and Drug Administration a publié une règle en août qui autorisait la vente sans ordonnance d’appareils auditifs pour les adultes de 18 ans et plus souffrant d’une perte auditive légère à modérée. Les personnes ayant une perte auditive sévère et les enfants ont toujours besoin d’ordonnances pour les appareils.

Le président Joe Biden avait publié un décret en 2021 ordonnant au Département de la santé et des services sociaux et à la FDA d’élaborer une règle autorisant la vente sans ordonnance d’appareils auditifs. La Maison Blanche a annoncé la disponibilité des appareils auditifs plus tôt lundi.

Quelque 30 millions de personnes aux États-Unis souffrent de perte auditive, mais seulement environ un cinquième de ces personnes ont des appareils auditifs et les utilisent, selon la FDA. Selon l’agence, de nombreuses personnes qui pourraient bénéficier des appareils ne peuvent pas y accéder en raison du coût, tandis que d’autres ne les utilisent pas en raison de la stigmatisation perçue.

La FDA, en analyseont estimé que les aides auditives en vente libre pourraient permettre aux consommateurs d’économiser environ 1 438 $, car elles ne sont pas associées à des services professionnels coûteux.