Les aides au gouverneur de New York, Cuomo, ont caché au public les décès des foyers de soins Covid-19

Les conseillers d’Andrew Cuomo auraient ordonné aux responsables de la santé de ne pas divulguer les données sur les décès dans les foyers de soins liés à Covid-19. La révélation intervient alors que le gouverneur de New York, en proie au scandale, résiste aux appels à sa démission.

Selon le New York Times et le Wall Street Journal, le département de la santé de l’État de New York a apporté des changements radicaux à un rapport de juillet qui examinait comment le virus se propageait dans les maisons de soins infirmiers de l’État, après une intervention des aides du gouverneur.

Citant des documents et des responsables familiers avec la question, les médias affirment que le rapport préliminaire a révélé que plus de 9 000 résidents de maisons de retraite avaient succombé à la maladie. À la demande pressante des assistants de Cuomo, les données ont été modifiées pour exclure les résidents hospitalisés avant leur mort, réduisant le chiffre à 6432, a rapporté le Wall Street Journal.

L’un des graphiques inclus dans le projet de rapport met le nombre de morts environ 50% plus élevé que le chiffre partagé au public par l’administration Cuomo, a déclaré le Times.

Le bureau du gouverneur a répondu aux demandes des médias au sujet de l’omission en affirmant que les données avaient été révisées parce que le ministère de la Santé ne pouvait pas confirmer que les données hors établissement avaient été «Correctement vérifié.»

L’examen du ministère sur les décès dans les foyers de soins a été lancé à la suite d’un tollé suscité par la directive du 25 mars de Cuomo, qui interdisait aux maisons de soins infirmiers de refuser les personnes testées positives pour le coronavirus. La politique a été présentée comme un moyen de libérer de l’espace dans les hôpitaux, mais les critiques disent qu’elle a accéléré la propagation du virus parmi les personnes les plus vulnérables.

Les données complètes concernant les décès auraient été conservées au public pendant huit mois. Cuomo a insisté le mois dernier sur le fait que les décès dans les maisons de soins infirmiers ont toujours été « Entièrement, publiquement et fidèlement rapporté. »

Cuomo a été accusé à plusieurs reprises de ne pas être franc au sujet de sa directive sur les maisons de soins infirmiers, qui a ensuite été annulée. À la mi-février, un assistant principal du gouverneur aurait affirmé que l’administration avait dissimulé le nombre de décès liés à Covid-19 dans des maisons de retraite médicalisées dans le but de contrecarrer les attaques politiques du président de l’époque, Donald Trump.

Les derniers détails sur la prétendue dissimulation surviennent alors que Cuomo se bat contre une série d’allégations de harcèlement sexuel. Le gouverneur a déclaré qu’il regrettait d’avoir agi d’une manière qui mettait les gens mal à l’aise après que trois femmes eurent fait des allégations. Cependant, Cuomo a rejeté les appels à sa démission.

