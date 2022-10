Les aides auditives en vente libre posent des problèmes possibles : médecin

Les Américains peuvent désormais acheter des aides auditives en vente libre chez les détaillants courants dans le cadre d’un récent changement de règle de la Food and Drug Administration des États-Unis.

Conçus pour les adultes ayant des problèmes auditifs légers à modérés, les appareils les moins chers peuvent être achetés sans examen médical ni ordonnance.

Cependant, un audioprothésiste canadien signale un problème potentiel avec les produits en vente libre.

“Et donc nous n’avons pas cette vérification pour nous assurer à la fois que le son ou la musique est suffisamment fort, mais aussi, plus important encore, pas trop fort”, a déclaré le Dr Marshall Chasin, audiologiste et rédacteur en chef de la revue Canadian Audiologist. , a déclaré lundi à CTV Your Morning.

“Nous ne voulons pas que l’appareil cause une perte auditive future parce qu’il est trop fort, nous voulons donc le vérifier.”

Les États-Unis espèrent accroître la concurrence et réduire les coûts avec des aides auditives en vente libre, qui peuvent être vendues en ligne, dans les pharmacies ou dans d’autres magasins de détail.

“Donc, si vous faites le tour de l’audiologiste et que vous optez pour la voie plus commerciale, vous ferez peut-être très bien, ne vous méprenez pas, mais vous n’avez pas cette étape (de vérification)”, a déclaré Chasin.

La FDA estime que près de 30 millions d’adultes pourraient bénéficier d’une aide auditive, mais seulement environ un cinquième des personnes ayant des problèmes d’audition en utilisent une.

Les Américains peuvent payer plus de 5 000 $ US pour une aide auditive et un appareillage, avec une couverture d’assurance limitée et Medicare ne couvrant que les tests de diagnostic.

Au Canada, une prothèse auditive peut coûter environ 1 000 $ ou plus. Statistique Canada a signalé en octobre 2021 que 38 % des adultes âgés de 20 à 79 ans avaient une perte auditive.



Avec des fichiers de l'Associated Press.