Les aides auditives font-elles mal ? – Nouvelles de la capitale de Kelowna

Les aides auditives sont très précieuses pour les personnes malentendantes, mais il peut être fastidieux de trouver la bonne solution. L’une des choses les plus importantes à savoir avant de commencer la recherche de votre nouvel appareil est qu’il doit sembler naturel à vos oreilles.

Trouver le bon ajustement peut prendre un certain temps, mais un soutien est disponible pour votre voyage et les résultats changeront votre vie.

Les aides auditives doivent-elles blesser vos oreilles ?

La réponse courte est non, les aides auditives ne doivent pas blesser vos oreilles. Les aides auditives doivent être confortables. Ils sont conçus pour améliorer votre qualité de vie, il ne devrait donc pas y avoir d’inconfort ou de douleur associés à eux.

La meilleure façon de vous assurer que vos aides auditives sont confortables est de les faire ajuster par un audiologiste ou un RHIP. Ils effectueront plusieurs tests et évaluations pour confirmer que vos aides auditives sont de la bonne taille, structure et type.

Il existe quatre types d’aides auditives, à savoir les contours d’oreille (BTE), les intra-auriculaires (ITC), les intra-auriculaires (ITE) et les récepteurs intra-auriculaires (RIC). Tous ont leurs avantages uniques, donc rencontrer un professionnel pour discuter de celui qui vous convient est la clé pour trouver la solution idéale.

Si vos aides auditives ne sont pas bien ajustées, elles peuvent causer de l’inconfort.

Si vous remarquez une zone spécifique où vos aides auditives frottent et causent de l’inconfort, vous devriez consulter un professionnel pour apporter les modifications nécessaires. Parfois, il faut un peu de travail supplémentaire pour obtenir l’ajustement parfait, et ce n’est pas grave.

S’y habituer

Bien que cela puisse prendre un certain temps pour s’habituer à vos aides auditives, les porter ne devrait jamais vous causer de douleur. Il est important d’y aller doucement lorsque vous vous adaptez à de nouvelles aides auditives. Nous vous suggérons de porter vos nouvelles aides auditives environ quatre heures par jour. Parfois, les gens plongent et portent leurs nouvelles aides auditives pendant 14 heures d’affilée, mais cela peut provoquer une irritation de la peau.

Laissez la peau autour de votre aide auditive s’adapter à l’appareil. Cela peut prendre jusqu’à une semaine pour s’habituer à la sensation de vos nouvelles aides auditives, mais faire des pauses aidera à faciliter le processus.

Si vous avez déjà porté des aides auditives et essayez une nouvelle paire, une autre option consiste à alterner entre les nouvelles et les anciennes paires tout au long de la journée. Avec des soins et un entretien réguliers, vos aides auditives peuvent durer cinq ans ou plus, c’est donc une bonne idée de vous préparer de manière appropriée.

Chaque aide auditive est un peu différente, il est donc important de vous donner le temps de vous habituer à quelque chose de nouveau.

Qu’est-ce qui pourrait causer de la douleur

Parfois, les aides auditives semblent parfaites lorsqu’elles sont ajustées, mais elles ne se sentent pas bien après avoir quitté la clinique auditive. Il est probable que tout ce dont ils ont besoin est un léger ajustement.

Une autre cause potentielle de douleur est que les aides auditives ne sont tout simplement pas placées correctement. Une aide auditive mal placée peut provoquer des douleurs à cause de la pression dans des zones non désirées. Envisagez de vous entraîner à le placer et à le retirer, comme démontré par votre audioprothésiste lors de votre rendez-vous d’appareillage.

Vous pourriez également ressentir de la douleur si vous ne nettoyez pas correctement votre aide auditive. Suivre les instructions de nettoyage pour votre modèle spécifique réduira vos risques d’infection de l’oreille, de croissance bactérienne et d’irritation. Ces problèmes sont extrêmement douloureux mais évitables avec une désinfection et un entretien appropriés.

Si vous avez développé une éruption cutanée, il est possible que vous soyez allergique aux matériaux de l’aide auditive. Ces allergies sont rares, mais un audioprothésiste pourra vous proposer des alternatives pour vous assurer d’utiliser l’appareil qui vous convient.

Trouver le confort

Vos aides auditives doivent être parfaitement confortables. Les audiologistes et les professionnels de l’audition de NexGen Hearing sont passionnés, dévoués et expérimentés, et ils sont là pour vous aider à trouver la solution idéale.

NexGen Hearing propose des tests auditifs gratuits et des consultations d’aides auditives, des adaptations d’aides auditives et des ventes. Pour prendre rendez-vous dans l’une de nos 45+ cliniques de l’intérieur de la Colombie-Britannique, du Lower Mainland et de l’île de Vancouver, cliquez ici ou appelez le 1-877-606-6671.

