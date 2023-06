Les agriculteurs utilisent l’IA pour identifier les ravageurs et protéger les cultures

Les agriculteurs du Royaume-Uni ont commencé à utiliser des systèmes d’intelligence artificielle (IA) pour surveiller leurs champs et les protéger des créatures dangereuses, telles que les animaux et les insectes.

« C’est un peu comme avoir un vrai humain assis ici 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et écoutant quand nous lui disons d’écouter », a déclaré le développeur Conrad Young à propos de son système Chirrup, qui peut identifier les espèces d’oiseaux à partir d’enregistrements de gazouillis.

Le programme de fabrication britannique analyse le « chœur de l’aube », ou le gazouillis matinal qui se produit lorsque les oiseaux saluent le lever du soleil. Avec chaque enregistrement successif, le programme est en mesure de mieux identifier tous les oiseaux de la zone et d’aider à créer une base de données détaillée de la biodiversité totale de la zone.

Une partie de la clé du succès du programme est qu’il ne regarde pas réellement le son mais un spectrogramme – une image d’un son. Le programme a un rayon de 100 mètres, selon The Morning News.

La carte comprend également d’autres types d’animaux, y compris des insectes – des ravageurs beaucoup plus dangereux qui présentent également un problème pour les agriculteurs qui souhaitent rester biologiques et veulent éviter de se tourner vers les pesticides pour protéger leurs récoltes.

« Ils vous disent ce que sont les insectes et évidemment nous sommes bio, donc nous n’utilisons pas d’insecticides, ni de sprays ou quoi que ce soit du genre », a déclaré Peter Cheek, un agriculteur, à la BBC. « Donc, si nous avons ces insectes et que les oiseaux les mangent, ils mangent également d’autres insectes qui essaient d’endommager les cultures. »

Cheek a déclaré que sa ferme avait obtenu un sol plus sain grâce à Chirrup, qui, selon lui, offrait une option plus abordable pour résoudre le problème.

Le programme présente une méthode de protection des cultures plus unique que d’autres efforts similaires, tels que l’utilisation de programmes alimentés par l’IA pour protéger les animaux en voie de disparition en Afrique contre le braconnage grâce à l’utilisation de caméras et d’une vision par ordinateur plus avancée.

Un autre système en Afrique vise à utiliser l’IA pour améliorer les rendements des cultures et aider le continent à gérer les chocs environnementaux, tels que la sécheresse et le changement climatique.