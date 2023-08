Les aides auditives OTC sont là, mais en choisir une n’est pas une tâche simple

Elle a ajouté que les audiologistes signalent que de plus en plus de personnes viennent avec des appareils auditifs qu’ils ont achetés mais ne savent pas comment les utiliser.

Bien qu’il soit trop tôt pour connaître des données solides, les audiologistes signalent de manière anecdotique une augmentation des rendez-vous liés aux tests auditifs et à la discussion des options, a déclaré Catherine Palmer, PhD, ancienne présidente de l’American Academy of Audiology et directrice de l’audiologie à l’Université de Pittsburgh Medical. Centre.

La FDA estime que près de 30 millions d’adultes aux États-Unis ont un certain degré de perte auditive, mais seulement 20 % environ demandent de l’aide. Beaucoup de gens ne connaissent toujours pas les produits et ne savent souvent pas s’ils devraient les essayer.

Des dizaines d’entreprises vendent maintenant des prothèses auditives. Beaucoup peuvent être connectés à votre smartphone via Bluetooth et disposent d’applications qui vous aident à régler votre appareil. Ils sont vendus dans les pharmacies, les magasins à grande surface et en ligne.

La disponibilité accrue et les prix plus bas sont plus que de simples commodités. La recherche a constamment montré qu’une perte auditive non traitée peut contribuer à une multitude de problèmes de santé. Une vaste étude du National Council on Aging a établi un lien entre la perte auditive et le stress, la colère, la dépression, la solitude, la perte de mémoire et bien d’autres problèmes. L’étude a montré que cela pouvait nuire aux chances d’un travailleur d’obtenir une augmentation ou une promotion.

Maintenant, de nouvelles recherches montrent que les aides auditives pourraient également aider à conjurer la démence.

Selon une nouvelle étude, les patients présentant un risque plus élevé de détérioration cognitive avec une perte auditive légère à modérée ont connu un ralentissement de 48 % du déclin mental après avoir porté une aide auditive pendant 3 ans.