Les agro-transformateurs africains appellent à des politiques propices à la fabrication locale – Enjeux mondiaux

Les experts appellent les pays à modifier leurs politiques afin de protéger les produits fabriqués localement. Par exemple, le Nigeria est un exportateur de caoutchouc mais importe des pneus ; Le Ghana exporte du cacao, mais la Suisse est connue pour son chocolat. Ici, un ouvrier d’une usine d’Abidjan tient un bloc de caoutchouc destiné à l’exportation pour être transformé en produits finis à l’étranger.

DAR ES SALAAM, 15 sept (IPS) – Les experts du Forum sur les systèmes alimentaires en Afrique (AGRF) à Dar es Salaam, en Tanzanie, ont appelé les gouvernements africains à élaborer et à revoir les politiques existantes pour protéger la transformation et l’agro-industrialisation des produits agricoles produits localement. des produits.

Lors du lancement de la Deal Room, Mohammed Dewji, président du groupe d’entreprises MeTL en Tanzanie, a observé que l’agriculture n’aurait aucun sens sans la transformation des produits agricoles. https://www.ipsnews.net/2021/05/kenyas-dryland-farmers-embrace-regenerative-farming-to-brave-tough-climate/

« La Tanzanie produit du coton, et elle est peut-être le troisième producteur mondial. Comment se fait-il qu’il n’y ait que trois entreprises textiles ? Nous cultivons le coton, l’égrenons et l’exportons vers la Chine, où le produit final est produit, mort et imprimé, puis il nous est renvoyé. En raison des taxes imposées au niveau de la fabrication locale, nous ne pouvons pas être compétitifs », a-t-il déclaré.

« À moins que nous ne mettions en place des politiques appropriées qui favoriseront la fabrication locale, nous continuerons à parler du cacao du Ghana et du chocolat de Suisse », a-t-il déclaré aux délégués présents à la Deal Room.

La Deal Room est une plateforme de mise en relation hébergée à l’AGRF, visant à générer de nouveaux accords et engagements commerciaux, où les entreprises des secteurs de l’agriculture et de l’agro-industrie peuvent accéder à des solutions de financement, de mentorat et d’entrée sur le marché pour soutenir leurs objectifs de croissance.

Selon Wanjohi Ndagu, associé et directeur des investissements chez Pearl Capital Partners Ltd basé en Ouganda, de nombreux gouvernements africains ont des politiques qui favorisent l’importation même lorsque les agriculteurs de ces pays obtiennent des récoltes exceptionnelles du même produit.

« Nous avons besoin de politiques capables de protéger les agriculteurs et la production locale », a-t-il déclaré.

Outre le cacao du Ghana et le chocolat de Suisse, des pays comme la Côte d’Ivoire et le Nigeria sont des exportateurs nets de caoutchouc naturel, qui est transformé et ramené chez eux sous forme de pneus de voiture, de chaussures et de produits industriels à base de caoutchouc.

La Tanzanie, le Mozambique et la Côte d’Ivoire sont des exportateurs nets de noix de cajou, mais des importateurs de noix de cajou grillées et transformées, de beurre de cajou et d’autres produits à valeur ajoutée à base de noix de cajou.

Le Kenya se lance actuellement dans l’exportation d’avocat brut, mais le pays a toujours importé notamment des produits cosmétiques à base d’avocat.

Cependant, tout n’est pas perdu.

Le Rwanda a été présenté comme l’une des réussites en Afrique où, grâce à des politiques favorables, le pays a créé un environnement propice attirant les investissements dans le secteur agro-alimentaire.

« Le Plan stratégique de transformation de l’agriculture de notre pays nous a permis de faire passer le secteur d’un secteur de subsistance à un secteur fondé sur la connaissance et créateur de valeur », a déclaré Nelly Mukazayire, directrice générale adjointe du Rwanda Development Board (RDB).

Pour rendre le travail plus accessible et plus attrayant pour les investisseurs, le pays a créé un guichet unique où les investisseurs d’un secteur donné, y compris l’agroalimentaire, bénéficient de services allant de la recherche d’un nom commercial à l’enregistrement de l’entreprise, en passant par la génération de documents uniques. l’identification de l’entreprise enregistrée, l’ouverture du compte bancaire de l’entreprise et la délivrance des permis et licences pertinents, et l’ensemble du processus prend au maximum huit heures pour que l’entreprise devienne une entité juridique.

Dans de nombreux autres pays africains, de tels processus peuvent prendre plus de quatre mois et, dans certains cas, un an pour qu’une entreprise soit correctement enregistrée, ce qui, selon les délégués de l’AGRF, ralentit le rythme des investissements.

« Les investisseurs dans le secteur agricole au Rwanda ont également la possibilité de bénéficier d’une exonération fiscale pouvant aller jusqu’à sept ans et d’une réduction de l’impôt sur les sociétés sur les exportations », a déclaré Mukazayire.

Après la pandémie de COVID-19, le pays a lancé ce qui est aujourd’hui connu sous le nom de Programme de fabrication et de construction pour la reprise (MBRP), visant à stimuler les efforts de relance économique avec des incitations spécifiques pour les secteurs de la fabrication, de l’agroalimentaire, de la construction et du développement immobilier.

Grâce au MBRP, les fabricants disposant d’un capital de 1 million de dollars et plus bénéficient d’une exonération des droits d’importation et d’une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les matériaux de construction importés indisponibles en Afrique de l’Est, d’une exonération de TVA pour les machines et les matières premières d’origine nationale et d’une exonération de TVA pour les matériaux de construction d’origine nationale. au niveau national.

Toutefois, le capital destiné à l’agro-industrie a été plafonné à 100 000 USD pour soutenir la croissance du secteur.

Lors de l’événement AGRF Deal Room, Brent Malahay, directeur de la stratégie d’Equity Group, a appelé les investisseurs à profiter du « Plan de relance et de résilience en Afrique » de la banque, dont l’objectif est de renforcer, financer et connecter les chaînes de valeur de la Communauté d’Afrique de l’Est. aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

« Grâce à ce plan, Equity Group tirera parti d’une région qui donne accès à des matières premières critiques, répond aux besoins en capacité industrielle et à une main-d’œuvre locale entrepreneuriale et innovante, et qui offre un marché important de plus en plus intégré », a déclaré Malahay. .

Au cours de l’événement, Isobel Coleman, administratrice adjointe de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), a annoncé un investissement de 4 millions de dollars dans VALUE4HER, le produit Deal Room de l’AGRA, qui est une initiative continentale visant à renforcer les entreprises agroalimentaires des femmes et à améliorer la voix et plaidoyer à travers l’Afrique.

