Les aides auditives AirPods Pro parmi la liste des « meilleures inventions » montrent qu’Apple est toujours époustouflant

TIME a désigné la fonction d’aide auditive AirPods Pro comme l’une de ses « meilleures inventions » de 2024. Pomme

Suite à la sortie d’iOS 18.1 et d’Apple Intelligence plus tôt cette semaine, TEMPS aujourd’hui annoncé La fonction d’aide auditive très médiatisée d’Apple pour les AirPods Pro, livrée dans le cadre de la mise à jour logicielle susmentionnée, a été nommée l’une des 200 meilleures inventions de l’année par la publication. Le nouveau logiciel rejoint une liste longue mais distinguée qui comprend l’Acrobat AI Assistant d’Adobe, le téléviseur transparent Signature OLED T de LG et le téléviseur Neo QLED 8K de Samsung.

Alice Park, créditée de la signature du texte de présentation sur les AirPods Pro, a écrit en partie que la fonction d’aide auditive représente la « dernière incursion d’Apple dans l’optimisation des utilisations potentielles de ses appareils en matière de santé » après l’Apple Watch. Park note également que le directeur de l’exploitation de l’entreprise, Jeff Williams, a déclaré que le titan de la technologie basé à Cupertino est convaincu qu’il a « la responsabilité morale de faire plus dans ce domaine, car tant de gens ont nos appareils avec eux ». Le commentaire de Williams concorde avec ce que j’ai écrit dans mon rapport original, qui observait que, à mesure que les AirPod (quel que soit le nom de famille) soient de plus en plus chargés de silicium et de capteurs, le progrès technologique dicte que bien sûr Les AirPod finissent par franchir le rubicon pour devenir plus que de simples appareils d’écoute passifs.

Park poursuit en écrivant que la fonction d’aide auditive est disponible dans un produit qui ne coûte que 250 $, un prix relativement avantageux par rapport aux aides auditives traditionnelles sur ordonnance qui peuvent coûter autant, pour garder les liens Apple serrés, qu’un Vision Pro ou un Mac Pro. à 3 500 $ et 6 999 $ respectivement, selon les besoins auditifs et les tolérances d’une personne. Dans ce contexte, le fait que les AirPods Pro ne coûtent qu’une fraction de ce que font les aides auditives plus professionnelles signifie que les écouteurs sont sans doute le meilleur produit fabriqué par Apple en termes de rapport qualité-prix. Rien ne peut amener le tout-puissant iPhone à céder sa couronne, mais la proposition de valeur des AirPods Pro est montée en flèche dans la stratosphère après la mise à jour de cette semaine.

Que TEMPS Le fait qu’Apple ait reconnu son travail en matière d’accessibilité est une grande nouvelle en soi. Il est rare de trouver l’accessibilité mentionnée sérieusement par les grands médias grand public. À la fin de l’année dernière, Kevin Roose du New York Times m’a contacté et m’a demandé de contribuer à son article sur l’accessibilité. Prix ​​​​de bonne technologie– il est donc remarquable que TEMPS a reconnu la gravité proverbiale de la situation avec les AirPods. Dans une société, sans parler d’un segment du secteur des médias, où les personnes handicapées doivent effectivement faire en sorte que les gens reconnaissent notre existence, c’est aujourd’hui un bon jour pour le compteur de représentation. Quelles que soient ses limites techniques, le fait que les AirPods Pro soient désormais des aides auditives en vente libre signifie que beaucoup plus de personnes auront une meilleure audition dans l’emballage le plus cool. Là où les aides auditives traditionnelles sur ordonnance ne sont peut-être pas dans l’air du temps culturel, les AirPod sont certainement fermement ancrés.

De plus, l’honneur de TEMPS donne du crédit à Soundement Commentaires du co-fondateur et PDG Blake Cadwell sur l’importance de la présence d’Apple sur le marché des aides auditives en vente libre. C’est un grand accord; S’il existe une seule entreprise qui pourrait faire le plus pour briser les stigmates sociétaux autour de la perte auditive et du port d’appareils auditifs, c’est bien Apple. Il y a un dicton dans les cercles politiques qui dit « comme va la Californie, ainsi va la nation ». Un tel sentiment est pertinent en termes d’Apple et d’accessibilité.

« Très peu de marques sont capables de transformer l’opinion publique et les actions comme le fait Apple », a déclaré Cadwell. « La fonction auditive des AirPods Pro marque une étape importante dans l’acceptation par la culture des aides auditives et de la perte auditive comme un élément plus normal de la vie quotidienne. L’Organisation mondiale de la santé estime que d’ici 2050, 1 personne sur 10 souffrira d’une perte auditive invalidante. C’est quelque chose qui me touche aussi personnellement. Mon propre parcours avec la perte auditive est ce qui a conduit à la création de Soundly, ainsi qu’un profond sentiment de vouloir aider les autres qui traversent un processus similaire qui peut souvent sembler frustrant et déroutant.

Apple est un géant de 3 000 milliards de dollars. Il n’a pas besoin de sympathie et n’est pas au-dessus de toute critique. Comme Linkin Park, mon groupe préféré de tous les temps, aime crier, la couronne est lourde. Cette notion concerne également l’accessibilité, mais la réalité est qu’Apple mérite autant d’éloges que possible pour son travail. en accessibilité. Il s’agit d’une valeur authentique pour l’entreprise, une valeur qui commence avec Tim Cook au sommet de la chaîne alimentaire et se propage vers le bas dans toute l’organisation. Comparez la philosophie d’Apple avec celle de Humane : le gouffre est aussi large que le Grand Canyon.

L’accessibilité, ça compte ! Apple le sait, évidemment, TEMPS le fait aussi.