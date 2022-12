Les aides à la conduite Honda Sensing 360 de nouvelle génération arrivent aux États-Unis d’ici 2030

Honda Sensing, la suite d’aides à la conduite actives et passives du constructeur automobile, a régulièrement fait son chemin dans toute la gamme du constructeur automobile, offrant une multitude de systèmes de sécurité standard qui peuvent prévenir les accidents et réduire l’ennui des déplacements. La prochaine génération de Honda Sensing devrait arriver aux États-Unis dans les prochaines années, et la technologie semble prometteuse.

Honda a annoncé cette semaine que la suite Honda Sensing 360 de nouvelle génération débarquera aux États-Unis dans la seconde moitié de cette décennie, avant de devenir la norme sur toutes les nouvelles Honda et Acura d’ici 2030. Cela inclut la suite standard Honda Sensing 360 et Honda Sensing Elite. , qui offre des fonctionnalités encore plus avancées.

Honda Sensing 360 comprend actuellement tous les systèmes de sécurité habituels que vous avez l’habitude de voir – freinage d’urgence automatique, assistance active au changement de voie, avertissement de sortie de voie, toutes ces bonnes choses. Sa prochaine itération comprendra également une technologie de conduite mains libres, y compris le fonctionnement sur une seule voie et les changements de voie. Il ajoutera également un avertissement de sortie, pour vous empêcher d’ouvrir une porte sur la circulation ou les cyclistes, et un système d’assistance d’urgence qui peut arrêter le véhicule si le conducteur ne répond pas.

Honda Sensing Elite va encore plus loin en intégrant l’intelligence artificielle dans l’équation. Bien que les détails restent légers, Honda Sensing Elite promet de “reconnaître les situations complexes et de gérer des environnements de conduite plus complexes, comme sur des autoroutes non express”, selon le communiqué de Honda. Le constructeur automobile a inclus quelques exemples spécifiques, tels que le fonctionnement mains libres des embouteillages sur les routes autres que les autoroutes, ainsi que le stationnement et la sortie automatiques d’un garage domestique.

L’expansion de Honda Sensing 360 commencera à arriver sur les véhicules chinois cette année, avec des déploiements séquentiels à suivre sur d’autres marchés dans les années à venir.