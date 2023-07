Les aides auditives et les conseils peuvent ralentir le déclin cognitif chez certaines personnes âgées, selon une nouvelle étude

Les personnes âgées à risque de démence qui ont reçu des appareils auditifs et des conseils ont eu moins de déclin cognitif sur une période de trois ans, selon un essai randomisé.

Recherche publié lundi dans la revue médicale The Lancet ont constaté que les personnes âgées à risque voyaient leur taux de déclin cognitif presque réduit de moitié en trois ans s’ils portaient des appareils auditifs, par rapport aux personnes âgées qui venaient juste de recevoir une éducation.

Alors que les recherches passées a montré un lien entre la perte auditive et le déclin cognitif, les experts disent que cette étude soutient la nécessité pour les personnes âgées d’utiliser des appareils pour atténuer le risque.

Au Canada, les audiologistes estimation qu’environ trois millions de personnes souffrent d’un certain degré de perte auditive qui pourrait être amélioré avec des aides auditives, mais que 80 % n’en portent pas.

« C’est la preuve que l’intervention auditive, il ne s’agit pas seulement d’améliorer votre audition ; il y a beaucoup d’effets en cascade que nous voyons maintenant », a déclaré le co-chercheur principal de l’étude, le Dr Frank Lin.

Lin, professeur à l’École de médecine de l’Université Johns Hopkins et à l’École de santé publique Bloomberg, affirme que l’étude montre qu’une bonne audition « diminue la solitude, améliore votre engagement social, vous devenez plus actif [and] cela pourrait soulager votre cerveau. »

L’essai contrôlé randomisé a impliqué 977 participants, âgés d’environ 77 ans en moyenne.

Le Dr Frank Lin est l’auteur principal de l’étude et professeur à la Johns Hopkins University School of Medicine et à la Bloomberg School of Public Health. (Soumis par l’École de médecine de l’Université Johns Hopkins)

Certaines personnes étaient considérées comme en bonne santé, tandis que d’autres avaient des conditions sous-jacentes comme l’hypertension artérielle et le diabète, ce qui les exposait à un risque accru de déclin cognitif.

Les participants ont été divisés au hasard en deux groupes : un qui a reçu des appareils auditifs avec des conseils supplémentaires et un autre qui n’a participé qu’à un cours réussi d’éducation à la santé sur le vieillissement.

Pendant trois ans, les chercheurs ont mesuré le niveau de déclin cognitif entre les deux groupes.

Il n’y avait pas de différence significative dans la cognition entre les deux groupes dans l’ensemble, ni de différence notable pour les participants en bonne santé dans les deux groupes.

Mais lorsque les chercheurs ont examiné les résultats uniquement pour les participants présentant un risque plus élevé de démence, ceux qui ont reçu des appareils auditifs ont ralenti leur déclin cognitif de 48 % au cours de la période d’étude.

Comment l’audition est-elle liée à la démence ?

Selon Lin, les chercheurs soupçonnent qu’il existe trois façons principales dont la perte auditive peut avoir un impact sur le cerveau.

Le premier, a-t-il dit, est lié à la charge cognitive, ce qui signifie qu’un travail excessif est effectué par le cerveau pour compenser une mauvaise audition.

« Votre cerveau reçoit constamment un signal beaucoup plus confus de l’oreille », a-t-il déclaré. « Et nous comprenons maintenant que cela a probablement un impact sur le cerveau. »

Marilyn Reed est conseillère en audiologie au Baycrest Centre à Toronto. Elle dit que les résultats de la recherche n’étaient pas surprenants, mais fournissent un soutien plus solide pour le lien entre le déclin cognitif et la perte auditive. (Jennifer La Grassa/CBC)

En conséquence, le cerveau réaffecte constamment des ressources pour gérer l’audition, et cela pourrait « se faire au détriment » de notre pensée et de notre mémoire, a déclaré Lin.

Une deuxième raison est que si le cerveau ne reçoit pas suffisamment d’entrées auditives, cela peut entraîner le rétrécissement de certaines parties de celui-ci, a déclaré Lin.

Et enfin, la perte auditive peut amener quelqu’un à se retirer et à ne pas être aussi engagé socialement. On pense également que cela contribue à l’atrophie cérébrale.

« Le truc avec l’intervention auditive [is that] il cible probablement toutes ces voies : il réduit la charge sur le cerveau, fournit plus de stimulation au cerveau, [and] en même temps, cela vous aide à vous impliquer davantage dans votre vie », a déclaré Lin.

L’étude limite les facteurs de confusion

Bien que ces résultats d’étude ne soient pas surprenants pour les professionnels de l’industrie, les méthodes utilisées fournissent un soutien plus solide à l’idée que la perte auditive est liée à la fonction cognitive.

De nombreuses recherches ont récemment montré que la perte auditive peut être un signe avant-coureur d’un déclin potentiel, a déclaré Kathy Pichora-Fuller, professeure émérite en psychologie à l’Université de Toronto, non impliquée dans l’étude.

Mais ce qui ressort du gérontologue et de l’audiologiste, c’est qu’il n’y avait pas autant de facteurs de confusion en raison du fait que les participants ont été assignés au hasard à l’un ou l’autre groupe.

Cela signifierait que les facteurs liés au mode de vie étaient relativement les mêmes entre les groupes de contrôle et d’intervention.

Généralement, dans les études réalisées avec des appareils auditifs, Pichora-Fuller a déclaré qu’ils comparaient les personnes qui en avaient avec celles qui n’en avaient pas.

Reed est montré en train de parler avec un patient qui porte une prothèse auditive. Reed dit que le dépistage auditif de routine devrait être effectué pour les personnes de 50 ans et plus par des médecins de soins primaires afin de mieux éduquer les gens et de fournir une intervention plus précoce. (Jennifer La Grassa/CBC)

Mais Pichora-Fuller dit que les personnes qui possèdent déjà des aides auditives sont souvent différentes : elles peuvent être plus motivées, engagées socialement, plus riches ou avoir fait des études supérieures. Tous ces facteurs pourraient être ce qui aide à préserver leur état mental à mesure qu’ils vieillissent.

« Maintenant, nous pouvons comparer des pommes avec des pommes », a-t-elle déclaré à propos de la nouvelle étude.

Elle dit qu’il est également important de savoir que les participants à cette étude ont non seulement reçu des prothèses auditives, mais ont également participé à une rééducation audio continue avec un expert.

Obstacles à l’obtention d’appareils auditifs

Même si les avantages des appareils auditifs sont clairs depuis un certain temps, ceux qui travaillent dans l’industrie disent que les patients hésitent encore à les obtenir.

« Les aides auditives sont stigmatisées et cela dure depuis très longtemps », a déclaré Marilyn Reed, conseillère en audiologie au Baycrest Centre de Toronto.

« La façon de surmonter la stigmatisation est de vraiment parler du problème. »

Cela commence par les médecins de famille, a déclaré Reed. Un dépistage régulier chez les personnes de 50 ans et plus en soins primaires, a-t-elle dit, peut réduire la honte, éduquer les gens et permettre une intervention plus précoce.

Un autre obstacle est le coût, a déclaré Reed : Les aides auditives les plus élémentaires disponibles au Canada commencent à environ 2 000 $ la paire.

Plus récemment, les États-Unis ont approuvé les aides auditives en vente libre, ce qui a considérablement réduit le prix. Beaucoup s’attendent à ce que le Canada suive bientôt le mouvement.

En ce qui concerne les prochaines étapes de cette recherche, Lin dit qu’ils vont continuer à suivre les personnes qui ont commencé en bonne santé pour savoir si elles finissent par voir un avantage des aides auditives.

Il dit qu’ils prévoient également de faire plus de recherches pour savoir s’il y a des avantages cognitifs à long terme avec les aides auditives et leur capacité à réduire les taux de démence.